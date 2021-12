Le top 10 des levées de fonds à Toulouse en 2021

1) Spatial : Loft Orbital lève 125 millions d'euros

Antoine de Chassy, cofondateur de Loft Orbital. (Crédits : Rémi Benoit)

Née à San Francisco et implantée depuis deux ans à Toulouse, la startup Loft Orbital a frappé un grand coup en annonçant début décembre une levée de fonds de 140 millions de dollars (125 millions d'euros) pour accélérer le déploiement de ses satellites de services partagés. À la différence des acteurs traditionnels de la filière spatiale, Loft Orbital n'est pas un fabricant de satellites qui programme le lancement d'une charge utile pour un client. La jeune pousse achète un satellite standard et bas-coût auprès d'acteurs du New Space et se charge ensuite des technologies logicielles qui permettent l'interface entre les charges utiles des clients (caméras, capteurs) et la plateforme satellitaire.

En juin dernier, Loft Orbital a lancé les deux premiers satellites sur ce modèle de "covoiturage spatial" et compte envoyer deux satellites supplémentaires en orbite en 2022. La jeune pousse compte doubler ses effectifs d'ici un an et va déménager dès le printemps 2022 dans 1.000 m2 de nouveaux locaux au coeur de la Ville rose.

2) Agronutris lève 100 millions d'euros pour ses farines à base d'insectes

(Crédits : Agronutris)

Le Toulousain Agronutris, fabricant de farines à base de larves de mouches pour nourrir les poissons et les animaux domestiques, a dévoilé fin septembre une levée de fonds de 100 millions d'euros dont la moitié en fonds propres. La société va construire d'ici fin 2022 une première usine de 16.000 m2 dans les Ardennes qui pourra produire 70.000 tonnes de biorésidus par an avec une soixantaine d'emplois à la clé.

Une fois les farines d'insectes obtenues, les résidus issus de la production seront transformés en engrais organiques qui alimenteront à leur tour les cultures de la région dans une logique d'économie circulaire. Agronutris ne compte pas s'arrêter là et projette déjà l'ouverture d'une deuxième usine dans le Nord de la France en 2024 et arriver à neuf sites de production dans le monde à l'horizon 2029.

3) EasyMile boucle un tour de table de 55 millions d'euros

(Crédits : Rémi Benoit).

Le concepteur toulousain de logiciels pour la mobilité autonome a finalisé en avril une levée de fonds de 55 millions d'euros, soit la plus importante depuis la naissance d'EasyMile en 2014. Une opération qui a pour but de financer "la maturité technologique" des diverses solutions de l'entreprise aux 250 salariés (dont 180 à Toulouse).

Les bonnes nouvelles se sont poursuivies avec au mois d'octobre l'annonce d'un bus autonome conçu avec le constructeur mondial Iveco. Certifié jusqu'à 40km/h pour le moment, ce véhicule qui peut rouler jusqu'à 70 km/h va être testé en France sur une ligne d'un réseau bus d'une grande ville dès 2022. En novembre, la startup a reçu la première autorisation en Europe pour opérer en niveau 4 d'autonomie, c'est-à-dire sans aucun intervenant à bord, en trafic mixte, sur voie publique, à titre expérimental, pour le service de navette autonome du campus médical de l'Oncopole à Toulouse.

4) H3 Dynamics lève 26 millions pour l'aviation à hydrogène

Element One est un avion à hydrogène qui sera capable de transporter d'abord du fret puis quelques passagers. (Crédits : H3 Dnamics)

H3 Dynamics franchit un nouveau cap. Après avoir annoncé au printemps la création d'un centre R&D à Toulouse, la société singapourienne a bouclé en octobre une levée de fonds de 26 millions de dollars. La levée de fonds va servir à accélérer la commercialisation de ces premiers drones à hydrogène pour l'inspection industrielle et la surveillance. Cet apport de financement va également soutenir la seconde étape de son développement avec l'objectif de faire un premier vol d'essai d'un drone cargo à hydrogène dès 2022 à la fois aux Etats-Unis et en France.

L'objectif final étant le projet Element One, un avion à hydrogène capable de transporter d'abord du fret puis quelques passagers dont la commercialisation est prévue d'ici 10 à 15 ans. H3 Dynamics emploie aujourd'hui une cinquantaine de salariés dans le monde. Ses effectifs à Toulouse, où la société a pris ses quartiers au sein du B612, le bâtiment totem dédié à la recherche aérospatiale, devraient atteindre une dizaine de personnes d'ici le premier trimestre 2022.

5) Bus à hydrogène : Safra lève 25 millions d'euros

(Crédits : Rémi Benoit).

Safra en route pour devenir l'Airbus des bus à hydrogène ? Fondée en 1955, à Albi (Tarn), la PME, qui était autrefois uniquement un spécialiste des grandes opérations de maintenance sur les transports urbains, s'est lancée un pari. Depuis 2011, la société travaille sur la conception d'un bus urbain qui produit zéro émission polluante. Safra a tout d'abord concentré ses efforts sur un moteur hybride, avant l'électrique, pour désormais se focaliser sur un bus totalement à l'hydrogène. En février, Safra lève 25 millions d'euros pour accélérer le déploiement de cette innovation.

"À terme, nous voulons produire 200 bus chaque année. Pour cela, nous devons passer un cap dans notre taille et produire plus rapidement pour générer ainsi une baisse des coûts. Un bus à hydrogène aujourd'hui coûte 600.000 euros, ce qui est très important pour une collectivité en comparaison aux 350.000 d'un bus diesel classique. Nous voulons nous rapprocher des 400.000 euros à l'unité", reconnaît Vincent Lemaire.

6) Le pionnier de l'ARN messager Flash Therapeutics lève 15 millions

(Crédits : Flash Therapeutics).

C'est l'une des seules sociétés françaises à avoir développé une technologie à ARN messager. L'innovation de Flash Therapeutics a la particularité de reposer sur un procédé entièrement biologique. L'avantage d'après la société est que l'ARN n'est pas détecté comme un corps étranger et ne risque donc pas de générer une réaction immunitaire ou une quelconque inflammation avec au final moins d'effets secondaires et potentiellement une meilleure efficacité. Une plateforme de production de cette technologie sera opérationnelle mi-2022. L'idée a déjà conquis le CHU de Toulouse qui va l'utiliser pour un essai clinique programmé en 2023 sur une maladie appelée le lymphoedème. Mais d'autres discussions sont en cours avec des partenaires industriels privés.

En pleine croissance, Flash Therapeutics vient d'annoncer un accord de financement de 15 millions d'euros sur trois ans. Une première tranche de quatre millions d'euros versée en juillet dernier va permettre à la société de construire un atelier de production de lots cliniques de 800 m2 à Toulouse. Dans un deuxième temps, la surface de fabrication sera portée à 2.000 m2 à l'horizon 2023. En parallèle, la société veut doubler ses effectifs en deux ans, passant de 35 à 70 salariés avec des recrutements d'ingénieurs, de techniciens de production et de commerciaux.

7) Avion hydride : Ascendance Flight Technologies lève 10 millions

(Crédits : Ascendance Flight Technologies).

Après une première levée de fonds d'amorçage de deux millions d'euros en 2020, la startup toulousaine Ascendance Flight Technologies a réalisé un second tour de table de 10 millions d'euros mi-septembre. La jeune pousse propose aujourd'hui un moteur qui mélange à la fois une source électrique et thermique, une technologie nommée Sterna. Mais demain, à horizon 2028, le dirigeant veut que le kérosène soit remplacé par du fioul décarboné ou de l'hydrogène vert, offrant ainsi un moteur propre.

Le système de motorisation hybride développé par ses soins, au-delà d'être commercialisé, va surtout servir à équiper le propre petit aéronef développé par l'entreprise surnommée Atea. De cinq places, d'une autonomie de 400 kilomètres et d'une vitesse de vol de 200 km/h, il sera un avion à décollage et à atterrissage vertical. Un prototype à l'échelle 1 est espéré pour le premier semestre 2023, avant un premier vol dans l'espace public à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris, dans le cadre d'un partenariat avec ADP.

8) Micropep Technologies lève 8,5 M€ pour booster les plantes

(Crédits : DR)

Il s'agit de sa seconde levée de fonds en moins de quatre ans. Micropep Technologies a annoncé cet été un tour de table 8,5 millions d'euros. La biotech développe une technologie unique, brevetée, utilisant de petites protéines naturelles produites par les plantes, ou micropeptides, qui permettent de contrôler et de diriger temporairement la génétique des plantes. Cette technologie de rupture améliore avec précision les traits des plantes sans altérer leur ADN. Grâce aux "mipep", plusieurs traitements personnalisés pour les plantes peuvent être réalisés et utilisés pour accélérer ou ralentir la germination, augmenter la résistance aux maladies ou encore améliorer la floraison.

Les premiers produits Micropep devraient être mis commercialisés à horizon 2025-2026. Elle compte adresser le marché français, une partie de l'Europe, certains pays d'Amérique du Sud et les États-Unis où se trouve l'un de ses actionnaires. Par ailleurs, la startup prévoit d'ouvrir une filiale, des bureaux de R&D aux États-Unis, dès 2022.

9) Getfluence, le spécialiste toulousain du brand content lève 5 M€

(Crédits : Getfluence).

Spécialisée dans l'organisation et la diffusion de campagnes d'articles sponsorisés, la startup toulousaine Getfluence, a dévoilé en février un tour de table de cinq millions d'euros. Fondée il y a près de trois ans, la jeune entreprise souhaite, via cette levée de fonds, poursuivre son implantation en Europe, en Allemagne et au Royaume-Uni, et recruter plus de 40 personnes dans les mois à venir, dans cinq pays. Son objectif : devenir la plateforme européenne de référence pour l'organisation de campagnes de brand content.

10) SmartCatch lève 3,2 millions d'euros pour son "piège" à cellules tumorales

(Crédits : SmartCatch).

Spécialisée dans le développement d'outils de diagnostic de pointe pour la médecine de précision, la startup toulousaine SmartCatch annonce avoir bouclé un tour de table de 3,2 millions d'euros. Cette spin-off du CNRS révolutionne la détection des cellules cancéreuses dans le sang par la biopsie liquide. SmartCatch a ainsi développé une innovation basée sur les microtechnologies, un "piège 3D, un maillage" qui isole les cellules tumorales présentes dans le sang (lors de la biopsie) et préserve ainsi les informations qu'elles contiennent.

En parallèle, la spécialiste des micro et nanotechnologies a également mis au point un second outil dans lequel est intégré son fameux "piège 3D". Il s'agit d'une station fluidique qui permet "de capturer les cellules tumorales à partir d'un échantillon de sang, pour accélérer la recherche et le développement des médicaments et des tests compagnon".

