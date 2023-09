À Toulouse, Simplon teste une formation 100 % féminine dédiée aux métiers du numérique

Rendre les métiers de la Tech accessibles à tous et à toutes, c'est l'objectif de l'Apple Foundation Program avec Simplon. L'idée est de promouvoir les compétences techniques et de favoriser l'employabilité par l'apprentissage du code à des populations qui en sont éloignées. La première promotion d'apprenants a commencé en avril 2019 à Montreuil et en 2021 à Toulouse avec l'objectif de former près de 900 apprenants par an.

« Nous avons toujours souhaité, par essence, s'adresser à celles et ceux qui sont le plus sous-représentés et le plus éloignés de l'emploi pour faire en sorte que le numérique soit un numérique pour tous », explique Philippe Coste, directeur de Simplon Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.

Simplon a décidé d'ajouter à Toulouse une formation supplémentaire, cette fois 100 % féminine. « L'objectif est d'avoir 25 candidates qui viennent de tous les milieux », informait Jennifer Sanvoisin, chargée de mission Simplon et cheffe de projet Apple Foundation Program en France lors de l'évènement StartEmploi organisé par La Tribune à Toulouse en mai dernier.

Une formation vécue de manière différente

Aujourd'hui, seulement 17 % des postes dans les métiers techniques du code sont occupés par des femmes. Le site toulousain de Simplon, situé dans le tiers-lieu baptisé Le Fil à Bellefontaine, accueille ainsi cette promotion féminine depuis le 12 juin après avoir testé avec succès la formule une première fois en décembre dernier à Lyon. Cette configuration de formation change ainsi complètement l'approche des apprenantes face aux métiers de la tech.

Après des études infructueuses en langue, Nesrine Zarrouk , 21 ans, a entendu parler de la formation proposée par Simplon. « L'Apple Foundation Program, c'était le mieux pour moi pour commencer en m'apportant une validation de projet et des connaissances. Et le fait d'être avec uniquement des femmes, on se sent plus à l'aise qu'avec des hommes, on est vraiment libre ». Même constat pour Pascale Bodelle, 45 ans, en reconversion après une carrière d'une vingtaine d'années dans le social : « La formation a un côté rassurant et, ici, il y a une solidarité qui s'est imposée d'elle-même. Je me suis découvert une appétence pour l'informatique et j'aimerais poursuivre la formation chez Simplon pour obtenir un contrat en alternance. »

Delphine Sambouni, 23 ans, a quant à elle commencé par des études de kiné avant là aussi de se réorienter dans le numérique. Après avoir appris les bases en autodidacte, elle s'est lancée dans la formation de Simplon. « C'est intéressant parce qu'on travaille en groupe et cela crée du lien entre nous », témoigne-t-elle.

Quatre semaines intensives

Habituellement, les promotions comptent 25 apprenants tandis que les promotions féminines en comptent une quinzaine. Un écart dû à la méconnaissance du programme selon ses organisateurs. La formation est gratuite et ouverte à tous à la seule condition d'être inscrite en tant que demandeuse d'emploi à Pôle Emploi ou à la Mission Locale et d'être motivée. À la fin des quatre semaines de formation, les participantes seront en mesure de développer des prototypes d'applications.

« Il s'agit de quatre semaines intensives puisque nous avons un rythme bien cadré. Il y a des phases bien définies. La première semaine de formation est entièrement dédiée à la conception d'une application avec une initiation au design. La deuxième semaine offre une partie plus technique avec l'apprentissage du code. Le programme laisse beaucoup de place à l'autonomie. Après cela, elles sont lancées sur des exercices et le tout à leur rythme, puisqu'il y a des niveaux très variés. Pour la troisième semaine, les apprenantes passent à la phase de prototypage. Elles rendent leur application concrète », détaille Pauline Puechbroussoux, chargée de projet Apple Foundation Program chez Simplon.

Pour les derniers jours de formation, les bénéficiaires passent devant un jury composé de professionnels du développement, du design ou issus du monde de l'entrepreneuriat. Le but est de permettre aux apprenantes de se confronter au monde professionnel et d'avoir un retour sur leur projet.



69 % d'insertion professionnelle

Par ailleurs, Apple fournit la technologie, les appareils, le financement pour le personnel enseignant, la formation des enseignants et les contenus, tandis que Simplon gère les lieux de formation et le recrutement des apprenants.

« L'objet de cette formation est d'être la première brique d'un parcours de formation. Ici, les objectifs sont multiples. Le premier, c'est de vérifier si le domaine leur plaît. Cela va également leur permettre de valider leur projet professionnel et en même temps elles acquièrent des compétences basiques en programmation qui vont leur permettre d'intégrer d'autres formations. Un parcours de 22 mois attend celles qui souhaitent poursuivre leur formation, avec une certification professionnelle à la clé », précise la chargée de projet.

Depuis la première promotion, ce sont près de 2.000 apprenants qui ont été formés sur plusieurs sites par Simplon pour un taux d'insertion professionnelle et de poursuite d'études (six mois après la formation) de 69 %. Une nouvelle promotion féminine est attendue à Toulouse le lundi 11 septembre prochain avec 24 apprenantes. Après une période de cinq semaines dites de pré-qualification, elles auront dans un second temps trois mois de formation intensive, avant d'entrer dans une période de 18 mois d'alternance au sein d'une entreprise régionale. Les chances d'insertion professionnelle sont importantes puisque 500 postes de concepteur-développeur étaient ouverts rien qu'en Occitanie au cours du second trimestre 2023.