Aéroport Toulouse-Blagnac : Qatar Airways suspend la ligne, en attendant de recevoir des A321 NEO

Qatar Airways va mettre sur pause sa ligne entre Toulouse et Doha.

« Qatar Airways suspend la ligne à partir du 30 septembre, le temps de trouver le module d'avion le plus adapté », annonce à La Tribune Bruno Balerdi, directeur commercial d'ATB.

Cette ligne entre Toulouse et Doha avait été lancée en grande pompe il y a près d'un an, le 18 juillet 2023, la Ville rose devenant ainsi la quatrième destination de la compagnie qatarie en France après l'historique Paris Charles-de-Gaulle ouverte dans les années 2000, le retour l'an passé des vols vers Nice et l'ouverture d'une ligne vers Lyon.

Trois vols par semaine

Qatar Airways a ouvert cette nouvelle ligne entre Toulouse et Doha en commençant par trois vols par semaine à bord d'un avion biclasse, un A330-200, capable d'accueillir 24 passagers en classe Affaires et 236 en Economie, avant de basculer au printemps dernier sur un A330-300 de 305 places (30 sièges business, 275 sièges éco).

« Toulouse est la quatrième ville de France donc il était impératif pour nous d'y venir tôt ou tard. Nous commençons avec trois vols par semaine mais nous espérons passer à une fréquence quotidienne et bientôt remplacer l'A330-200 par un A350. Nous avons un énorme carnet de commandes et nous pourrons augmenter les fréquences sur les destinations en France dès que nous aurons plus d'avions livrés par notre cher Airbus », avait indiqué lors du lancement Akbar Al Baker, alors CEO de Qatar Airways.

Qatar Airways attend sa livraison d'A321 LR

Et c'est là tout le coeur du problème. Après avoir battu un record de commandes l'an passé sur ses monocouloirs (notamment avec son best-seller A321 NEO, avec 1.689 commandes nettes, loin devant tout ce que le constructeur avait fait jusque-là), Airbus voit ses délais de livraison s'allonger, avec une supply chain en difficulté pour suivre la montée en cadence.

Qatar Airways préfère suspendre la ligne en attendant de recevoir des avions plus petits (l'A321 NEO LR accueille environ 200 passagers) mais en augmentant le nombre de vols par semaine pour atteindre de meilleurs taux de remplissage sur la classe affaires.

« En un an, la ligne Toulouse-Doha a totalisé 63.224 passagers, c'est conséquent avec des taux de remplissage de 70% l'hiver et jusqu'à 85% l'été. Ce sont plutôt des passagers loisirs qui ont été les plus attirés par cette ligne, en particulier pour aller en Asie. Les avions sont assez bien remplis, mais avec des tarifs un peu bas. Un avion plus petit permettrait de gérer le vide observé sur le prix des billets vendus, avec l'ambition de réaliser plus de fréquences par semaine pour convenir aux attentes des passagers business. Les discussions engagées ces dernières semaines avec Qatar Airways ont pour objectif d'offrir une meilleure adéquation de l'offre à la demande des voyageurs », développe Bruno Balerdi.

Pour l'instant, Qatar Airways ne se risque pas à donner une date de reprise de la ligne, cette dernière étant conditionnée aux livraisons d'Airbus. Pour autant, « nous sommes persuadés que cette ligne correspondra demain aux attentes du marché pour aller se connecter en Asie, en Afrique de l'Est, en Océanie », commente le directeur commercial d'ATB.

Les liaisons internationales deviennent majoritaires

Le quatrième aéroport régional français a placé les liaisons internationales au coeur de sa stratégie de croissance. L'an passé avait signé également l'arrivée de la compagnie Air Canada pour une ligne directe entre Toulouse et Montréal à raison de cinq vols par semaine en Airbus A330-300 tri-classe de 297 sièges.

L'aéroport Toulouse-Blagnac a frôlé les 8 millions de passagers en 2023. Surtout, pour la première fois, les liaisons internationales deviennent majoritaires sous l'effet conjugué de l'effet de l'arrivée de ces nouvelles compagnies mais aussi de la baisse de l'offre domestique d'Air France.

L'aéroport Toulouse-Blagnac entend accentuer cette dimension internationale cet été avec 90 destinations dont 76 à l'étranger et l'arrivée le mois dernier de la compagnie Norwegian pour une nouvelle ligne directe vers Copenhague à raison de deux vols par semaine. L'aéroport s'attend à « une croissance modérée » du trafic en 2024 avec une stagnation des vols domestiques et une progression de l'international. La plateforme devrait mettre encore plusieurs années à retrouver son niveau de 2019 durant laquelle elle avait frôlé les dix millions de passagers.

