Aéronautique : Ascendance Flight Technologies dévoile le design de son avion hybride

Après "trois années de R&D" et "quatre prototypes" comme a recensé le CEO d'Ascendance Technologies sur Linkedin, Jean-Christophe Lambert, la startup vient de dévoiler, mercredi 1er décembre, le design de son futur avion hybride.

"Depuis notre création en 2018, nous nous sommes dotés d'une suite de prototypes, avant de dévoiler le design final de notre futur produit aujourd'hui. Nous avons attendu d'être assez avancé dans le développement, d'avoir sécurisé nos acquis sur le plan intellectuel, pour dévoiler cette maquette à l'échelle un quart", justifie auprès de La Tribune le dirigeant.

De couleur noire, avec huit hélices installées à plat sur les deux ailes, avant et arrière, ATEA aura à terme une envergure de quatorze mètres et pèsera environ deux tonnes. Hybride, cette solution pilotée, à atterrissage et décollage verticaux, offrira une capacité de déplacement de 400 kilomètres tout en réduisant les émissions polluantes de 80% selon l'entreprise.

Jean-Christophe Lambert est le CEO de la startup installée à Toulouse (Crédits : Rémi Benoit).

Premier vol en 2023 ?

Avec une capacité de transport de cinq places, l'idée est d'opérer dans les zones péri-urbaines et régionales, avec l'atout de réduire les nuisances sonores par quatre par rapport à un hélicoptère. Autant d'arguments sur le papier qui attirent déjà. "Nous avons signé nos premières lettres d'intention cet été avec des clients européens et asiatiques", fait savoir Jean-Christophe Lambert, qui préfère taire leurs noms pour le moment.

Avec cet engin nouvelle génération, qui à terme pourra tourner à l'hydrogène et à l'énergie électrique, l'idée est de conquérir le marché sur lequel opère actuellement les hélicoptères. Néanmoins, tout l'enjeu pour conquérir ce segment sera comme pour beaucoup de startups celui de l'industrialisation de la production et donc la réduction des coûts. Pour le moment, un modèle ATEA est estimé en 1,5 et 2 millions d'euros. Son premier prototype à échelle 1 sortira des ateliers de la société toulousaine en 2023.

Après trois ans de travail, Ascendance a dévoilé les traits de son futur ATEA (Crédits : Rémi Benoit).

"ATEA va bientôt exister sous la forme d'un prototype à échelle 1, qui entrera en phase de test en 2023. Nous connaissons, avec le soutien de nos partenaires financiers, une forte accélération de notre développement. Nous recrutons activement, préparons des campagnes d'essais et progressons vers notre objectif de certification en 2025", expose le CEO, dont l'aéronef doit également voler à l'occasion des JO 2024 à Paris.

Bientôt une nouvelle levée de fonds

Preuve de l'attractivité et des attentes autour d'Ascendance Flight Technologies, le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, est venu rendre visite à la jeune pousse dans ses locaux sur la base aérienne de Francazal. Le membre du gouvernement a ainsi pu découvrir en avant-première la nouvelle maquette de l'aéronef ATEA, qui sortait d'une phase de tests.

Le ministre des Transports est venu fin novembre à Toulouse rencontrer l'entreprise et ses innovations (Crédits : Rémi Benoit).

Jean-Christophe Lambert a notamment partagé au ministre les difficultés rencontrées par les startups industrielles en France pour passer à l'industrialisation du prototype, quelques mois après une levée de fonds de 10 millions d'euros de la startup qui emploie déjà plus de 30 personnes.

"Face à nous, nous avons des Américains ou des Asiatiques qui lèvent des centaines de millions de dollars. Plus vous levez des fonds, plus vous avez le droit à une marge d'erreur importante. Chez nous, celle-ci est réduite", a ainsi lancé le dirigeant à Jean-Baptiste Djebbari il y a quelques jours.

Mais, pour ne pas se laisser distancer par cette concurrence, la startup prévoit un nouveau tour de table "bien au-delà des 10 millions d'euros pour 2022". Des investisseurs français et étrangers seraient intéressés par Ascendance Flight Technologies.