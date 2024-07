Agritech : Micropep lève 27 millions d'euros pour conclure sa phase de R&D

Après les près de neuf millions d'euros en 2022, la startup toulousaine boucle un nouveau tour de table, plus conséquent cette fois-ci. Micropep vient de conclure une levée de fonds de 27 millions d'euros en série B.

En plus des investisseurs historiques (Sofinnova Partners, Supernova Invest, Fall Line Capital, FMC Ventures, et IRDI Capital Investissement), l'agritech enregistre désormais les soutiens financiers supplémentaires du fonds suisse Zebra Impact Ventures et de Bpifrance, au travers du fonds Ecotechnologies 2. Ce véhicule investit des tickets de 2 à 10 millions d'euros, en recherchant systématiquement un co-investissement avec des acteurs privés, « dans une logique d'investisseur avisé » selon la banque publique.

« Parce qu'elle intervient dans un contexte de financement particulièrement complexe, cette nouvelle levée de fonds est une marque de reconnaissance des résultats exceptionnels que nous avons obtenus jusqu'à présent chez Micropep et du potentiel futur de notre plateforme de découverte de micropeptides et de nos premiers ingrédients actifs », indique Thomas Laurent, le directeur général et cofondateur de Micropep.

Dans un entretien accordé à La Tribune au début de l'année 2024, l'entrepreneur, à la tête d'une cinquantaine de salariés, avait confié que les investisseurs européens semblaient davantage intéressés que leurs homologues américains, et ce malgré une technologie prometteuse.

À la recherche de partenaires stratégiques

Micropep veut rendre plus durable l'agriculture. Avec pour ambition de remplacer les pesticides actuellement sur le marché, la startup toulousaine travaille, depuis 2016, sur l'élaboration d'un biofongicide, substance qui permet de traiter les champignons et autres bactéries qui se développent dans les grandes cultures.

« Nous travaillons sur les cultures de la vigne, la pomme de terre et le soja. Pour ces dernières, la maladie de la rouille est très présente en Amérique latine et les molécules actuellement proposées ne sont pas efficaces (...) Notre biofongicide est réalisé à partir de micropeptides, une protéine qui se dégrade très facilement dans l'environnement sans laisser de résidus », présentait en février dernier Thomas Laurent.

Micropep prévoit d'utiliser cet apport capitalistique pour accélérer sa stratégie de mise sur le marché par le biais de partenariats stratégiques, pour compléter les études réglementaires de sa première molécule biofongicide et pour « élargir son pipeline d'ingrédients actifs de micropeptides » en travaillant déjà au moins sur deux autres molécules.

Seulement, la startup toulousaine envisage un modèle de sous-traitance dans la production en ne maîtrisant que la fabrication de la molécule active, sous forme de poudre.

« Notre ambition est de travailler main dans la main avec des partenaires sélectionnés à différentes étapes du cycle de développement des produits et dans différentes géographies pour apporter le plus vite possible nos solutions aux agriculteurs », confirme ce jour le CEO de Micropep.

