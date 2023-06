Airbus, Safran, ATB... ces mécènes au service de l'Orchestre national du Capitole

C'est une véritable bouffée d'oxygène pour la culture depuis 35 ans. Fondée en 1988, l'association Aïda, s'efforce de valoriser la musique vivante locale. Pour y parvenir, elle fait appel à des mécènes pour financer les tournées et la diffusion musicale de l'Orchestre national du Capitole de Toulouse.

« Ce mécénat a évolué depuis quelques années déjà dans une démarche RSE avec la création du mécénat de musiciens d'orchestre (masterclass pour instruments, formations pour des jeunes...). Ce sont des projets qui visent à rendre accessible la musique à tout le monde », précise Pierre d'Agrain, président de l'association Aïda, structure qui souffle ses 35 bougies cette année.

Par ailleurs, depuis cinq ans, le mécénat d'Aïda s'adresse également au théâtre du Capitole (l'Opéra et le ballet) à travers, là aussi, la valorisation de l'art lyrique dans la région Occitanie.

550.000 euros de budget annuel

Il existe différents types de mécénat. Pour le premier, il s'agit d'un mécénat récurrent. « Chaque année, les membres de l'association paient une adhésion et font un don », détaille le président de l'association. Ces dons permettent de récupérer la somme de 350.000 euros par an.

« En plus de cela, pour les projets que nous mécénons, que ce soient des projets sur l'orchestre ou le théâtre du Capitole, nous rassemblons aux environs de 200.000 euros. Cela nous permet chaque année d'avoir un budget global de plus de 550.000 euros. En-dehors de ces actions, nous avons également apporté 50.000 euros de mécénat au festival de Toulouse l'année dernière », ajoute Pierre d'Agrain.

À ce jour, l'association a permis à l'Orchestre national du Capitole d'enregistrer 50 œuvres sur support physique. Elle a également offert la possibilité à l'orchestre d'être diffusé près d'une centaine de fois en direct sur Radio Classique. Une centaine de tournées nationales et internationales ont pu être financées. Enfin, 500.000 personnes ont eu la possibilité d'assister à des événements organisés autour de l'orchestre.

Airbus, Safran ... parmi les principaux mécènes

Parmi la centaine de mécènes que compte l'association Aïda, on y retrouve principalement des entreprises toulousaines comme Airbus, Safran ou encore le CNES, qui sont les mécènes historiques d'Aïda, mais aussi Actia, Eiffage, Etienne Lacroix, etc. Pour séduire ces entreprises, l'association leur propose des activités événementielles. « Nous proposons des places de théâtre et de concert contre du mécénat », indique le président.

Malgré un beau panel d'adhérents, l'association ne compte pas s'arrêter là et cherche de nouveaux mécènes. Pour ça, Aïda profitera de son 35ème anniversaire pour faire des actions de promotion auprès de potentiels mécènes afin de développer son réseau. Un défi pour Pierre d'Agrain puisque « certaines entreprises ont des attentes un peu différentes, c'est notamment le cas pour les entreprises dont les sièges ne sont pas à Toulouse. C'est, en effet, compliqué de promouvoir le mécénat d'une activité culturelle locale. »