Législatives : le RN n'aura aucun député à Toulouse ni même en Haute-Garonne, la gauche se renforce

Un vrai loupé. À l'image du front républicain qui fait drastiquement reculer le Rassemblement National entre les deux tours des élections législatives dans tout le pays, le parti de Marine Le Pen n'obtient aucun député élu sur la ville de Toulouse et le département de la Haute-Garonne. Pourtant, le RN était qualifié dans les 10 circonscriptions du département pour le second tour et était même arrivé en tête dans une petite moitié d'entre elles au premier tour dimanche dernier.

Lire aussiLégislatives : le RN, face au front républicain à Toulouse et en Haute-Garonne, pourrait louper le coche

Ses meilleures chances de victoire se trouvaient dans la cinquième circonscription, celle du nord toulousain, qui englobe notamment le Frontonnais. Le parti d'extrême droite avait placé sur celle-ci son leader départemental, Julien Leonardelli. Au premier tour, ce dernier semblait alors avoir fait le plus dur : prendre dix points d'avance, et atteindre quasiment 40% des voix, face au député sortant, de la majorité présidentielle, Jean-François Portarrieu.

Lire aussiLes vignobles du Sud-Ouest tentés par l'arrachage pour se restructurer

Finalement, celui qui a négocié l'accord entre le maire sortant Jean-Luc Moudenc et la macronie lors des dernières élections municipales a récolté plus de 56% des voix face à son adversaire lors du second tour des élections législatives ce dimanche. Le député d'Ensemble doit sa victoire à la candidate du Nouveau Front Populaire et son retrait entre les deux tours malgré la qualification acquise. Julien Leonardelli dénonce une « alliance contre-nature » mais dit « respecter le choix des urnes ».

Ensemble sauve deux sièges de député sur le département

Il n'est pas le seul candidat du RN à avoir loupé le coche sur ces terres historiquement à gauche. De l'autre côté du département, au sud de celui-ci, le Comminges et sa huitième circonscription n'ont pas cédé aux sirènes du parti présidé par Jordan Bardella. Pourtant cela semblait mal embarqué il y a huit jours pour le député sortant et proche de Carole Delga, le socialiste Joël Aviragnet.

Dimanche dernier, il accusait près de cinq points de retard sur le candidat du Rassemblement National, Loïc Delchard. Mais grâce notamment au soutien de la présidente de la région Occitanie, le député sortant a finalement réussi à conserver son siège de député. Joël Aviragnet est arrivé en tête avec 51,87% des voix.

Le scénario était identique dans une autre circonscription à la fois périurbaine voire rurale de la Haute-Garonne, la septième. Le RN avec Gaëtan Ignard était largement en tête au premier tour avec plus de 40% des voix, face au député sortant (LFI) Christian Bex (33%) et la députée de la majorité de 2017 à 2022 (25%). Grâce au désistement de cette dernière, le candidat du Nouveau Front Populaire a pu renouveler de justesse son mandat de député lors du second tour. Christian Bex a obtenu 50,78% des voix ce dimanche.

Jacques Oberti nouveau député de la gauche à Toulouse

Si dans la troisième circonscription, la députée sortante Ensemble, Corinne Vignon, conserve son siège face à la candidate NFP, elle est bien la seule avec son homologue de la cinquième. Ces élections législatives anticipées en Haute-Garonne ont surtout été l'occasion pour la gauche de renforcer ses positions. Après avoir obtenu six députés sous la précédente législature, elle en possède désormais huit sur dix. La plus emblématique de ce renforcement est certainement la dixième circonscription.

Cette circonscription, qui abrite la ville de Saint-Orens et le Lauragais, était jusqu'à présent le bastion de la ministre Dominique Faure. Qualifiée pour le second tour de ces élections législatives, celle-ci a d'ailleurs rechigné à se désister face à la menace RN. Mais Emmanuel Macron a joué de tout son poids pour la faire changer d'avis et permettre ainsi la victoire du socialiste Jacques Oberti sous la bannière NFP. Il est loin d'être un inconnu sur ce territoire car, en plus d'être maire d'une petite commune, il est surtout le président du Sicoval, l'intercommunalité du sud-est toulousain et président de l'association des maires de Haute-Garonne.

Dans la même logique, la gauche récupère la sixième circonscription du département (l'ouest toulousain) avec le socialiste Arnaud Simion, jusqu'à présent entre les mains de la majorité présidentielle et la députée Iborra. Par ailleurs, le Nouveau Front Populaire confirme ses implantations dans la première circonscription (Hadrien Clouet), la seconde (Anne Stambach), la quatrième (François Piquemal), la neuvième (Christine Arrighi).