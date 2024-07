Distribution : la vente des bocaux Le Parfait retirée au Gersois CDP par un géant américain

Coralie Albalat, la directrice des opérations de CDP Distribution, ne mâche pas ses mots : « C'est une menace sans précédent pour la société ». « Après 35 ans de bons et loyaux services », cette PME familiale gersoise s'est vue retirer la distribution de la marque Le Parfait, n°1 en France des bocaux en verre de conservation. Ces derniers étaient mis à disposition par CDP Distribution auprès de la grande distribution (E.Leclerc, Carrefour) et des magasins spécialisés (Gamm Vert, Weldom, Monsieur Bricolage...). Cette activité constitue les trois quarts du chiffre d'affaires de la société gersoise, qui a atteint 30 millions d'euros cette année.

Née au début des années 1930 à Reims, dans les Verreries mécaniques champenoises, la marque Le Parfait a été rachetée en 2004 par l'Américain Owens-Illinois (O-I), l'un des leaders mondiaux de la fabrication d'emballages en verre. Ce changement de mains n'avait pas chamboulé le contrat de distribution acquis par l'entreprise gersoise dans les années 1980.

« Tout a basculé depuis que la marque Le Parfait a été vendue par le verrier Owens-Illinois et rachetée début 2022 par l'entreprise américaine Berlin Packaging qui appartient au fonds d'investissement américain Oak Hill. Le nouveau repreneur a décidé, il y a un an, de nous retirer la vente de ces produits. Le fabricant veut faire lui-même ce travail de distribution dans une logique de profit en se passant d'un intermédiaire », retrace Coralie Albalat.

C'est la filiale française du géant américain Berlin Packaging dont le siège se situe à Nice qui a repris la distribution des bocaux.

La dirigeante souhaite faire connaître cette manœuvre alors que la mesure entrera en vigueur à partir de la mi-septembre : « C'est important de mettre en lumière ce genre de situation parce que je pense que nous ne sommes pas les seuls à nous retrouver dans ce cas de figure où une petite entreprise subit la menace d'un grand groupe américain. Cela fait 35 ans qu'on développe la marque et ses ventes avec une forte dépendance économique. Du jour au lendemain, on cherche à récupérer le nid qu'on a fabriqué », explique-t-elle.

Sollicité par La Tribune, le groupe Berlin Packaging a tenu simplement à préciser : « Nous ne nous sommes pas retirés du contrat de distribution avec CDP, mais ce contrat a naturellement expiré à la fin de l'année 2022. Berlin Packaging France et CDP maintiennent leur relation commerciale jusqu'à la mi-septembre, conformément aux lois en vigueur ».

Face à cette situation, CDP Distribution œuvre déjà pour la survie de l'entreprise en concentrant ses efforts sur la distribution de la marque Le Pratique qui pèse déjà un tiers de son chiffre d'affaires et dont l'entreprise gersoise est propriétaire. Marque bientôt centenaire, Le Pratique fait partie des autres grands noms sur ce marché de la conservation, avec par exemple les bocaux de la verrerie allemande Weck, commercialisés en France par la société Techna.

« Jusqu'à présent, la marque Le Pratique représentait une offre complémentaire à Le Parfait, avec notamment des stérilisateurs, des machines sous vide et des ustensiles de cuisine. Désormais, l'idée est de proposer également des bocaux de conservation. Depuis un an, nous avons déjà augmenté le nombre de produits de la marque, de 130 à 150 références. Nous misons sur ce volume assez resserré de références pour que le choix du consommateur soit plus simple et que le magasin ait besoin de mobiliser moins de stock et de financement par exemple », décrit la directrice des opérations.