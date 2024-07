JO de Paris 2024 : la tablette pour les malvoyants de Touch2See à la conquête des grands événements

Il y a deux ans, Arthur Chazelle lançait Touch2See avec un objectif en tête : rendre le sport accessible à tous grâce à son innovation, une tablette tactile qui permet aux personnes aveugles et malvoyantes de suivre des événements sportifs grâce au toucher. C'est désormais chose faite pour la startup toulousaine. Avec sa tablette unique au monde, elle permet aux personnes atteintes d'un handicap visuel une compréhension des matchs grâce au toucher et à l'ouïe. Équipée d'un curseur, qui se déplace à la surface, elle reproduit les mouvements du ballon et des joueurs en temps réel grâce à des vibrations. Une audiodescription fournit des informations générales telles que le temps de jeu, le score, les fautes.

En quelques mois, près de 80 personnes ont pu bénéficier du dispositif lors d'une quarantaine de rencontres de rugby et de football en France et en Côte d'Ivoire. En effet, Touch2See a pu déployer sa solution, notamment au Stade de France, lors de la Coupe du monde de rugby 2023 qui s'est jouée dans l'Hexagone en septembre et octobre 2023. La jeune pousse a aussi vécu sa deuxième grande compétition en ce début d'année 2024 avec la mise en place de sa tablette durant la Coupe d'Afrique des nations qui a eu lieu en Côte d'Ivoire en janvier et février derniers. De plus, de nombreux partenariats lui ont permis de couvrir des matchs de Ligue 1 au sein du Stadium de Toulouse ou encore de l'Orange Vélodrome de Marseille ainsi que des rencontres de Top 14 du Stade Toulousain au stade Ernest-Wallon.

La tablette a été testée lors de la dernière coupe d'Afrique des nations. (Crédits : Touch2See)

En plein développement, l'entreprise vient de signer un partenariat avec la Fédération française de football pour la mise en place de ses tablettes sur l'ensemble des matchs à domicile des équipes de France masculines et féminines en 2024. Touch2See a reçu le parrainage du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Une belle reconnaissance pour la société qui espère convaincre le Comité olympique d'intégrer sa technologie lors des JO de Paris 2024.

« C'est une confiance de la part de pas de l'État envers notre projet. Cela témoigne de notre légitimité et de la nécessité d'un tel outil au service des déficients visuels. Il s'agit d'une fierté de nous déployer avec des entités et des événements majeurs. C'est toujours un moment spécial, fort en émotions d'assister à la joie des personnes aveugles ou malvoyantes lors des matchs et de réaliser à quel point cela est important pour eux », explique Alexandre Bédiguian, responsable des opérations de Touch2See.

De nouveaux sports à l'étude

Aujourd'hui, le football, le rugby, le basketball et le handball sont couverts avec la même tablette. Une seule peut être compatible avec tous les sports. Pour cela, il suffit de changer le plateau d'interaction de la tablette. « Plus de sports sont à venir. Nous sommes en train de travailler sur le football américain notamment », affirme-t-il.

Grâce à « d'excellents retours du marché », la jeune société qui emploie huit personnes espère convaincre un maximum de clubs, fédérations et d'instances du sport dans le monde. Sa volonté est de rendre tous les grands événements sportifs accessibles au public malvoyant et aveugle. Labellisée deeptech, elle serait en pourparlers avec plusieurs entités comme la Confédération africaine de football qui pourrait reconduire pour la CAN 2025 au Maroc et l'UEFA, l'instance dirigeante du football en Europe. Elle reçoit aussi des intérêts du côté de la Premier League en Angleterre et des États-Unis sur du football américain.

« La LFP (instance qui dirige le football en France) voit notre tablette d'un très bon œil. Nous discutons aussi avec des clubs de football et de rugby en France. Les instances, les clubs ou les organisateurs voient notre solution comme un bon élément d'un point de vue RSE, inclusion et accessibilité. Cela peut leur permettre de proposer autre chose que l'audiodescription dans leurs stades, sachant que celle-ci n'est disponible que dans 3 % d'entre eux en France. Nous voyons un certain enthousiasme et une volonté de s'améliorer de leur part. »

Fabrication à grande échelle

D'ici fin 2025, la structure toulousaine entend convaincre une dizaine de clubs de Ligue 1 et débuter son déploiement à l'international, notamment outre Atlantique. En attendant de signer ses premiers contrats conséquents, elle affiche un chiffe d'affaires de 500.000 euros.

Une version 5 et finale de la tablette est en train d'être lancée pour une commercialisation à grande échelle en France et à l'étranger. Touch2see vend son dispositif, en BtoB, sous la forme d'une prestation de services annuelle avec un système de prêt des tablettes. Aujourd'hui, la jeune pousse dispose d'une flotte de 14 tablettes. Afin d'agrandir son stock en vue de futurs contrats, elle a lancé une fabrication industrielle à grande échelle chez des prestataires français. Dans cette perspective, l'entreprise prévoit une levée de fonds en 2024. Jusqu'à présent, cette dernière fonctionnait grâce aux capitaux propres ainsi que des récompenses de concours.