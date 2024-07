Législatives : l'autoroute A69 Toulouse - Castres remise en cause par la nouvelle Assemblée Nationale ?

« L'A69 ne passera pas ! L'A69 ne passera pas ! L'A69 ne passera pas ». Dimanche soir, dans le QG électoral du Nouveau Front Populaire à Toulouse, des champs anti-autoroute Toulouse-Castres ont surgi du public à l'annonce des résultats du second tour des élections législatives. Le fait que le Nouveau Front Populaire arrive comme premier bloc politique dans la nouvelle Assemblée nationale peut-il remettre en cause ce projet ? C'est en tout cas la volonté de la première force politique de la nouvelle législature. « Nous mettrons en place un moratoire sur les grands travaux inutiles », a notamment déclaré Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France Insoumise quelques minutes après la publication des résultats il y a deux jours.

Lors d'un débat sur la chaîne France 3 au mois de juin, le candidat NFP Julien Lassalle dans la troisième circonscription du Tarn, concernée par le chantier de l'autoroute Toulouse-Castres, avait souligné que le projet d'A69 ferait l'objet d'un moratoire en cas de victoire de la gauche aux élections législatives anticipées.

« La déclaration de Jean-Luc Mélenchon est bien gentille, mais il ne fait que reprendre les contours de l'accord entre les partis qui composent le Nouveau Front Populaire. Par ailleurs, nous ne sommes pas défavorables à de nouvelles infrastructures mais elles doivent être expertisées sur l'impact climatique », commente Christine Arrighi, député écologiste réélue en Haute-Garonne et rapporteuse de la commission d'enquête sur le montage financier et juridique de l'A69 jusqu'à la dissolution.

L'idée d'un moratoire sur les projets routiers et autoroutiers en France n'est pas nouvelle. Alors ministre des Transports, Clément Beaune, membre de l'aile gauche de la macronie, avait clairement annoncé cette intention dans une volonté de tout remettre à plat face aux enjeux climatiques... sauf pour l'autoroute A69 Toulouse - Castres, le chantier ayant débuté.

« Nous sommes face à un chantier »

Bien que des débats existent sur l'avancée du chantier entre les associations anti-autoroute et la société concessionnaire Atosca, chargée de la construction et de l'exploitation de la future infrastructure, plusieurs protagonistes estiment que les travaux sont réalisés à au moins 40%.

« Malgré les positions des uns et des autres, nous sommes tenus par certains actes administratifs comme une autorisation environnementale, et surtout un contrat de concession signé entre l'État et le concessionnaire. Nous ne sommes plus face à un projet mais face à un chantier, réalisé pour moitié. Pour ma part, je ne suis pas pour un moratoire ni une suspension provisoire des travaux autour de l'autoroute Toulouse - Castres », réagit auprès de La Tribune, Jean Terlier, député Ensemble réélu dans la troisième circonscription du Tarn.

Depuis 2016, le député de l'ancienne majorité présidentielle a toujours été un partisan de l'autoroute A69. Sa position n'est donc pas une surprise. Néanmoins, le député réélu face à Guilhem Carayon (RN-LR) est favorable à une révision du projet pour le verdir un maximum. « Il faut y réfléchir », appuie-t-il. Ces derniers mois déjà, des aménagements ont été réalisés. Par exemple, la largeur de la chaussée a été réduite en raison du trafic envisagé afin d'économiser des hectares de foncier.

« Verdir le projet d'autoroute Toulouse - Castres c'est du pipeau. Cette autoroute n'est pas nécessaire. Le Département a financé un aménagement de la voie rapide pour 15.000 véhicules par jour, entre Castres et Albi. Faire de même sur la route nationale actuelle entre Toulouse et Castres permettrait d'économiser des terres agricoles. On va travailler sur un moratoire contre l'A69 », se positionne Karem Erodi, la candidate LFI du NFP qui a été réélue dans la seconde circonscription du Tarn.

Une durée de contrat de concession qui fait débat

Dans les rangs des écologistes, on explique que ces projets routiers ont été des années en arrière, quand la préservation de l'environnement n'était pas aussi importante dans le débat public que maintenant. Ce changement de paradigme demande ainsi une remise en cause de certains projets, comme l'autoroute Toulouse-Castres. Néanmoins, cette dernière est défendue par la présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, et le président socialiste du département du Tarn, Christophe Ramond. Cet ancrage local pourrait dès lors enterrer les volontés de la direction nationale des partis membres du Nouveau Front Populaire, dont le Parti socialiste.

Dans ce contexte politique incertain, d'autres acteurs réactivent la solution juridique. L'avocat toulousain Christophe Lèguevaques va intenter une procédure contre le contrat de concession de l'autoroute A69.

« On s'interroge sur la durée du contrat (...) L'ART dit qu'une concession d'autoroute normale c'est entre 25 et 40 ans, pour garantir une durée d'amortissement. Là, nous avons une durée de 55 ans. Selon l'ART, c'est pour satisfaire les exigences des prêteurs. C'est pour moi du jamais vu et j'espère que cela sera examiné très rapidement par le Conseil d'État grâce à la requête que nous avons déposé. Le but est d'annuler le contrat de concession et ainsi stopper les travaux », expose l'avocat toulousain.

Celui-ci a déposé un recours sur le fond et un référé suspensif pour stopper les travaux. Néanmoins, la durée du contrat de concession a déjà fait l'objet de nombreux débats lors des auditions de la commission d'enquête parlementaire entre les députés et les auditionnés comme la Direction générale des Infrastructures de Transports et de la Mer. Celle-ci avait déclaré que la durée s'avère « conforme aux dispositions du code de la commande publique ». Pour les opposants, cette durée est surtout là pour réduire au maximum le risque financier des créanciers d'Atosca, ce que conteste cette dernière.