Latécoère : pourquoi l'usine du futur n'a pas permis d'enrayer les délocalisations

Qu'est-il arrivé au fleuron toulousain de l'aéronautique ? La Tribune revient dans un dossier en deux volets sur quinze ans d'activité en dents de scie qui ont bouleversé le destin de Latécoère. La première partie est à lire ici.

2016 : premier plan social en France

Coup de tonnerre en 2016. Pour la première fois depuis sa création en 1917, Latécoère vit son premier plan social en France. Il implique notamment la suppression de 236 postes et la fermeture du site de Tarbes, mais également la création d'un nouveau site de production à Toulouse.

Des décisions en partie liées à l'absence de nouveaux programmes dans l'aéronautique.

« Ces suppressions de postes sont liées aux baisses de charge dans l'ingénierie, dues à l'absence de nouveaux programmes. Nous nous adaptons aussi à la faiblesse de l'aviation d'affaires et au ralentissement de certains programmes comme l'A330 et l'A380, dont les cadences ne sont pas au niveau attendu », avance alors Frédéric Michelland.

Manifestation contre le plan social de Latécoère à Toulouse. (Crédits : Rémi Benoit)

Ces justifications ne convainquent pas totalement les salariés qui manifestent à Toulouse.

« La filière aéronautique est une industrie cyclique qui connaît parfois d'importantes baisses de charges. Et aujourd'hui, alors que Latécoère dispose d'un carnet de commandes de quatre années de chiffre d'affaires, on annonce un plan social, » s'indigne Florent Coste, délégué CGT à Latécoère. Les syndicats y voit un lien direct avec l'entrée au capital en avril 2015 de deux fonds d'investissement anglo-saxons (Apollo et Monarch).

« Ce plan a pour unique but de valoriser le cours de bourse du groupe. L'essentiel de la production toulousaine, à l'exception de l'assemblage du tronçon de l'A330, va être transféré vers le Mexique, la Bulgarie ou le Brésil. À l'inverse, on va produire en interne des pièces élémentaires sous-traitées auparavant à des entreprises locales. Latécoère a produit pendant longtemps des avions entiers et désormais nous serions simple fournisseur de pièces élémentaires pour nos propres filiales », s'alarme Florent Coste.

En juillet 2016, nouveau rebondissement, La Tribune dévoile que le directeur général de Latécoère Frédéric Michelland est remercié par les fonds Apollo et Monarch. « Il semble que les fonds souhaitent nommer quelqu'un 'à eux' pour diriger le groupe, indique une source proche du dossier. On a jamais vu ça : débarquer le DG pendant un plan de restructuration.»

Quelques jours plus tard, le dirigeant revient dans une interview à La Tribune sur « choc » de cette annonce dont il a pris connaissance le jour de la parution de notre article.

« Quand je suis arrivé, Latécoère était au bord de la liquidation, personne ne croyait au redressement de l'entreprise et on m'a dit que la seule solution était de vendre Latécoère par morceaux. Je m'y suis refusé. La restructuration financière et la mise en œuvre du plan Boost ont permis de redresser l'entreprise. Latécoère avait besoin d'un vrai projet industriel, elle l'a désormais. Aujourd'hui les clients de Latécoère sont rassurés, les résultats sont là, cela valait la peine de se battre », lâche-t-il.

En marge du volet social, Latécoère décide de céder sa branche services au groupe ADF pour un montant de 60 millions d'euros. Un choix qui a surpris certains observateurs dans la mesure où cette activité est très rentable.

2018 : l'usine du futur, l'arme anti-délocalisation

Yannick Assouad prend la tête de Latécoère (Crédits : Rémi Benoit).

Après le départ de Frédéric Michelland, ce dernier est remplacé en 2016 par Yannick Assouad, en provenance de Zodiac Group. Dès son arrivée, la dirigeante mène de front beaucoup de chantiers dans le cadre du plan transformation 2020. Latécoère revend son siège historique toulousain au promoteur Icade dont les machines sont transférées sur la nouvelle usine du futur construite sur la zone de Montredon, à Toulouse. Inaugurée en grande pompe en mai 2018, l'usine a demandé 37 millions d'euros d'investissements pour un nouveau site de production automatisé de 6.000 m2 dont la capacité sera ensuite portée à 9.000 m2 moyennant 10 millions d'euros supplémentaires.

L'usine du futur est alors présentée comme une arme anti-délocalisation.

« C'est un choix stratégique de nous recentrer sur l'aéronautique et de réinternaliser la production de pièces aujourd'hui effectuée par des fournisseurs en zones low cost, fait valoir Yannick Assouad. En restant en France et en misant sur l'automatisation et le numérique, nous espérons doubler notre capacité de production sur ce nouveau site. »

Un outil censé faire passer les cycles industriels de fabrication du groupe de plusieurs semaines à quelques jours, ce qui lui permettrait de diminuer ses stocks et son besoin en fonds de roulement.

Usine du futur de Latécoère (Crédits : Rémi Benoit).

En parallèle, Latécoère opère une spécialisation de ses sites de production : Gimont sera consacré au fuselage d'avion et se verra transférer certaines activités du site de Périole. Le site montpelliérain sera uniquement dédié aux interconnexions dans le secteur du spatial avec des clients comme Thales Alenia Space ou OneWeb. Le site de Labège sera consacré aux études, prototypes et services après vente.

Latécoère continue aussi son déploiement vers les pays best-cost comme le Mexique, le Maroc ou la Tunisie et ouvre une nouvelle usine en Bulgarie.

2019 : Latécoère passe sous pavillon américain

En 2019, nouveau tournant. Le fonds d'investissement américain Searchlight Capital Partners lance une offre publique d'achat (OPA) sur le groupe et suscite de vives réactions à Toulouse. Même si la direction de l'équipementier aéronautique assure que cette opération s'est effectuée avec leur accord, certains députés, le maire de Toulouse et des syndicats sont inquiets de voir passer Latécoère sous pavillon américain. Dans le même temps, 17 députés ont écrit au Premier ministre pour lui demander d'avoir une « approche souveraine » sur les ventes de Photonis et de Latécoère. Le fonds d'investissement américain obtient un peu plus de 65 % du capital de l'industriel.

Sa directrice générale Yannick Assouad y voit « le meilleur des deux mondes » puisque la Bourse apporte l'avantage « de la notoriété et de la transparence financière », et la présence d'un actionnaire « contrôlant » et désireux de développer le groupe permet d'assurer le financement de cette croissance.

2020 : Yannick Assouad débarquée, Latécoère face à la crise sanitaire

Contre toute attente, quatre mois plus tard, Yannick Assouad est débarqué en mars 2020, en pleine crise du Covid-19 par le fonds américain qui la remplace par le Britannique Philip Swash, qui a travaillé douze années chez Airbus avant de rejoindre en 2007 l'équipementier aéronautique et automobile britannique GKN.

La crise sanitaire met en grandes difficultés Latécoère qui était déjà fragilisé avant l'émergence du coronavirus par une réduction de l'activité de plusieurs programmes comme l'Embraer E1, Dassault F7X/F8X ou encore les bi-couloirs d'Airbus. Dès avril 2020, le groupe annonce l'obtention d'un prêt garanti de l'État (PGE) de 60 millions d'euros. La baisse des cadences généralisée dans toute la filière aéronautique aggrave les tourments de Latécoère qui perdra 190 millions d'euros sur l'année 2020 avec un chiffre d'affaires de 413 millions d'euros, soit une chute de 42% sur un an.

En septembre, les salariés parlent d'un « coup de massue » quand l'équipementier aéronautique toulousain annonce un plan social massif de 475 suppressions de postes en France, soit un tiers des effectifs. L'onde de choc est énorme dans la Ville rose.

L'onde de choc est énorme dans la Ville rose lors de l'annonce d'un plan social ciblant un tiers des effectifs français. (Crédits : Rémi Benoit)

2021-2022 : un nouveau siège à Toulouse, nouvelle recapitalisation

Au final, le plan social est réduit 246 suppressions de postes sur l'activité aérostructures et l'activité partielle permet de sauver les 130 emplois menacés sur la branche interconnexion. Les deux activités sont réunies dans le nouveau siège toulousain du groupe inauguré fin 2021.

En parallèle, Latécoère met la main sur les activités de câblage électrique de Bombardier, persuadé que cette activité va être de plus en plus externalisée par les avionneurs. Néanmoins, cette acquisition apparaît un peu paradoxale dans la feuille de route de Latécoère qui prévoit le développement de la division systèmes d'interconnexion de manière organique.

Nouveau siège de Latécoère inauguré fin 2021. (Crédits : Frédéric Scheiber)

Thierry Mootz remplace Philippe Swash à l'été 2021 à la tête de Latécoère (Crédits : Frédéric Scheiber).

À l'été 2021, nouveau changement de gouvernance chez Latécoère. Un an et demi après sa nomination à la tête de Latécoère, Philip Swash est remplacé à la direction générale du groupe par Thierry Mootz, jusqu'alors directeur général délégué.

« Latécoère vise une taille critique d'1,5 à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous atteignons 400 millions, cela veut dire que nous allons faire des acquisitions qui vont nous permettre, vers 2025, d'arriver à la taille que nous avions avant la crise. Ces acquisitions et la remontée des cadences nous permettront de viser un peu en deçà d'un milliard. Et ensuite, se marier avec une société d'une taille équivalente à la nôtre, nous permettra d'arriver à cette cible d'1,5 ou 2 milliards d'euros », fixe alors le nouveau dirigeant.

Grâce à une augmentation de capital de 222 millions d'euros, Latécoère finance une série d'acquisitions. Latécoère a d'abord fait l'acquisition à l'été 2021 de la société TAC en Belgique qui produit notamment des bielles avant de racheter l'entreprise Shimtech Mexico située à côté de son site de production de portes pour le Boeing 787. L'équipementier a ensuite réalisé le rachat de Malaga Aerospace, Defense & Electronics Systems (Mades), une société espagnole employant environ 100 personnes et spécialisée dans les cartes de circuits imprimés. Au printemps dernier, Latécoère a aussi mis la main sur le Canadien Avcorp lui permettant d'accéder au marché américain de la défense avant de finaliser l'acquisition de l'usine mexicaine de Figeac Aero.

Autant d'opérations qui creusent aussi les finances du groupe. Malgré l'augmentation de capital à l'été 2021, Latécoère reste toujours très endetté (à hauteur de 148 millions d'euros à fin juin 2022). Son usine du futur n'est toujours pas rentable, sa montée en puissance ayant été freinée par la crise sanitaire et la mauvaise santé des commandes sur le Boeing 787. Le groupe doit aussi faire face à une concurrence féroce sur son activité d'usinage avec la consolidation de la supply chain sous l'impulsion des donneurs d'ordre qui donne naissance au géant des pièces élémentaires Mecachrome. Le groupe dévoilera ses prochains résultats annuels le 24 mars prochain.

