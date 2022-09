Mecachrome, nouveau géant des pièces aéronautiques, devient actionnaire majoritaire de Rossi Aero

C'est une nouvelle étape dans la stratégie de consolidation de Mecachrome. Après le rachat de Hitim (société de 130 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires) à l'été 2021 et surtout quelques mois plus tard le rapprochement avec WeAre, autre sous-traitant majeur de la supply chain, Mecachrome s'est imposé comme un nouveau géant des pièces aéronautiques. Premier fabricant français et entré dans le top 5 européen du domaine, l'entreprise vise les 450 millions d'euros de chiffre d'affaires fin 2022 pour un effectif de 4.000 salariés.

Mecachrome annonce ce lundi 19 septembre une nouvelle prise de participation. Le groupe vient de devenir l'actionnaire majoritaire de Rossi Aero. En réalité, c'est Tikehau Ace Capital, également actionnaire de Mecachrome, qui lui cède les parts acquises en décembre 2021 dans Rossi Aero.

Fondée en 1976 par la famille Rossi, l'entreprise s'est imposée comme un sous-traitant aéronautique de rang 1 pour Airbus, Stelia et Safran. Avec la crise, le chiffre d'affaires de Rossi Aero est passé de 32 millions d'euros en 2019 à 20 millions d'euros en 2020. Mais depuis la reprise du trafic, l'entreprise enregistre un regain notable d'activité. Elle a recruté une cinquantaine de collaborateurs pour atteindre un effectif de 250 salariés et son chiffre d'affaires va remonter à 22 millions d'euros en 2022.

Fabriquer des pièces aéronautiques en quelques heures

Surtout son expertise dans le speedshop ou rapid manufacturing, autrement dit la fabrication de composants à la demande dans des délais très courts devient une compétence très prisée face à la remontée des cadences d'Airbus. Sur l'A320 NEO, le rythme de production était descendu de 60 à 40 appareils par mois pendant la crise mais l'avionneur européen prévoit de repasser à 65 avions par mois début 2024. Et des études sont déjà en cours pour tendre vers 75 avions par mois à terme.

« Quand vous avez un avion bloqué sur piste pour une petite pièce à changer, nous pouvons intervenir directement. Dans l'absolu, si nous n'étions pas là, il faudrait peut être trois mois pour fabriquer la pièce et nous sommes capables de la livrer en trois jours. Suivant l'avion, nous pouvons répondre à une commande en quelques heures. Cette technicité et cette performance sont stratégiques dans l'aéronautique et particulièrement pour éviter les ruptures sur les lignes d'assemblage comme celles d'Airbus », fait valoir Céline Rossi, directrice de la communication de Rossi Aero.

La famille Rossi va conserver environ 20% des parts de la société qui va devenir une filiale de Mecachrome. Mathieu Rossi reste président de Rossi Aero et sera également à la tête de la division speedshop de Mecachrome. Pour le groupe, le rapprochement avec Rossi Aero lui permet d'ajouter une corde de plus à son arc.

« Mecachrome avait l'opportunité de consolider son offre avec un pan d'activités que nous n'explorions pas jusqu'à aujourd'hui avec ces activités de fabrication de prototypes et de fabrication à la demande qui sont les spécialités du groupe Rossi. Ce dernier va le faire à notre service pour que nous servions mieux nos clients, par exemple si certains de nos sous-traitants rencontrent des difficultés dans ce contexte de remontée des cadences », conclut Christian Cornille, président de Mecachrome.

