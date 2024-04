Le marché de l'emploi des cadres est plus dynamique que prévu en Occitanie

C'est une bonne surprise pour cette typologie de profils. En 2023, les entreprises d'Occitanie ont recruté plus de cadres que prévus au début de cette même année. Selon l'Apec, l'association pour l'emploi des cadres, les entreprises de la région ont embauché 19.410 cadres en 2023. Initialement, l'organisme spécialisé sur ces profils qualifiés avait projeté 17.570 recrutements après avoir sondé par téléphone plusieurs centaines d'entreprises, entre novembre et janvier.

« L'Occitanie a été plus dynamique que l'ensemble des régions françaises sur cette année 2023. Si l'embauche des cadres a été supérieure de +7% au national, entre 2022 et 2023, pour l'Occitanie, ce chiffre monte à +12% », se réjouit Cyrille Longuépée, la directrice déléguée régionale de l'Apec.

À la fin de l'année 2023, la région dénombrait ainsi près de 289.500 cadres sur son territoire, avec plus de la moitié en région toulousaine et 55.000 dans le secteur de Montpellier. Un rapport de force constaté aussi dans la répartition géographique des recrutements réalisés en 2023, puisque 73% ont été effectués en ex Midi-Pyrénées et 27% en ex Languedoc-Roussillon.

Malgré le fait que le tissu industriel régional n'a toujours pas retrouvé son niveau d'avant crise sanitaire, à en croire les dernières études de la Banque de France, cette dynamique de recrutement est portée par cette même industrie. Bastion de l'industrie aéronautique, l'Occitanie compte 20% de ses cadres dans l'industrie, contre 16% en moyenne au niveau national.

Les jeunes cadres recherchés

Cette dynamique devrait être encore renforcée en 2024 puisque l'Apec évalue à 20% les embauches de cadres dans l'industrie en Occitanie, contre 16% en moyenne en France, sur 19.980 recrutements envisagés.

« Cela représente une croissance de 3% des recrutements par rapport à 2023. Il est à noter également que nous dépassons largement le niveau d'avant crise sanitaire (15.900 en 2019) et le trou d'air de -29% observé en Occitanie en 2020 », décrypte la dirigeante.

Sans surprise, deux tiers des recrutements en Occitanie devraient être fléchés vers les services bien que des métiers se dégagent particulièrement. Les cadres avec des fonctions autour de l'étude et de la R&D concerneront 21% des embauches, tandis que l'informatique mobilisera 19% des recrutements.

Alors que 72% des employeurs s'attendent à rencontrer des difficultés de recrutement, un projet d'embauche sur trois en Occitanie a été fléché vers des cadres avec encore une petite expérience professionnelle, entre un et cinq ans.