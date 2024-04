Les Portes du Tarn, classées site industriel clé en main, rêvent d'un décollage commercial accéléré

Les promesses étaient grandes de la part des pouvoirs publics, en 2012 : plus de 2.000 emplois sur ce foncier économique à terme. Douze ans plus tard, les activités privées installées aux Portes du Tarn - à 30 minutes de voiture par l'autoroute depuis Toulouse en direction d'Albi et situées à cheval sur les communes de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn) et Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne) - se comptent sur les doigts d'une main. En plus de l'air de services qui dynamise les lieux, la zone d'activités économiques n'accueille pour le moment que la coopérative viticole Vinovalie et sa centaine de salariés, avec ses lignes d'embouteillage, sa zone de stockage et ses services administratifs et financiers.

« Sur ce type de projet, le temps de l'aménagement est toujours un temps long, mais nous espérons maintenant accélérer », témoigne Valérie Laumond, la directrice de la société publique locale d'aménagement Les Portes du Tarn, auprès de La Tribune. Cette dernière s'est ainsi vu confier, par les collectivités concernées, jusqu'en 2042 la mission d'aménagement de la zone économique. La mission est grande tant le terrain de jeu est immense pour la SPLA, détenue notamment par le conseil départemental du Tarn à 25% et la région Occitanie pour un tiers de son capital. Si Les Portes du Tarn reposent sur 198 hectares de surface, en réalité seulement 111 hectares sont commercialisables.

Quatre promesses de vente signées

Un challenge qui ne fait pas peur à la dirigeante et qui espère pouvoir réaliser des annonces « à court terme », concernant des promesses de vente de fonciers.

« Nous avons neuf prospects avancés, qui représentent 14 entreprises, car il y a deux options. Soit l'entreprise porte un projet en son nom et elle est donc propriétaire de ses murs, ou bien un investisseur porte un projet immobilier pour une ou plusieurs sociétés », souligne Valérie Laumond.

Si ces prospects concernent aussi bien des PME, des grands groupes que des entités internationales, la responsable se réjouit d'attirer potentiellement des domaines comme le réemploi, l'économie circulaire, la biotech ou encore l'industrie verte. « Nous sommes inscrits dans la volonté d'attirer de la production industrielle (...) La logistique n'est pas une cible (...) Il y a de très beaux projets à venir », confie-t-elle. En attendant ces annonces à venir, Les Portes du Tarn peuvent avancer sur quatre promesses de vente déjà signées et annoncées.

Si un projet de plateforme logistique, un temps envisagé, a tout de même été abandonné face à la contestation locale, la zone d'activités peut s'appuyer sur d'autres projets matures. Le promoteur immobilier Duval porte sur place un programme de locaux d'activités, clés en main, à partir de 250 mètres carrés et attendait avec impatience la reprise des travaux d'aménagement sur la zone enclenchée en septembre 2023 pour accélérer la commercialisation. Une autre entité porte un projet immobilier avec l'espoir d'attirer la société toulousaine qui fabrique des ordinateurs, Bleu Jour, dans le souci de faire sur place de la production. La société JMG Partners, qui portait le projet logistique, est toujours investie dans Les Portes du Tarn avec sa promesse de vente, tout en ayant rabattu ses cartes vers la venue de productions industrielles également. Enfin, le producteur d'hydrogène vert H2V est toujours présent, lui qui envisage une usine de production de cette énergie verte de 100 mégawatt sur place.

« Nous avons signé la promesse de vente avec eux en 2023. H2V mène actuellement plusieurs études et ce sont des procédés assez longs, mais ce client est toujours à nos côtés », tient à rassurer Valérie Laumond.

Dans les radars de Business France

Entre les activités déjà présentes et les promesses de vente déjà signées, il reste actuellement 76 hectares de disponible sur Les Portes du Tarn. Selon la dirigeante, avec les prospects avancés actuellement dans les cartons de la SPLA, cette disponibilité tombe à 60 hectares désormais. « Le site est de plus en plus attractif, nous le constatons », commente Valérie Laumond.

Attractif, ou en voie de le devenir. Il y a quelques jours, le gouvernement, soucieux de sourcer du foncier industriel disponible assez rapidement, a dévoilé une carte de 55 « sites industriels clés en main ». Si dans la région Occitanie, l'ancienne fonderie SAM, bientôt propriété du conseil régional, y figure, c'est aussi le cas des Portes du Tarn.

« Nous sommes sur une vraie dynamique commerciale, mais cette distinction est un réel coup de pouce offert par l'État. Bien qu'il y a des intérêts, cela valorise encore davantage Les Portes du Tarn. Nous attendons désormais le premier rendez-vous avec les services et leurs diverses entités pour connaître les prochaines étapes », témoigne la directrice.

Comme dans le cas de la fonderie SAM, installée dans l'Aveyron, la zone d'activités économiques pourrait bénéficier du soutien de Business France pour proposer son foncier à l'international, à des entités désireuses de s'installer en France.

