La future tarification saisonnière de l'eau à Toulouse fait débat à la Métropole

« C'est une véritable connerie... ! Bien sûr, il faut inciter les consommateurs à changer leur comportement mais pas en faisant ça », lâche un professionnel du secteur de l'eau de premier plan.

Hasard du calendrier, les professionnels de la filière étaient réunis à Toulouse la semaine dernière à l'occasion du salon Cycl'eau, les 27 et 28 mars. Pendant deux jours, il est ainsi certain que la future tarification saisonnière de l'eau sur Toulouse et sa métropole ont été au coeur des échanges.

Réunis en conseil métropolitain ce jeudi 4 avril, les élus des 37 communes de la métropole ont approuvé la future tarification saisonnière de l'eau potable à Toulouse. Concrètement, son prix, au mètre cube, va augmenter de 42% du 1er juin au 31 octobre et diminuer de 30% du 1er novembre à la fin du mois de mai.

« Un foyer qui ne fait aucun effort particulier pour réduire sa consommation paiera le même montant car la baisse de l'hiver compensera la hausse de l'été. À contrario, un foyer qui ne fait pas attention à sa consommation l'été, quand la ressource en eau se fait plus rare avec une Garonne à un débit plus faible, verra sa facture gonfler », résume Robert Médina, le maire de Mondouzil et vice-président de Toulouse Métropole, chargé de l'eau et de l'assainissement.

Selon des estimations de Toulouse Métropole, une consommation de 120 mètres cubes par an pour un foyer de trois personnes, facturée 400,50 euros, coûtera désormais 401,10 euros. Un autre foyer de trois personnes, avec piscine et jardin et donc une consommation plus forte l'été pour un total de 250 m3, verra sa facture croître de plus de 83 euros.

« On entre dans une période de "boboétisation" de l'eau. Ils veulent cibler ceux qui ont des piscines. Ce n'est pas cela qui changera les choses. On se rend enfin compte que l'eau n'est plus une ressource illimitée... », poursuit ce dirigeant du secteur.

Faut-il attendre 2025 pour instaurer cette mesure ?

Dans une période d'inflation, cette mesure pourrait être celle de trop pour les Toulousains, alors que les premières manoeuvres politiques en vue des prochaines élections municipales de 2026 ont débuté.

« Cette mise en oeuvre intervient de manière précipitée, dès le 1er juin prochain, sans concertation ni analyse préalable approfondie et poursuit l'objectif de renflouer les caisses du délégataire en 2024 », critique le groupe Toulouse écologiste et solidaire.

Pour mémoire, la collectivité a confié sa gestion de l'eau, via une délégatio de service public (DSP), au groupe Véolia tandis que le marché de l'assainissement est tombé entre les mains de Suez, le tout en proposant un prix de l'eau de 3,34 euros le m3 aux Toulousains.

Quant au groupe Métropole Solidaire, Écologique et Démocratique, mené par la socialiste et deuxième vice-présidente de la Métropole, Karine Traval-Michelet, celui-ci dénonce une mesure « injuste et précipitée ». L'allié du maire de Toulouse regrette notamment la mise en place de cette mesure au moment où l'eau devient la plus chère. Face au risque politique d'une telle décision, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de la Métropole, a convoqué la presse, mercredi 3 avril, pour défendre cette initiative.

« Je vois que les débats tournent principalement sur la date de mise en application de la mesure et non sur la mesure en elle-même (...) La consommation d'eau est quasiment identique à Toulouse l'été comme l'hiver, ce qui démontre bien la nécessité de changer les comportements. Pour cela, il faut agir sur le prix et pourquoi attendre six mois de plus si nous pouvons agir maintenant ? », a-t-il rétorqué à l'occasion de cette conférence de presse.

Selon des chiffres fournis par la collectivité, les prélèvements dans la Garonne ont tout de même réduit de 6% en 2023, par rapport à l'année 2022. Les prémices d'une prise de conscience des usagers ? Peut-être, mais Toulouse Métropole ne souhaite pas s'arrêter là en distribuant notamment 100.000 kits "d'hydroécologie" par an, à l'approche de l'été, jusqu'à la fin du mandat actuel.

La tarification saisonnière plutôt que progressive

Désormais inscrite dans le marbre, après « plusieurs mois de travail » selon Jean-Luc Moudenc, cette tarification saisonnière instaurée par la majorité métropolitaine est bien différente de la tarification progressive souhaitée par son opposition. Cette dernière souhaitait dès lors une tarification individualisée, avec des premiers mètres cubes gratuits, puis un prix variable selon la typologie des usagers.

« Ce qui a changé beaucoup de choses, c'est l'avis du CESE, rendu à l'hiver dernier, qui a travaillé sur la tarification de l'eau sur demande du gouvernement. Il a écarté cette idée de la tarification progressive par manque de compteurs individuels en France. Le but est d'économiser de la ressource en eau, pas de faire de la recette », défend Jean-Luc Moudenc. « Seule cette mesure permettra de garantir l'accès à l'eau pour toutes et pour tous et de répartir plus équitablement l'effort en pénalisant la surconsommation », insiste et défend le groupe Toulouse écologiste et solidaire.

En ce sens, la collectivité vient également d'adopter un voeu pour encourager le gouvernement à lancer un plan de généralisation des compteurs d'eau individuels en France. D'après Toulouse Métropole, 70% des compteurs d'eau dans son périmètre géographique ne sont pas individualisés.