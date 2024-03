Toulouse face au spectre d'une croissance économique ralentie en 2024

Ils sont 79% à se dire confiants pour l'avenir de leur entreprise, auprès de la CCI de Toulouse. Selon la nouvelle enquête de conjoncture de l'institution, les chefs d'entreprise de la filière aéronautique, prédominante dans la région, projettent une croissance de leur chiffre d'affaires à +8,1% dans l'industrie et +6,7% dans les services, en 2024. Ce qui est tout de même bien moins que l'année précédente, avec des croissances respectives à +11,6% et +15,2%. Ce ralentissement général n'empêche pas les dirigeants d'être confiants en l'avenir de leur secteur (82%), bien plus que dans toute l'industrie (37%).

Ce ralentissement de la croissance économique est perceptible dans toute l'industrie toulousaine et haute-garonnaise. Après une année 2023 ponctuée avec un chiffre d'affaires de +5,8%, l'année 2024 se présente avec une croissance de celui-ci à seulement +5,2%, à en croire le retour des 3.700 capitaines de l'industrie locale pesant pour 77.000 salariés. Pourtant, le retard provoqué par la crise sanitaire n'est pas encore rattrapé (chiffre d'affaires de -8,7% entre 2019 et 2023).

Les opinions positives sur les perspectives de 2024 ne sont qu'évaluées à 34% en ce qui concerne les carnets de commandes, soit une baisse de neuf points. À noter que le secteur immobilier n'est pas comptabilisé dans cette catégorie, ce qui ne justifie pas la baisse à venir. A contrario, l'industrie des équipements électriques et électroniques tire son épingle du jeu dans ce contexte et ses acteurs anticipent une croissance de leur chiffre d'affaires plus importante en 2024 qu'en 2023 (6,5% vs 5,6%).

Les finances des acteurs de l'immobilier et du BTP dans le dur

Quant au BTP, et particulièrement l'immobilier, « dont on voit bien que le marché à Toulouse est atone », constate le président de la CCI, Patrick Piedrafita, l'heure n'est pas à la fête avec une perspective de croissance de +1,1% en 2024, après les +2,2% enregistrés en 2023.

La dégringolade observée par les professionnels de l'immobilier dans la délivrance des permis de construire à Toulouse les installent dans une situation économique précaire. Selon la CCI de Toulouse, ils sont 38% à faire face à des problèmes de trésorerie, et filière BTP et immobilier confondue, ils ne sont que 20% des 14.000 sociétés interrogées à avoir une opinion positive sur leur rentabilité pour 2024. Pire, ils ne sont que 48% à être optimistes concernant l'avenir de leur société, un chiffre en baisse de 14 points par rapport à 2023.

Pour ce qui est du BTP, pourtant porté par le lancement des travaux de la troisième ligne de métro à Toulouse, ainsi que la dynamique de MaPrimeRénov', le secteur table une stagnation totale en 2024 (+0,1%). Pourtant, son année 2023 a plutôt été positive pour lui avec une croissance de son chiffre d'affaires à +4,4%. Il y a sans aucun doute un effet trompe-l'oeil avec l'inflation des matériaux que les acteurs tentent de répercuter sur les factures de leurs clients, d'autant plus que les dirigeants sont critiques à l'égard de leur situation financière. Sur leurs performances de 2023, les entreprises de la filière immobilier-BTP ont une opinion positive sur leur trésorerie dans seulement 40% des cas, soit 12 points de moins qu'à l'issue de l'année 2022.

Les services pas tous logés à la même enseigne

Dans le domaine des services, plusieurs situations se dégagent. Il y a tout d'abord, les services aux entreprises, qui surfent sur leur petit nuage. Entre 2019, dernière année de référence, et 2023, son chiffre d'affaires global a bondi de +15%. Malgré tout, là aussi un ralentissement de la croissance est attendu en 2024 par ses 30.000 entreprises interrogées pour l'enquête de la CCI de Toulouse. Après les +6,9% de croissance de 2023, celle-ci pourrait retomber à +6,1% en 2024.

A contrario, les HCR (hôtels-cafés-restaurants) et les services aux particuliers sont dans une toute autre optique. Après une belle croissance pour les deux en 2023, supérieure à +6%, l'année 2024 selon ses acteurs sera celle de la stagnation. Les HCR de Toulouse et de la Haute-Garonne se projettent sur un exercice à - 0,1%, tandis que les services aux particuliers s'attendent à une petite croissance de +1,1 %. Mais les services dans leur totalité devraient tirer l'économie locale en 2024 (+4,2%) comme en 2023 (+6,1%).

En Haute-Garonne, encore une fois, l'activité est tirée et sera tirée par les services et l'industrie. Globalement, la situation économique de Toulouse et de son département est plutôt positive. Nous nous dirigeons progressivement vers une résorption de la crise sanitaire et ses effets sur l'économie. Nous serons quand même vigilants en 2024 sur la trésorerie des entreprises, malgré la croissance du chiffre d'affaires prévue dans la plupart des secteurs, résume le patron de la CCI de Toulouse.

