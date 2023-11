Spatial : Anywaves nomme Eric de Saintignon comme directeur général

Une nouvelle page se tourne pour Anywaves. Fondé en 2017 par Nicolas Capet, ex-ingénieur antennes au Cnes, le spécialiste toulousain des antennes taillées pour le NewSpace muscle sa gouvernance en nommant en tant que directeur général Eric de Saintignon. Ce dernier est un nom bien connu dans le secteur spatial puisqu'il a été directeur du site toulousain d'Airbus Defence & Space puis CEO de OneWeb Satellites France et plus récemment dirigé la division Power d'Actia, depuis cédée par le groupe, et d'être nommé directeur des opérations de Comat en début d'année.

Une gouvernance musclée pour s'imposer sur la scène internationale

« Aujourd'hui, Anywaves se structure. J'assumais depuis la création la présidence et la direction générale. L'activité est devenue intense avec des contrats commerciaux en Europe et aux Etats-Unis mais il reste encore du chemin à parcourir pour devenir un acteur majeur sur les antennes spatiales. Eric de Saintignon va nous permettre d'aller chercher cette efficience opérationnelle qui maintenant est nécessaire pour conquérir le marché mondial. Son arrivée va aussi me permettre de me libérer un peu de temps pour préparer l'avenir d'Anywaves », commente Nicolas Capet qui en plus de son rôle de président va prendre la direction de la stratégie de l'entreprise.

Eric de Saintignon agira par le biais d'EdSpace, société qu'il a récemment créée pour accompagner l'industrie spatiale française et européenne dans sa transformation vers

le spatial de demain.

Pluie de contrats

Anywaves est parvenue en quelques années à s'imposer comme le principal fournisseur européen d'antennes pour le NewSpace avec une série de contrats pour la constellation Omnispace de Thales Alenia Space, pour la mission européenne Arctic Weather Satellite d'OHB, pour la constellation CO3D d'Airbus... En juillet 2022, la pépite toulousaine a également été choisie par Airbus pour équiper la future constellation de services partagés de Loft Orbital, un contrat portant sur plus de 70 antennes. Anywaves a aussi décroché une commande du groupe européen d'une centaine d'antennes ainsi qu'une cinquantaine d'équipements de test pour la constellation OneWeb. Après avoir levé trois millions d'euros fin 2022, Anywaves avait également annoncé au printemps dernier son premier contrat américain avec Maxar, leader mondial de l'observation spatiale haute résolution.

Cette pluie de contrats a poussé la startup à multiplier les partenariats industriels pour monter en puissance dans ses cadences de production et être en mesure de fournir 1.000 antennes par an et par fournisseur. Depuis sa création, Anywaves a confié à la société toulousaine Mecano ID la fabrication de ses antennes. Désormais, la startup a également confié une partie de la production à Comat et Clix Industries, deux sociétés implantées près de Toulouse. Des partenariats industriels qui lui ont permis de livrer le mois dernier sa 500e antenne.

Cap vers les lanceurs réutilisables

Par ailleurs, Anywaves vient de qualifier deux antennes pour les lanceurs réutilisables. « Dans le monde, il existe plus de 200 projets de lanceurs ou micro-lanceurs réutilisables. Nous y voyons un beau relais de croissance pour nos produits actuels, moyennant quelques modifications à la marge pour pouvoir équiper tous ces lanceurs », confiait le dirigeant il y a quelques mois. Côté effectifs, Anywaves va franchir à la fin de l'année la barre des 40 collaborateurs.