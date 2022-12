Anywaves lève 3 millions pour asseoir son leadership dans les antennes NewSpace

« Concevoir des antennes, cela fait peut-être moins rêver que de lancer une constellation mondiale mais ce sont pourtant des équipements critiques d'un satellite. Anywaves apporte une brique à cet édifice des constellations et c'est notre manière de contribuer à cette révolution du NewSpace », lance Nicolas Capet, PDG d'Anywaves.

200 antennes à livrer en 2023

Fondée en 2017 à Toulouse, l'entreprise Anywaves conçoit des antennes miniatures (environ 1 cm d'épaisseur pour 10 cm de côté) destinées aux petits satellites grâce à un procédé innovant combinant impression 3D et céramique haute qualité. Une expertise qui a conquis ces dernières années Thales pour sa constellation Omnispace, OHB pour la mission européenne Arctic Weather Satellite, Airbus pour la constellation CO3D... En juillet dernier, Anywaves a également été choisie par Airbus pour équiper la future constellation de services partagés de Loft Orbital, un contrat portant sur plus de 70 antennes. Très récemment, le groupe européen vient de décrocher une commande d'une centaine d'antennes ainsi qu'une cinquantaine d'équipements de test pour la constellation OneWeb.

« Rien qu'en 2023, nous devrions livrer 200 antennes, soit plus que depuis le début de la création d'Anywaves, il y a presque six ans », se réjouit Nicolas Capet.

Cette pluie de contrats a poussé la startup à multiplier les partenariats industriels pour monter en puissance dans ses cadences de production et être en mesure de fournir 1.000 antennes par an et par fournisseur. Depuis sa création, Anywaves a confié à la société toulousaine Mecano ID la fabrication de ses antennes. Désormais, la startup a également confié une partie de la production à Comat et Clix Industries, deux sociétés implantées près de Toulouse.

Des antennes pour les lanceurs réutilisables

Pour passer ce cap de l'industrialisation, Anywaves vient de boucler une levée de fonds de trois millions d'euros auprès de son actionnaire historique après un premier tour de table d'1,5 million d'euros en 2019. Ce nouvel apport financier va notamment servir à développer d'autres types d'antennes par exemple pour les charges utiles des satellites. « Ce sont des antennes plus complexes sur le plan technique mais à plus forte valeur ajoutée également. Ces produits sont plus gourmands en termes de R&D et nécessitent des fonds supplémentaires », mentionne Nicolas Capet.

Anywaves projette aussi de qualifier ses antennes déjà commercialisées pour les lanceurs, en particulier réutilisables. « Dans le monde, il existe plus de 200 projets de lanceurs ou micro-lanceurs réutilisables. Nous y voyons un beau relais de croissance pour nos produits actuels, moyennant quelques modifications à la marge pour pouvoir équiper tous ces lanceurs », ajoute le dirigeant. La jeune entreprise est également en train d'étoffer ses moyens d'essais avec l'acquisition d'un équipement de mesures radiofréquences Starlab. Mais à terme, Anywaves pourrait bénéficier d'un outil de mesure quasi maison puisque Nicolas Capet préside aussi la startup toulousaine Anyfields en train de développer un boîtier portatif pour tester la performance des antennes des satellites.

Cap sur les États-Unis

Et puis, l'acteur du NewSpace souhaite dans les prochains mois mettre fortement l'accent sur le marché américain. « Le contrat OneWeb est déjà un très bon signal puisque il s'agit non seulement de l'un des champions mondiaux de la construction de satellites mais aussi d'un acteur très exigeant sur la qualité et les prix. Nous commençons à être identifiés aux États-Unis comme des acteurs crédibles », glisse l'entrepreneur.

Anywaves peut même espérer décrocher le leadership mondial sur ce segment de marché.

« Des acteurs avec notre positionnement de pure équipementier, nous n'en avons pas identifié en Europe. Aux Etats-Unis, il existe quelques sociétés mais positionnées mais sur des antennes de charges utiles, pas sur les antennes génériques de satellites. Le seul acteur sur ce créneau a été racheté récemment par Blue Canyon, un grand intégrateur de satellites. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre le cap assez fort sur les US dans les prochains mois », indique Nicolas Capet.

Par ailleurs, la startup a décroché récemment un premier contrat en Australie avec Space Machines Company. La percée internationale d'Anywaves est facilitée par un segment de marché difficile à pénétrer. « Il existe de vraies barrières à l'entrée. Ce n'est pas qu'une question de fonds, les antennes demandent des compétences techniques très pointues », complète le chef d'entreprise qui a été pendant sept ans ingénieur antennes au Cnes avant de lancer Anywaves.

Ce dernier porte régulièrement la voix des acteurs du NewSpace auprès des autorités françaises et européennes (il est vice-président de l'association YEESS qui regroupe des jeunes sociétés européennes du spatial ) et notamment l'importance « d'avoir une souveraineté, une indépendance européenne » en matière de spatial.

Après avoir atteint 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires en 2021, Anywaves s'attend à dépasser les deux millions d'euros cette année. La startup qui emploie 29 salariés, envisage de dépasser les 40 collaborateurs d'ici fin 2023 avec des recrutements notamment d'ingénieurs, de commerciaux, d'effectifs sur l'industrialisation et les fonctions support.