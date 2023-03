Spatial : Anywaves signe un premier contrat aux USA avec Maxar

Mettre le cap sur les États-Unis, c'était l'un des objectifs de la levée de fonds de trois millions d'euros réalisée par Anywaves en décembre dernier. C'est désormais chose faite. La pépite toulousaine annonce ce jeudi 23 mars avoir signé un contrat avec Maxar Technologies portant sur la fourniture de 120 produits (antennes et capots de tests associés) à livrer d'ici fin 2023 afin de soutenir sa gamme de produits en orbite basse.

Leader mondial de l'observation spatiale à très haute résolution, Maxar est le principal concurrent d'Airbus et sa constellation Pléiades Neo. En s'adjoignant les services d'Anywaves, l'Américain y voit l'opportunité d'élargir sa base de fournisseurs. « La diversification de notre équipe offre des options aux clients, réduit les coûts et favorise la résilience de la chaîne d'approvisionnement », fait remarquer Jennifer Santoro, directrice principale de la chaîne d'approvisionnement pour l'espace chez Maxar.

Lire aussiAvec Pléiades Neo, Airbus veut s'imposer sur le marché des images très haute résolution

Pour sa part, la société toulousaine met un premier pas sur le marché spatial américain, qui représente 60% du marché spatial global. « Nous commençons à être identifiés aux États-Unis comme des acteurs crédibles », confiait à La Tribune en décembre dernier Nicolas Capet, PDG d'Anywaves. Fin 2022, la société avait déjà été sélectionnée par Airbus pour une commande d'une centaine d'antennes ainsi qu'une cinquantaine d'équipements de test sur la constellation OneWeb.

Futur leader mondial ?

Anywaves peut même espérer décrocher le leadership mondial sur les antennes NewSpace.

« Des acteurs avec notre positionnement de pur équipementier, nous n'en avons pas identifié en Europe. Aux Etats-Unis, il existe quelques sociétés mais positionnées sur des antennes de charges utiles, pas sur les antennes génériques de satellites. Le seul acteur sur ce créneau a été racheté récemment par Blue Canyon, un grand intégrateur de satellites. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre le cap assez fort sur les US », indique Nicolas Capet.

Par ailleurs, la startup a décroché l'an passé un premier contrat en Australie avec Space Machines Company. La percée internationale d'Anywaves est facilitée par un segment de marché difficile à pénétrer. « Il existe de vraies barrières à l'entrée. Ce n'est pas qu'une question de fonds, les antennes demandent des compétences techniques très pointues », complète le chef d'entreprise qui a été pendant sept ans ingénieur antennes au Cnes avant de lancer Anywaves.

Un carnet de commandes de plus de 300 antennes

Au total, Anywaves a désormais un carnet de commandes de plus de 300 antennes à livrer en 2023, soit plus que depuis le début de la création de la société en 2017. Cette pluie de contrats a poussé la startup à multiplier les partenariats industriels pour monter en puissance dans ses cadences de production et être en mesure de fournir 1.000 antennes par an et par fournisseur. Depuis sa création, Anywaves a confié à la société toulousaine Mecano ID la fabrication de ses antennes. Désormais, la startup a également confié une partie de la production à Comat et Clix Industries, deux sociétés implantées près de Toulouse.

En parallèle, la société développe d'autres types d'antennes par exemple pour les charges utiles des satellites et projette aussi de qualifier ses antennes déjà commercialisées pour les lanceurs, en particulier réutilisables. La startup, qui emploie 30 salariés, envisage de dépasser les 40 collaborateurs d'ici fin 2023.

Lire aussiAnywaves lève 3 millions pour asseoir son leadership dans les antennes NewSpace