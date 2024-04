En Occitanie, Bpifrance veut amplifier son soutien à l'industrie

Après les chiffres records de 2022, l'investissement de Bpifrance en Occitanie a encore franchi un cap sur l'année 2023, avec pas moins de 1,9 milliard d'euros injectés dans l'économie régionale (+ 100 millions d'euros par rapport à 2022). Un dynamisme qui pousse la banque étatique a inauguré ce jour une quatrième implantation en Occitanie, à Rodez, venant s'ajouter à celles de Toulouse, Montpellier et Perpignan.

Si sur les 5.402 entreprises de la région accompagnées en 2023, seulement 6% proviennent de l'industrie (hors industrie agroalimentaire), en revanche elles ont mobilisé 26% des montants investis par Bpifrance en Occitanie, à en croire son bilan annuel présenté ce lundi 29 avril. Une part qui ne devrait pas diminuer en 2024.

« Le tissu industriel sur le territoire est fort, mais il doit se renouveler. Il doit le faire d'une manière plus vertueuse pour l'environnement par la même occasion », commente Mathieu Défresne, le directeur du réseau Sud de Bpifrance qui regroupe les régions Occitanie, Paca et Corse.

La banque, capable d'intervenir à toutes les étapes de la vie d'une entreprise, compte ainsi « contribuer à la réindustrialisation » de l'Occitanie et « faire accélérer la transition énergétique et écologique » de ces entreprises.

« Nous avons notamment développé une offre spécialement pour les PME et ETI industrielles du territoire, afin de leur proposer des diagnostics sur l'environnement et la cybersécurité. L'idée est de favoriser l'innovation au sein de ces entreprises industrielles. Nous avons déjà mené 150 diagnostics de la sorte en Occitanie ces derniers mois », ajoute Anne-Cécile Brigot-Abadie, la directrice régionale de la BPI et de son antenne à Toulouse.

Des garanties bancaires en hausse

Rien qu'en 2023, Bpifrance a notamment débloqué en Occitanie une enveloppe de 10 millions d'euros pour des « Prêts Nouvelle Industrie » (+25% par rapport à 2022), qui consistent à soutenir des transferts de technologies issues de laboratoires vers une phase industrielle. Autre point, l'organisme financier a débloqué un total de 67 millions d'euros pour les deeptech de la région, dans le cadre du plan national dédié, qui doit particulièrement permettre aux startups de faire sortir de terre leur première usine.

« Nous sommes très sensibles à ces entreprises très technologiques, qui sont avant tout des startups pour devenir par la suite des industries. Nous sommes même convaincus que ce sont les industries de demain. C'est un travail de longue haleine qui nécessite des fonds patients », souligne Mathieu Défresne.

Comme annoncée récemment pour le Castrais Sirea, En 2023, Bpifrance a investi ou réinvesti en direct dans 17 entreprises de la région, notamment 28 millions d'euros dans

sept entreprises en « Capital Innovation ». L'acteur bancaire, qui investit toujours aux côtés de partenaires privés, intervient désormais en fonds propres dans 67 entreprises d'Occitanie pour un montant total de 432 millions d'euros. Par ailleurs, elle injecte des fonds propres aussi de manière indirecte, au travers de fonds pilotés par des partenaires comme la région Occitanie, Bpifrance est présent via des fonds partenaires dans 289 entreprises de la région et a ainsi souscrit 112 millions d'euros via huit fonds régionaux ou inter-régionaux.

L'institution boucle aussi une année 2023 particulièrement dynamique sur la question des crédits, avec 620 millions d'euros de prêts à moyen et long terme et 540 millions d'euros d'autorisations de crédit court terme accordés à 805 entreprises de la région Occitanie. Dans la même logique, l'activité de garantie bancaire poursuit son importante croissance, en réponse à la fin du dispositif des PGE. « Après une année 2022 en très forte croissance, l'activité de la Garantie conserve une dynamique de +11% en 2023 en Occitanie », observe la BPI, en région Occitanie. Après avoir dépassé les 300 millions d'euros en 2022, le montant du risque encouru par la structure s'élève à 336 millions en 2023. Le signe aussi que les banques privées accordent à nouveau des crédits...

