Spatial : cap vers le NewSpace pour le spécialiste ariégeois des revêtements Map Space Coatings

Nouvelle gouvernance à la tête du spécialiste ariégeois des revêtements spatiaux. Après une carrière auprès d'Airbus Defence & Space, Arianespace et Euroconsult, ce dernier vient d'être nommé directeur général de Map Space Coatings.

Des revêtements adaptés aux contraintes spatiales

Fondée en 1986 sous l'impulsion du CNES dans l'idée de faire émerger un champion français des revêtements spatiaux, la PME ariégeoise fournit aussi bien les principaux constructeurs de satellites, Airbus Defence & Space et Thales Alenia Space, que les fabricants des lanceurs européens Ariane 6, Vega ou encore le sud-coréen KSLV. Map a également travaillé sur la Supercam du rover Perseverance lancé par la Nasa en juillet 2020.

Map Space Coatings réalise des revêtements conçus pour résister aux contraintes spatiales. (Crédits : Rémi Benoit)

Il ne s'agit pas de simples peintures mais de revêtements conçus pour répondre aux exigences thermiques d'une mission dans l'espace. Lors de sa mission, le satellite est confronté à de grands écarts de température, de + 200 °C quand il est face au soleil à - 200 °C à l'ombre de la Terre. Pour maintenir la température adéquate pour tous les équipements électroniques installés à l'intérieur du satellite, Map Space Coatings fabrique des revêtements blancs positionnés à l'extérieur des satellites pour rejeter la chaleur. En revanche, à l'intérieur ce sont des revêtements noirs qui sont pulvérisés pour absorber la chaleur émise par les équipements électroniques à bord.

À la conquête du NewSpace

Bien installée, la PME n'entend pas pour autant se reposer sur ses acquis et compte profiter de sa nouvelle gouvernance pour ajouter une corde à son arc en prenant le virage du NewSpace.

Map Space Coatings a déjà réalisé des commandes pour des acteurs locaux comme le spécialiste des antennes NewSpace Anywaves, l'acteur de la logistique spatiale Exotrail ou Hemeria qui produit la constellation IoT de Kinéis. « Il s'agissait surtout de petites commandes sur de petits lots et désormais nous voulons avoir une démarche proactive en direction des acteurs du NewSpace en Europe. Cela veut dire aussi être capable de produire en série sur des délais plus serrés », commente Pierre Valenti, qui pourra s'appuyer sur l'usine flambant neuve ouverte en 2021 après plus de cinq millions d'euros d'investissements.

Pierre Valenti, nouveau directeur général de Map Space Coatings. (Crédits : DR)

Map Space Coatings a récemment signé un contrat avec le Suisse SWISSto12 qui produit des systèmes radiofréquences nouvelle génération et cherche à se rapprocher des champions français des nanosatellites à l'instar du Toulousain U-Space. À moyen terme, la PME aimerait gagner des parts de marché à l'export notamment sur la zone Asie-Pacifique et le marché nord américain. « Un acteur comme Astranis qui produit des microsatellites géostationnaires à tour de bras a forcément des pièces à peindre », relève Pierre Valenti. Du côté des lanceurs, l'émergence de nouveaux acteurs comme l'Américain RocketLab qui lance ses fusées depuis la Nouvelle-Zélande pourrait aussi créer de nouvelles opportunités pour l'expert des revêtements spatiaux.

Creux d'activité pour les fabricants de satellites tricolores

Une diversification d'autant plus nécessaire face au trou d'air traversé par les fabricants de satellites tricolores. Après une année exceptionnelle en 2022 au cours de laquelle Thales Alenia Space a remporté six des huit compétitions ouvertes auxquelles il a participé dans les satellites de télécoms géostationnaires grâce à son nouveau bijou technologique Space Inspire, le champion européen n'a gagné aucun contrat en 2023 dans l'activité des télécoms civils, dont le marché mondial a été très peu actif l'année dernière. De la même manière, sur 11 satellites de télécoms, dont 70% de micro-satellites géostationnaires, Airbus Space, qui n'avait remporté aucun satellite en 2022, en a gagné deux l'année dernière. Même creux d'activité pour l'Italien Avio qui attend le retour en vol de Vega-C et au vu des retards rencontrés par ArianeGroup sur le nouveau lanceur Ariane 6.

« Le secteur spatial a toujours été une industrie cyclique. Mais depuis quelques années, les cycles sont de plus en plus rapprochés avec des écarts d'activité de plus en plus forts : on passe des belles sinusoïdes aux montagnes russes », observe Pierre Valenti.

Map Space Coatings a investi plus de cinq millions d'euros dans une nouvelle usine opérationnelle depuis le printemps 2021. (Crédits : Rémi Benoit)

D'où des négociations en cours pour signer des contrats pluriannuels avec les grands acteurs du spatial de manière à contrecarrer les éventuels cycles bas d'activité. Dans ce contexte incertain et après avoir réalisé un chiffre d'affaires record de neuf millions d'euros sur l'année 2023, Map Space Coatings prévoit un chiffre d'affaires en retrait entre sept et huit millions d'euros pour 2024.

La PME compte en parallèle poursuivre ses efforts de R&D pour développer une offre plus écologique. La société a été pionnière dans la fabrication de revêtements en phase aqueuse pour les satellites. Autrement dit, les peintures ne contiennent quasiment plus de solvants mais sont fabriquées à partir d'eau. Map Space Coatings a aussi déjà commencé à remplacer les substances toxiques dans ses produits alors qu'il est question d'une révision du règlement européen REACH visant à contrôler la mise sur le marché des produits chimiques dangereux présents dans des produits de consommation de la vie quotidienne.

