Levées de fonds des startups à Toulouse : un baromètre en trompe-l'oeil ?

Comme chaque trimestre, la French Tech Toulouse tient un baromètre des levées de fonds réalisées par ses membres. Sur le troisième trimestre 2023, ce sont 27 millions d'euros qui ont été levés au travers de neuf opérations.

« À l'inverse des tendances nationales, les startups toulousaines poursuivent leur croissance et démontrent le dynamisme de l'écosystème régional », réagit l'association dans un communiqué.

Lire aussiFrench Tech : chute brutale des levées de fonds au premier trimestre 2023

Le podium est ainsi occupé par Aviwell qui a levé neuf millions d'euros pour continuer le développement de nouvelles solutions naturelles et durables permettant de favoriser la croissance des animaux de l'industrie agroalimentaire. La startup a notamment fait parler d'elle avec son foie naturellement gras.

Lire aussiAprès le foie gras sans gavage, Aviwell veut améliorer la croissance du poulet, porc et poisson d'élevage

La jeune pousse toulousaine spécialisée sur une solution drone pour le contrôle au sol des avions Donecle occupe la seconde marche avec son tour de table à 5,6 millions d'euros, juste devant Abelio et sa plateforme d'optimisation d'usage de l'eau, des engrais et des produits phytosanitaires (quatre millions d'euros). Derrière, les opérations de Reev (3 millions), MerciYanis (2,7 millions), Skyted (1 million), Insiteo (740.000 euros), Bonx (500.000 euros) et Hoope (500.000 euros).

Des témoignages similaires

« Nous sommes ravis de voir que l'écosystème toulousain poursuit son dynamisme avec un rythme de levées de fonds qui se maintient sur ce 3ème trimestre, tant sur des levées de série A que sur du seed », commente Benjamin Lillo, directeur d'investissement à IRDI capital Investissement et partenaire de la French Tech Toulouse.

Seulement, dans le même temps, d'autres startups ont du mal à boucler leur tour de table. C'est notamment le cas de la jeune pousse toulousaine Hycco, qui cherche huit millions d'euros pour se doter d'une usine dédiée à la production de ses plaques bipolaires pour les piles à combustibles à hydrogène.

« La frénésie autour de l'hydrogène est retombée (...) Nous sentons que les investisseurs sont dans une période d'entre-deux et qu'ils ne savent pas trop quoi faire », commente le CEO et cofondateur Romain Di Costanzo.

Lire aussiHydrogène : Hycco va investir six millions d'euros dans une usine pour ses plaques bipolaires en carbone

Le constat est similaire dans le NewSpace et tout particulièrement dans les rangs de Pangea Aerospace, qui développe un moteur-fusée aerospike. Si elle a signé un premier contrat commercial et reçu quelques lettres d'intention, la startup franco-espagnole est à la recherche de 15 millions d'euros. Si elle est parvenue à séduire quelques investisseurs, l'acteur du NewSpace est toujours à la recherche d'un investisseur leader pour conclure ce tour de table.

Par ailleurs, invité à intervenir à l'événement The Village de La Tribune au début de l'été, Jérémy Caussade, le CEO d'Aura Aéro avait alors dénoncé « le vide sidéral du financement privé » en France pour passer à l'échelle industrielle, lui qui travaille sur un avion électrique de 26 places. La startup toulousaine travaille sur une levée de fonds supérieure à 50 millions d'euros et la recherche d'investisseurs est plus longue que prévue... Encore une fois.

Lire aussiAéronautique : Aura Aero confiant sur sa levée de fonds, malgré « le vide sidéral » de financement privé

Depuis le début de l'année 2023, les startups à Toulouse ont levé pour 174,7 millions d'euros.