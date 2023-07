En Occitanie, les levées de fonds gardent la pêche sur le premier semestre 2023

« De l'argent, il y en a, mais les fonds opèrent un repositionnement stratégique, sur des fondamentaux tels que la santé, les énergies et les clean tech », analyse Patricia Braun, présidente - associée d'In Extenso Innovation Croissance, auprès de La Tribune. Selon le baromètre semestriel de sa structure, les secteurs de la santé et de la deeptech (innovation de rupture) ont été particulièrement dynamiques au premier semestre 2023 en Occitanie, avec une croissance respective de +67% et +49% des financements reçus par rapport aux six premiers mois de 2022.

Lire aussiFinancement des startups : la French Tech résiste bien malgré l'effondrement des méga-levées

L'écosystème garde notamment en tête la levée de fonds de près de 15 millions d'euros de l'entreprise Pili, qui développe un procédé pour décarboner la production des pigments de couleur notamment à destination de l'industrie du textile. Inventeur d'électrolyseurs innovants dédiés aux applications de combustion hydrogène, la PME héraultaise Bulane a quant à elle bouclé une levée de fonds de 14 millions d'euros avec l'ambition de décarboner les procédés de chauffe industriels et des bâtiments. Enfin, il faut aussi souligner la levée de fonds de huit millions d'euros de la Health Tech toulousaine Sêmeia positionnée dans la télésurveillance médicale.

Pas de gros tour de table en Occitanie

Sur l'ensemble de l'écosystème régional, le cabinet In Extenso Innovation Croissance comptabilise 19 opérations pour le premier semestre 2023 en Occitanie, soit une stabilisation en comparaison à la même période sur 2022. À contrario, avec 126,2 millions d'euros, contre les 150 de l'année passée, cela représente une légère baisse des montants levés.

« Ce n'est pas significatif. La dynamique de financement en Occitanie est toujours là, malgré l'absence d'un gros tour de table. Au niveau national, ces grosses opérations sont en chute de 50% et cette dynamique devrait se poursuivre dans les six prochains mois. Les fonds sont davantage sur un suivi de leurs startups, avec un développement un peu plus contrôlé. Ils ne sont plus dans la croissance à tout prix », commente Patricia Braun.

Dans ce baromètre semestriel du cabinet, il faut tout de même souligner l'absence dans le décompte de la levée de fonds de 54 millions d'euros de la PME toulousaine Exotrail, spécialisée notamment dans le développement de moteurs électriques pour petits satellites. Seulement, son siège social étant à Massy (Essonne), l'opération n'est ainsi pas comptabilisée pour l'Occitanie.

En tête de ce baromètre régional, on retrouve tout de même Ascendance Flight Technologies et sa levée de fonds de 21 millions d'euros pour avancer sur son projet de VTOL hybride. Néanmoins, au dernier salon du Bourget, la jeune pousse toulousaine a annoncé un prolongement de son tour de financement jusqu'à 34 millions d'euros. Eyelights et son GPS à affichage tête haute pour les voitures et motos se retrouve sur la seconde marche du podium, avec son tour de table de 20 millions d'euros, devançant ainsi Pili. À noter également dans le Top 5, la présence de la nouvelle startup dédiée à la surveillance dans l'espace, LookUp Space, qui a levé 14 millions d'euros.

Lire aussiExclusif. EyeLights fonce de la mobilité à la défense grâce à sa technologie HUD et vise la Lune

Le second semestre 2023 de la Tech en Occitanie devrait être néanmoins marqué par une grosse opération du côté du jeune avionneur Aura Aéro, qui est sur le point de boucler un tour de table supérieur à 60 millions d'euros. « A l'instar de 2022 et du premier trimestre 2023, les levées de fonds actuelles sont des investissements de série A, donc des premières levées de fonds de plus en plus qualifiés sur des entreprises en phase de croissance. C'est la force de notre écosystème toulousain, dense et abouti, qui nous permet de rester très optimiste pour cette année 2023. Malgré la baisse nationale des levées de fonds, nous voyons à Toulouse émerger des belles pépites et ce dans des secteurs variés, notamment dans les secteurs technologiques et aéronautiques », ajoute Frédérick Roques, le vice-président Finance de La French Tech Toulouse et Chief Financial Officer de Genoskin.

Depuis quatre ans, l'association tient son propre baromètre, avec un périmètre différent de celui d'In Extenso Innovation Croissance puisqu'il ne prend pas en compte les opérations du côté de Montpellier par exemple. Néanmoins, le constat est sensiblement identique : 147, 5 millions d'euros levés à la fin du second trimestre 2023.

Des petites levées de fonds sont dynamiques

Sur ces six premiers mois de l'année 2023, la French Tech Toulouse répertorie des petites opérations, dites d'amorçage, comme celles de 1,5 million d'euros du producteur de bornes de recharge électrique Anyos, les 780.000 euros de Swan-H qui veut développer de l'ammoniac vert, ou encore le demi-million levé par Floatee, qui a fait un passage remarqué sur un programme télévisé de M6 avec son tee-shirt anti-noyade.

Lire aussiAprès son passage sur M6, Floatee voit ses commandes exploser pour son tee-shirt anti-noyade

« En Occitanie, les levées de fonds pour des deals inférieurs à un million d'euros ont été multipliés par cinq sur les six premiers mois de 2023 par rapport à 2022. C'est un point extrêmement positif. Cela signifie qu'il y a un vrai soutien au démarrage de nouveaux projets, dans des domaines stratégiques », analyse la présidente - associée d'In Extenso Innovation Croissance.

Face à cette dynamique, le cabinet vient d'ailleurs de s'associer avec France Angels dans le cadre de son baromètre pour offrir une meilleure visibilité sur la concrétisation de ces petites levées de fonds.

Lire aussiUn réseau de business angels dédié à l'aéronautique et au spatial voit le jour à Toulouse