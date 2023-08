Abelio lève 4 millions d'euros pour un usage raisonné des herbicides dans l'agriculture

Après une succession d'épisodes caniculaires durant l'été 2022, les agriculteurs occitans ont dû faire face à une saison beaucoup plus pluvieuse. Ces yoyos du climat se transforment en casse-tête pour les exploitations au moment de planifier les systèmes d'irrigation. « Plus il y a de l'alternance entre les épisodes pluviométriques et plus c'est la galère pour les agriculteurs de raisonner leur intrants phytosanitaires parce qu'ils ne savent jamais le niveau du stress hydrique de leurs plantes. Et c'est là où notre solution de modélisation et de pilotage de cette irrigation prend tout son sens », estime Grégoire Dupré.

Une réduction importante des herbicides

Cet ingénieur toulousain a cofondé en 2018 la startup Abelio qui a mis au point une solution basée sur de l'intelligence artificielle pour fournir des conseils aux agriculteurs afin de mieux gérer leur système d'irrigation et atteindre un usage raisonné des herbicides.

« Aujourd'hui, avec le regroupement d'exploitations, les agriculteurs doivent s'occuper de parcelles de plus en plus grandes. L'analyse de données nous permet par exemple de prévenir ces agriculteurs de l'apparition d'une maladie dans les trois jours sur telle parcelle ou de mauvaises herbes à un endroit. Nous utilisons la donnée satellitaire pour analyser la fertilisation. Le drone est privilégié pour gérer les pulvérisations d'herbicides localisées afin de lutter contre les mauvaises herbes. Et pour nos conseils de gestion de l'irrigation pour prévenir les maladies, nous nous appuyons sur les données météo », expliquait dans la Tribune Grégoire Dupré fin 2022.

Face à l'essor de multiples solutions d'agriculture connectée au cours des dernières années, Abelio entend se différencier par une automatisation très poussée de son outil grâce à l'intelligence artificielle pour fournir en quelques secondes à l'agriculteur une analyse de ses parcelles. La solution Abelio coûte à l'agriculteur quelques euros par hectare mais lui assure en contrepartie une réduction drastique de l'usage des herbicides comme le très décrié glyphosate avec des bienfaits pour l'environnement mais aussi pour le portefeuille des agriculteurs. D'après l'Inrae (Institut national de la recherche agronomique), la technologie fait économiser 68% d'herbicides. Abelio a récolté des témoignages d'agriculteurs qui ont réduit de plus de 80% leurs intrants chimiques, ce qui génère des revenus supplémentaires substantiels. « La coopérative Arterris a ainsi atteint 8% de production en plus et 100 euros de revenus en plus par hectare, ce n'est vraiment pas négligeable », indique Grégoire Dupré.

Lire aussiAbelio va lever un million d'euros pour accélérer son outil d'intelligence artificielle pour l'agriculture

Cap sur l'Allemagne et l'Espagne

Après avoir conquis 130 coopératives agricoles, négoces et industriels en France dontVivadour (Gers), Noriap (Somme) et Ceresia (Marne) ainsi que le géant de l'agroalimentaire Bonduelle, Abelio voit plus grand. La jeune pousse toulousaine vient de boucler un tour de table de 4 millions d'euros dont 2 millions en capital auprès de deux fonds d'investissement, la coopérative agricole de la plaine d'Ariège et la plateforme de crowdfunding Sowefund.

Cette deuxième levée de fonds après une première opération de 500.000 euros 2020 va permettre à la jeune société de grandir à l'international. Abelio a déjà réussi un beau coup ces derniers mois en entrant chez Sollio Agriculture. « C'est la plus grande coopérative du Canada. Elle réunit 84 coopératives dans le pays et dépasse les huit milliards de chiffre d'affaires », informe le dirigeant de la startup. Désormais, Abelio veut mettre le cap sur l'Allemagne et l'Espagne.

« L'Allemagne est un pays comparable à la France en termes de culture, de mécanisation,de surfaces cultivées. L'Espagne dispose d'un marché moindre mais la proximité avec Toulouse est intéressante et la majorité des surfaces agricoles sont concentrées sur un petit périmètre entre le Pays basque et le nord de Madrid. Nous avons d'autres perspectives à plus long terme vers l'Italie, la Roumanie et le Maroc », avance Grégoire Dupré qui s'est rendu au dernier G20 en Inde pour contribuer à la constitution d'un traité international numérique de l'agriculture.

« La pomme peut subir 50 traitements »

Outre cette internationalisation, Abelio compte s'étendre au-delà des grandes cultures céréalières pour se diversifier vers l'arboriculture avec un soutien de la région Occitanie via un contrat d'innovation.

« Le Tarn-et-Garonne est le premier département français en matière de production de pommes et occupe même la première place à l'échelle européenne en termes de densité de production. Or, la pomme est la culture qui demande le plus gros taux de traitement phytosanitaire. Elle peut subir 50 traitements par an. Ces productions sont assez délicates en termes de gestion et les agriculteurs ont tendance à être protecteur. Nous voulons leur donner des informations fiables qui leur permettent de vraiment raisonner au maximum les intrants », lance l'entrepreneur.

Abelio envisage aussi de se tourner vers la viticulture même si l'écosystème concurrentiel est plus dense que dans l'arboriculture.

La société devrait atteindre les 25 collaborateurs en fin d'année et prévoit de dépasser la barre des 40 salariés fin 2024. Actuellement hébergée au Village by CA, elle cherche à déménager dans ses propres locaux dans les prochains mois.