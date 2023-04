Bio : Hoope lance ses boissons végétales à base de spiruline

L'année 2023 démarre fort pour Hoope, marque toulousaine spécialisée dans l'alimentation saine à base de spiruline. La startup se positionne désormais sur le marché des boissons végétales. Elle intègre ainsi quatre nouvelles références à sa gamme : amande, noisette, avoine et riz. L'objectif de Hoope est simple, se faire une place sur ce segment extrêmement dynamique avec des volumes très élevés et en croissance.

« Étant donné que notre marque est 100 % végétale, cela nous paraissait logique de proposer des boissons végétales qui sont complémentaires avec les mueslis croustillants pour le petit-déjeuner. Pour une petite marque comme nous, nous pouvons bénéficier rapidement de volumes assez importants puisque le marché des boissons végétales est en forte accélération. De plus, le bio est un segment où il y a très peu d'acteurs », explique Christophe Sovran, cofondateur de Sustn Food, à l'origine de la marque d'Hoope.

À travers ses quatre nouveaux produits, la jeune marque, lancée en 2018, souhaite concurrencer, sur le rayon des boissons végétales bio, le leader Bjorg ainsi que les marques de distributeurs. Pour y parvenir, Hoope se distingue de ses concurrents avec des recettes uniques. Ainsi, ses quatre nouveaux produits sont bio, sans sucres ajoutés, sans additifs, sans colorants ni arômes. De plus, les boissons végétales Hoope contiennent de la spiruline, une micro-algue aux nombreuses vertus, très riche en protéines, vitamines, minéraux et antioxydants. Elle permet d'apporter différenciation et valeur ajoutée, aussi bien pour les consommateurs que pour les distributeurs, sur un marché où les marques se différencient très peu entre elles.

« La boisson à l'amande est sans sucre du tout. Dans les références que proposent les autres, très souvent, il y a des additifs de type épaississants et des arômes pour mettre très peu d'amandes ou de noisettes et ainsi baisser les coûts et proposer des produits pas trop chers. Nous avons fait le choix de la qualité », précise le chef d'entreprise.

Vendre 150.000 briques en 2023

Conditionnées dans des emballages Tetra Pak d'un litre, les boissons végétales de la marque toulousaine sont fabriquées par un sous-traitant italien. Disponibles à la vente depuis début mars dernier, elles sont affichées à des prix compris entre 2,50 euros et 3,90 euros selon la référence. Elles sont aujourd'hui présentes dans les rayons de près de 1.000 magasins en France. Nationalement, les boissons Hoope sont référencées chez les enseignes Intermarché et Auchan. Au niveau régional, il est possible de les trouver chez Carrefour, Leclerc et Système U.

L'entreprise espère écouler 150.000 briques de boissons végétales pour leur première année de distribution. « Nous avons de bons retours. Cela fonctionne super bien. Dans les magasins dans lesquels nous avons fait des essais, nous faisions entre deux et quatre fois plus de ventes par semaine sur les boissons que sur nos autres références », constate un Christophe Sovran optimiste.

Une deuxième levée de fonds en 2023

Aujourd'hui à travers sa vingtaine de références, la petite marque est présente dans près de 1.500 à 2.000 points de vente partout en France. Hoope ne cesse d'accroître sa présence en magasins. Entre 2021 et 2022, la startup est passée d'un réseau de distribution de 500 magasins à plus de 1.500, notamment grâce la signature de ses premiers accords nationaux de distribution. Elle a convaincu une grande partie des enseignes de la grande et moyenne distribution (Intermarché, Auchan, Casino, Franprix, Système U, Carrefour, etc.).

Pour les séduire, elle peut compter sur la singularité de ses produits gourmands, sains, 100 % naturels, bios, sans huile de palme, sans additifs, et en majorité Nutriscore A. Par ailleurs, trois d'entre eux ont été primés « Saveurs de l'Année bio 2023 ». Il s'agit du muesli croustillant aux trois noix, du muesli croustillant aux quatre fruits sans sucres ajoutés et de la nouvelle boisson végétale riz et spiruline.

Afin d'accélérer un peu plus son déploiement national et développement, l'entreprise souhaite effectuer un second tour de table. En 2022, Sustn Food avait réalisé son premier tour de table d'un montant de 500.000 euros. La somme a servi à accompagner la croissance, renforcer l'effectif commercial et à déployer des outils commerciaux et de communication forts.

Cette future augmentation de capital devrait avoir lieu à la fin du premier semestre 2023 ou au second semestre 2023 et son montant devrait avoisiner le million d'euros. Là aussi, la levée de fonds servira à soutenir la croissance, en particulier à travers le recrutement de « commerciaux terrain » dans tout l'Hexagone et à financer la communication dans le but d'accroître la notoriété de Hoope.

« L'objectif est d'augmenter notre diffusion à travers les commerciaux. Nous arrivons à couvrir presque toute la France. Mais bon, les régions sont grandes donc il en faut plus. Le but est d'entrer dans toutes les enseignes. »

Un chiffre d'affaires multiplié par deux tous les ans

La stratégie adoptée semble payante. En effet, Sustn Food affiche une croissance insolente. Discrète sur ses résultats financiers, l'entreprise a multiplié son chiffre d'affaires par deux entre 2021 et 2022. Tractée par sa nouvelle gamme, elle prévoit une croissance de +100 % à +150 % pour l'exercice 2023. Installée depuis trois ans au sein du Marché d'Intérêt National de Toulouse (Min), la société emploie 12 personnes, dont 7 commerciaux.

« Cette bonne croissance s'explique par les nouveautés récurrentes et le fait que l'on arrive à se faire diffuser de plus en plus dans les enseignes », justifie l'ingénieur en agroalimentaire de formation.

Avec pour ambition de devenir la référence de la nutrition gourmande dans l'univers bio en grande distribution, Hoope prévoit de lancer une nouvelle gamme de produits chaque année. Les boissons végétales à peine en rayons, elle travaille déjà sur de nouvelles recettes à base de spiruline.

