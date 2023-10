Déjà rentable, la proptech MerciYanis séduit à nouveau les investisseurs et voit grand

Une petite prouesse qui pourrait faire beaucoup d'envieux. Quatre ans après sa création, la startup toulousaine MerciYanis est déjà rentable. « Nous avons atteint le seuil de rentabilité au cours du premier semestre 2023 », précise Guillaume Blanc, le cofondateur de la jeune pousse installée au sein de l'IoT Valley. Fondée en 2019 avec Elise Applanat, la société compte déjà près de 200 clients (Danone, TF1, Galeries Lafayette, EDF Fnac-Darty, Société Générale, etc), pour un total de trois millions de mètres carrés sous gestion. L'entreprise a notamment signé un contrat majeur avec WeWork, pour l'équipement de 19 bâtiments de coworking en une semaine.

Pour séduire un tel panel, la startup propose sur le marché une plateforme SaaS qui est présentée comme un logiciel de pilotage de la maintenance et de la propreté des locaux professionnels. Cet outil numérique est couplé dans les faits à l'installation de plusieurs capteurs pour détecter des pannes comme des fuites d'eau ou bien mesurer le taux d'occupation d'un plateau de bureaux.

« Nous avons bénéficié de la crise sanitaire qui a instauré de nouveaux standards de propreté pour sécuriser les lieux et rassurer les salariés, avec un besoin de traçabilité. Aussi, nous nous développons rapidement car nous sommes commercialisés aussi par les entreprises de nettoyage qui sont par la même occasion nos utilisateurs. Grâce aux capteurs et aux prévisions de fréquentation, leurs équipes d'intervention peuvent répartir leurs efforts autrement selon les jours », commente le dirigeant.

Cette nouveauté a poussé l'entreprise MerciYanis a réorganisé son équipe commerciale en deux parties distinctes, avec une dédiée aux clients finaux et une seconde allouée aux entreprises de nettoyage.

Des nouveaux investisseurs

Dans les 12 prochains mois, cette équipe des ventes va passer de quatre à huit membres. Pour ce faire, la société toulousaine, qui va prochainement déménager au sein de la Data Valley, vient de boucler une levée de fonds à hauteur de 2,7 millions d'euros. « Nous étions beaucoup plus à l'aise dans les discussions grâce à notre rentabilité », ne cache pas Guillaume Blanc.

Ce nouveau tour de table permet à MerciYanis d'accueillir en investisseur leader le fonds régional Irdi Capital Investissement, accompagné de WinEquity, 50Partners et des business angels. « Grâce à l'utilisation d'IoT, les salariés deviennent acteurs de leur environnement au bureau, et interagissent en temps réel avec les services généraux qui peuvent répondre rapidement et plus efficacement à leurs demandes », a réagi par communiqué Cécile Bassot, la cofondatrice de WinEquity, pour justifier son investissement.

C'est la seconde fois que la startup toulousaine séduit les investisseurs. En 2021, elle avait réuni un million d'euros auprès de la BPI France et du véhicule d'investissement Ocseed, qui réunit la région Occitanie et des banques régionales, sous la forme d'obligations convertibles. Pour le moment, les deux entités sont toujours au capital de MerciYanis, malgré l'arrivée de ces nouveaux investisseurs. « C'était trop tôt pour les sortir », concède Guillaume Blanc.

Le besoin d'expérience dans ses rangs

Avec cette nouvelle levée de fonds, la proptech compte accélérer, et surtout voir plus grand. En plus de doubler ses équipes commerciales, MerciYanis va doubler ses équipes tech en passant de cinq à dix ingénieurs informatiques à court terme. Si aujourd'hui elle emploie 17 salariés, la pépite dispose d'une trentaine de salariés dans ses rangs prochainement grâce à cet apport financier.

Nous allons développer notre logiciel pour le connecter à encore davantage d'équipements. Surtout, nous allons désormais travailler avec de l'intelligence artificielle pour proposer de la maintenance prédictive et de la propreté à l'usage. Sur l'année qui vient, nous allons concentrer nos énergies sur le développement du logiciel et la clientèle française.

Après avoir atteint les 770.000 euros de chiffre d'affaires en 2022, MerciYanis espère un coefficient multiplicateur de deux voire trois pour l'exercice 2023. À horizon 2025, l'entreprise toulousaine vise les dix millions d'euros de chiffre d'affaires et 75 collaborateurs.

« Nous avons besoin d'ingénieurs informatiques seniors pour atteindre nos objectifs. Nous avons besoin de nous entourer de personnes avec de l'expérience, qui ont déjà vécu ce scale-up et qui sauront faire les bons choix techniques dans des moments cruciaux. Aujourd'hui, la moyenne d'âge de notre équipe est de 26 ans et nous sommes conscients que nous avons atteint un certain plafond de verre », conclut Guillaume Blanc.

