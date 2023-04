Skyted lève un million d'euros pour son masque qui permet d'appeler sans être entendu

Premier tour de table pour la jeune startup toulousaine Skyted ! Fondée en 2021, la société installée dans la Ville rose depuis environ un an vient de boucler une levée de fonds d'un million d'euros. « Nous décollons », commente fièrement Stéphane Hersen, le fondateur et CEO de l'entreprise.

Dans les faits, Skyted a levé 500.000 euros auprès d'une vingtaine de business angels, parmi lesquels des spécialistes du son et des personnalités comme Pierre Carli, le président de Capitole Angels. Une autre partie du financement a été obtenue en prêts bancaires et une dernière via le dispositif French Tech Seed, qui permet d'obtenir jusqu'à 250.000 euros sous forme d'obligations convertibles pour accompagner un premier tour de table réalisé auprès de business angels.

Ce n'est qu'une première étape dans la structuration financière de la startup puisque que son CEO travaille d'ores-et-déjà une nouvelle opération de « trois millions d'euros avant la fin d'année 2023 ».

Des partenariats commerciaux en préparation

Pour mémoire, Stéphane Hersen a fait sensation au dernier CES de Las Vegas, ainsi qu'au récent Mobile World Congress de Barcelone avec son masque qui permet de passer un appel téléphonique ou assister à une réunion en visioconférence sans émettre aucun son autour de soi. Une prouesse qui repose tout particulièrement sur un absorbeur de son conçu par l'Onera pour un usage aéronautique. Le masque de Skyted se présente ainsi comme un véritable gage de confidentialité pour l'usager, mais aussi de confort dans un espace clos comme le train ou un open space.

« Suite à cette forte exposition, nous discutons actuellement avec un grand fabricant de téléphones, un opérateur et un opérateur logiciel de conférences téléphoniques, sur des potentielles collaborations commerciales », précise le CEO. Ce dernier travaille également aux côtés de l'opérateur satellitaire One Web « pour envoyer un flux satellitaire vers chaque masque Skyted » et ainsi garantir la qualité des communications.

Par ailleurs, la levée de fonds d'un million d'euros va permettre d'achever le développement du masque, financer le dépôt des brevets, et surtout une partie de cet investissement va être fléché vers le financement d'un centre d'essais au sein de l'IoT Valley, à Labège (Haute-Garonne), lieu de résidence de Skyted.

La startup toulousaine discute aussi avec plusieurs autres sociétés, comme Donecle, pour financer collectivement à moyen terme la construction d'une véritable cabine d'avion pour y mener des tests. « Cela servirait à plusieurs entreprises pour développer leurs produits. À Toulouse, malgré ce que l'on pourrait penser, une cabine disponible pour faire des tests dans des conditions réelles cela n'existe pas », justifie Stéphane Hersen.

La défense, un autre marché

Côté commercial, l'entrepreneur a déjà reçu « plus de 3.000 marques d'intérêt » pour son masque anti-son à travers le site internet de sa société. La jeune pousse compte ainsi y répondre en lançant prochainement une campagne de pré-vente sur la plateforme Kickstarter.

« Je souhaite privilégier la commercialisation en BtoB, mais je garderai toujours une petite part de BtoC, notamment à travers le site internet. L'idée est de créer une communauté avec cette vente anticipée et faire profiter de notre produit afin d'avoir des premiers retours de la part d'usagers et par conséquent des axes d'amélioration », expose le patron.

La livraison des premiers masques de Skyted est attendue pour fin 2023 voire début 2024. La jeune entreprise identifie actuellement ses partenaires industriels, en région Occitanie, tout particulièrement pour le résonateur qui sera produit via de la fabrication additive et la partie textile du produit. La startup cherche des sous-traitants capables de sortir 10.000 pièces dans les prochains mois et ainsi lancer aisément sa commercialisation. De cette manière, l'équipe de Skyted, composée actuellement de cinq salariés (13 à fin 2023 selon les prévisions), s'attend à réaliser un chiffre d'affaires de quatre à huit millions d'euros en 2024. De potentielles collaborations dans la défense, et la demande de fonds associés, pourraient offrir des perspectives commerciales supplémentaires pour la startup désormais membre du Gifas.