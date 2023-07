La Cité de l'espace franchit les 8 millions de visiteurs et espère un pic avec la Coupe du Monde du Rugby

« À minuit le 5 juillet dernier, plus de 2.000 personnes ont suivi depuis la Cité de l'espace le dernier vol d'Ariane 5 », rappelle Jean Baptiste Desbois, directeur général de la Semeccel, la structure gestionnaire du musée spatial toulousain.

Plus de 25 ans après sa création, le succès de la Cité de l'espace ne se dément pas. Le musée, qui accueillait ce mercredi son huit millionième visiteur, a même connu un coup d'accélérateur ces dernières années. « La fréquentation a augmenté de 55% en une décennie. Nous sommes passés de 270.000 visiteurs en 2011 à plus de 423.000 visiteurs l'an passé », indique Jean Baptiste Desbois. Excepté durant la crise sanitaire (qui a contraint le musée à fermer ses portes la moitié de l'année 2020 et fait chuter à 171.000 le nombre d'entrées), la Cité de l'espace a bénéficié d'une forte dynamique, boostée d'après le dirigeant par une programmation calquée sur l'actualité spatiale.

Une fréquentation portée par l'actualité spatiale

Ce n'est pas un hasard si l'établissement a franchi pour la première fois le cap des 400.000 visiteurs en 2017. Cette année-là, ils sont plus de 6.000 à s'être massés le jour du départ de Thomas Pesquet vers la station spatiale internationale. En 2022, au moment où l'agence spatiale européenne lançait sa nouvelle campagne de recrutement, la Cité de l'espace créait un atelier participatif pour se mettre dans la peau d'un candidat astronaute. Le musée a également investi plus d'un million d'euros pour initier l'an passé un terrain martien où déambulent deux répliques des rovers Perseverance et Zhurong.

Outre l'activité très soutenue, la Cité de l'espace a su tirer partie d'une population très réceptive aux enjeux spatiaux.« Plus de 50.000 personnes travaillent dans le spatial en Europe dont 13.000 à Toulouse. La Ville rose regroupe un quart des effectifs européens de la filière et un tiers des salariés français entre la présence à Toulouse de l'agence spatiale européen, du CNES des grands fabricants de satellites, et maintenant le Commandement de l'espace et le nouveau Centre d'excellence de l'OTAN », fait remarquer Jean-Claude Dardelet, le président de la Semeccel. De fait, 38% des visiteurs de la Cité de l'espace vivent en Occitanie. Quant à la clientèle internationale, elle est légèrement plus faible qu'avant la crise sanitaire, 15% environ, un chiffre qui culmine à 25% durant l'été.

Coupe du Monde et simulation lunaire

Ce retour des visiteurs étrangers pourrait être encouragé par la tenue dans la Ville rose de plusieurs rencontres de la Coupe du Monde du Rugby entre septembre et octobre. « Toulouse hébergera la plus grande fan zone de France puisque la Prairie des Filtres pourra accueillir 40.000 personnes », poursuit l'élu.

C'est aussi à l'automne que la Cité de l'espace doit lancer LuneXplorer, une nouvelle attraction pour simuler le frisson d'un voyage vers la Lune et pour laquelle une dizaine de millions d'euros d'investissements ont été engagés par la Métropole et la Région Occitanie via des fonds européens du plan de relance. L'attraction sera notamment équipée d'une centrifugeuse similaire à celle utilisée par les astronautes pour se préparer à leur voyage dans l'espace.

Avec LuneXplorer, le musée compte attirer 30.000 à 40.000 visiteurs supplémentaires par an. De quoi espérer « atteindre les neuf millions de visiteurs dans moins de deux ans », escompte Jean-Claude Dardelet.

