En Ariège, Sage, ce sous-traitant automobile fragilisé a l'obligation de se diversifier

Dans un mois de mai miné par les ponts, le gouvernement a décidé de convoquer la filière automobile ce lundi matin, à Bercy, pour évoquer la structuration de cette industrie qui tente de retrouver sa gloire d'antan en France avec la mobilité électrique. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Catherine Vautrin, la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, et Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Energie, ont ainsi abordé avec les acteurs de l'industrie automobile les contours du contrat stratégique 2023-2027, « qui définit les engagements mutuels de l'Etat et de la filière pour produire en France les véhicules électriques de demain » explique Bercy.

Plusieurs centaines de kilomètres plus au sud, ce rendez-vous était attendu avec impatience en région toulousaine, et plus particulièrement dans l'Ariège. « La révolution des constructeurs s'est faite sur le dos de fournisseurs comme nous. Ils sont tellement tournés dans l'ultra compétition au point qu'il y a un dumping permanent sur les prix », peste Rémi Dutrenois, HR Manager pour Sage Automotive Interiors. Conscient des tensions tarifaires au sein de l'industrie automobile, le gouvernement pourrait intervenir à l'avenir en cadrant les négociations entre constructeurs et sous-traitants.

« Les constructeurs ont refusé de répercuter nos hausses de prix alors que nous avons nos charges qui ont augmenté en raison de l'inflation. Par contre, ils ont de leur côté augmenté le prix de vente de leurs véhicules tout en maintenant leurs fournisseurs aux mêmes prix », appuie le dirigeant.

Dans le monde de l'industrie automobile, Sage Automotive Interiors est un nom qui parle. L'entité est reconnue comme une spécialiste de l'habillage textile intérieur des véhicules. « Nous avons développé un tissu 100% recyclé pour habiller l'intérieur de la Renault Zoé. Nous équipons aussi les Volkswagen Golf 8, les Mégane électriques, les nouveaux Scénic et plusieurs modèles de PSA comme la 3008, la 308 ou encore la 208 », liste Mathias Daynie, le directeur général de Sage Automotive Interiors.

Un volume d'activité réduit d'un quart

En plus d'une guerre des prix, et malgré ces références honorifiques, l'entreprise ariégeoise qui emploie 150 personnes à Laroque d'Olmes et une vingtaine de personnes à Paris doit faire face à un creux d'activité.

« Le marché des véhicules neufs a diminué de 25% depuis le Covid. Nous sommes dans un entre-deux avec un certain attentisme des consommateurs et il y a aussi la concurrence des véhicules chinois qui monte en puissance. Eux, ne font pas appel à des fournisseurs européens comme nous pour leurs véhicules », déplore le directeur général.

Avec un chiffre d'affaires amputé d'un quart, pour s'établir à 18,7 millions d'euros sur le dernier exercice, Sage Automotive Interiors n'est jamais sortie de l'activité partielle pour ses collaborateurs, avec un jour de travail en moins par semaine.

« Nous sommes confrontés à une baisse des volumes de production de textile automobile (...) Nous sommes dans un dispositif d'APLD depuis mars 2020, et notre accord prendra fin le 31 décembre 2024. Cela génère de l'inquiétude en interne car nous savons que nous n'aurons pas retrouvé nos niveaux d'activité d'avant Covid d'ici là », commente Rémi Dutrenois, le HR Manager.

Le site qui a déjà vécu un plan social en 2015 et 2016 avec son ancien propriétaire craint de nouvelles coupes dans l'effectif avec son propriétaire américain aux manettes depuis 2020, le groupe Sage. « Dans ce contexte, la diversification est un enjeu important pour notre site industriel, c'est même une obligation », ne cache pas Mathias Daynie alors que par le passé cette usine a compté jusqu'à 750 collaborateurs.

Merci le géotextile durable ?

Pour tenter de dégager l'horizon de Sage Automotive Interiors, la direction de cette dernière s'est engagée aux côtés de l'entrepreneur local Victor Lamego, dans son projet industriel Occitanie Geotex. Afin de concurrencer un matériau pétrosourcé, cette jeune entreprise a imaginé un géotextile dit vert pour arriver sur les marchés du génie civil, du bâtiment et de l'agriculture dès 2025. Une usine doit ainsi sortir de terre dans les prochains mois dans l'Ariège et générer près de 200 emplois au total.

« Leur géotextile va se présenter sous la forme d'un fin matelas et nous, nous allons y inclure un filet, qui apportera une certaine résistance. Nous avons développé plusieurs filets, qui correspondent à de multiples résistances et autant d'usages (...) Victor Lamego et ses équipes envisagent à terme de vendre 10 millions de mètres carrés de géotextile durable, ce marché serait dès lors suffisant pour compenser nos pertes sur l'industrie automobile », projette le directeur général Mathias Daynie.

Aussi engagée sur la production de blouses médicales, l'entreprise n'arrive cependant pas à faire son trou sur le marché malgré les besoins des établissements de soins constatés pendant la crise sanitaire. En conséquence, Sage Automotive Interiors collabore avec l'Office national des forêts sur un tissu filtrant pour la stabilisation des dunes de sable. De quoi contenir l'inquiétude des salariés de l'entité à court terme.