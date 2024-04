Comment MKL Green Nature a conquis le marché des cosmétiques bio et naturels

Pour la famille Mathieu, tout a commencé au début des années 2000, lorsque Michel le père et son fils Ludovic sillonnaient les marchés de la région toulousaine pour vendre des savons d'Alep. « Nous avons commencé par vendre une poignée de savons dans la matinée à près de 200. Mon père a alors démarché une pharmacie toulousaine qui en trois jours a revendu cinquante de nos savons d'Alep », se souvient Ludovic. À partir de là, tout va s'enchaîner pour l'entreprise fondée en 2002 à quelques kilomètres de Toulouse, MKL Green Nature. En 2007, le duo avait déjà convaincu près de 1.000 pharmacies du sud-ouest. Le tout, depuis le garage de la maison familiale.

« En 2010, je rachète la société, l'installe dans un entrepôt de 200 m2 et élargis la gamme avec des produits fabriqués par des laboratoires extérieurs. En 2014, j'embauche le premier employé, un préparateur de commande. Quatre ans plus tard, en 2018, nous construisons un bâtiment de 800 m2 à Escalquens avec une première ligne de conditionnement de gel douche. Ensuite, je décide d'internaliser la production. Nous avons alors doublé la surface de notre bâtiment, embauché une chimiste pour formuler les produits, etc », raconte Ludovic Mathieu, PDG de MKL Green Nature.

Aujourd'hui, la PME spécialisée dans la cosmétique bio et naturelle vit une véritable success story et a enregistré une croissance de 40 % en 2023 de son chiffre d'affaires. Depuis l'été dernier, elle connaît même une augmentation de son activité de 60 %. Cette hyper-croissance ne date pas d'hier. Depuis l'exercice 2015, MKL Green Nature affiche une progression annuelle de 40 à 45 %. Consciente de ses résultats constants et de la vogue des consommateurs pour les produits naturels et bio, l'entreprise entend aller chercher les 50 millions de chiffre d'affaires d'ici trois à quatre ans.

Dix millions d'euros dans un nouveau bâtiment

Pour accompagner sa dynamique de croissance, le laboratoire de produits cosmétiques vient d'investir dix millions d'euros dans un bâtiment flambant neuf de 4.500 m2 destiné à la logistique. Son usine lui permet de développer actuellement quelque 300 références et de fabriquer entre 600.000 et 1,5 million de produits par mois. L'augmentation d'activité devrait entraîner une vague d'embauches. La société qui emploie actuellement entre 120 et 130 personnes, prévoit de créer 30 à 50 emplois en 2024.

« Par jour, nous sommes capables de sortir l'équivalent de 36 tonnes de gel douche, 4 tonnes de crème, etc. Nous avons investi dans des nouvelles lignes de remplissage de gel douche, de stick à lèvres, de savonnettes, et même de fabrication de certains de nos flacons. Nous aurons 40 nouveaux produits dans notre catalogue 2024. Nous venons de déposer un permis pour agrandir ce nouvel outil de 2.500 m2 pour ajouter de l'espace de fabrication et de conditionnement », précise le dirigeant.

Leader sur les cosmétiques solides

En quelques années, la marque haut-garonnaise a su s'imposer avec ses produits certifiés bio et/ou naturels à minimum 98 %, adaptés à tous les types de peau et à toute la famille. MKL Green Nature est aujourd'hui distribuée dans 8.000 pharmacies et parapharmacies dans l'ensemble des départements français.

Elle, qui se veut accessible au plus grand nombre, se développe depuis peu dans huit pays en plus de la France, dont la Belgique, Madagascar, la Suisse, la Finlande ou encore le Bénin. À partir d'avril 2024, elle va débuter une nouvelle campagne d'export vers une vingtaine de nouveaux pays à travers le monde parmi lesquels le Maroc, la Thaïlande, Taïwan, le Laos, le Venezuela, la Colombie, l'Albanie, le Kosovo, etc. MKL vise les 40 % d'activité à l'export dans les prochaines années.

« 100 % des Français vont au moins une fois par an dans une pharmacie, mais seulement 15 % d'entre eux y achètent des produits cosmétiques à des prix assez élevés. MKL Green Nature leur apporte une qualité pharmaceutique à des prix accessibles. Les pharmaciens y trouvent leur compte et attirent un autre type de clientèle. Par exemple, nos sticks à lèvres bio sont à 2 euros, la crème visage anti-âge, anti-rides, anti-pollution et hydratante est à 9,90 euros et le coffret cadeau à 6,90 euros. Ces tarifs s'expliquent par notre maîtrise des coûts et nos marges assez serrées. Il n'y a pas d'intermédiaires entre nous et les revendeurs, je suis le seul actionnaire de la boîte et nous sommes propriétaires de nos bâtiments », liste le dirigeant.

L'entreprise de la communauté d'agglomération du Sicoval maîtrise ainsi l'ensemble de la chaîne de valeur, de l'achat des matières premières et la formulation des produits jusqu'au pharmacien voire client final.

Carton recyclé et panneaux photovoltaïques

Soucieuse de l'impact de son activité sur la planète, elle met en œuvre des processus vertueux. Pour le stockage et le transport, MKL utilise principalement du carton recyclé et recyclable. Lorsqu'elle n'en a plus l'utilité, elle le revend à l'entreprise Suez qui se charge de lui donner une seconde vie. Sinon, elle a développé, en interne, une filière de recyclage du carton.

« Nous avons acquis deux machines qui transforment le carton en éléments de calage pour les colis. C'est écologique et économique pour nous. Nous essayons d'être le moins nocif possible avec des packagings qui sont en matériaux recyclés et recyclables. Nos produits sont labellisés Ecocert donc nos formules ne sont pas nocives pour l'environnement et sont biodégradables en moins de 30 jours », détaille Ludovic Mathieu.

Par ailleurs, le futur outil de production sera équipé de 500 m2 panneaux photovoltaïques, ce qui permettra de rendre l'un des bâtiments autonome en énergie.

