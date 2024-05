Aéronautique : Airbus s'allie avec H3 Dynamics pour tester des piles à hydrogène

Nouvelle étape pour Airbus dans le projet HyPower. Dévoilé au dernier salon du Bourget, ce nouveau programme de démonstrateur vise à explorer, au sol et en vol, une nouvelle architecture de génération d'énergie non propulsive par l'utilisation de piles à hydrogène. Plus précisément, l'avionneur européenne compte intégrer un système de pile à combustible à hydrogène sur un A330, un avion long-courrier pour remplacer l'APU (Auxiliary Power Unit), le moteur auxiliaire qui fournit l'énergie pour la climatisation et le chauffage lorsque les moteurs principaux de l'avion sont éteints.

L'utilisation de l'hydrogène vise à réduire la pollution et les niveaux sonores engendrés sur le tarmac par ces équipements alors les aéroports se sont engagés à atteindre un objectif zéro émission nette de CO2 au plus tard en 2050.

Pour ce programme piloté depuis l'Espagne par Airbus Upnext, la filiale du constructeur européen dédiée aux technologies de rupture vient de conclure un accord de développement avec la startup H3 Dynamics.

Cette société singapourienne, qui a ouvert au printemps 2021 un pôle R&D à Toulouse, fait figure de pionnière dans le domaine de l'hydrogène. Son fondateur est Taras Wankewycz, un entrepreneur français parti vivre en Asie pour y fonder au début des années 2000 une première entreprise de piles à combustible. Fort de cette expérience, le dirigeant a créé en 2015 le groupe H3 Dynamics qui a pour mission d'accompagner la transition du secteur aérien vers la décarbonation.

Premier vol d'ici fin 2025

Dans le cadre de l'accord avec Airbus, H3 Dynamics va fournir une première solution de piles à hydrogène conforme aux exigences aéronautiques et capable de produire 500kW. « Ce partenariat nous permet de montrer aussi quand la startup développe des équipements pour des acteurs qui comptent sur le marché de l'aéronautique », se réjouit Bertrand Gauthier, responsable des activités européennes de la société.

Airbus compte faire voler le projet HyPower d'ici fin 2025. « Nous ferons la démonstration de ce système dans des conditions réalistes, en montant à 25 000 pieds et en volant pendant une heure avec 10 kg d'hydrogène gazeux à bord », déclarait en juin dernier Michael Augello, PDG d'Airbus UpNext.

Nouveaux locaux à Toulouse

Au-delà du démonstrateur d'Airbus, H3 Dynamics souligne qu'un système de 500 kW aurait la puissance nécessaire pour alimenter l'aviation légère ou l'aviation d'affaires. La startup recense déjà quatre clients dans ce secteur, équipe par ailleurs des fabricants de drones. L'entreprise, qui avait fait voler son premier drone cargo à hydrogène en 2022, ne compte pas développer elle-même en interne ce type de drone. La startup avait à sa création l'ambition de créer à plus long terme un avion à hydrogène capable de transporter d'abord du fret puis quelques passagers mais ce projet n'est plus d'actualité. En revanche, elle participe au consortium européen Hypotrade portant sur la démonstration d'un groupe motopropulseur électrique doté d'une pile à hydrogène dans un projet porté par le fabricant slovène d'avions ultralégers Pipistrel.

Après avoir levé 26 millions de dollars en 2021, H3 Dynamics pourrait réaliser prochainement un nouveau tour de table. L'entreprise compte 15 collaborateurs à Toulouse et prévoit de recruter cinq à dix personnes d'ici la fin de l'année. Pour l'instant hébergée au sein de la pépinière d'entreprises AtHome, la startup recherche pour cet automne des locaux industriels permettant de mener des essais dans la Ville rose.

