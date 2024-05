Spatial : Infinite Orbits lève 12 millions pour s'imposer sur les services en orbite

Que faire des satellites géostationnaires arrivés en fin de vie ? Ces immenses engins spatiaux de plusieurs tonnes sont privilégiés notamment pour donner accès aux chaînes de TV ou à Internet. « Environ 500 satellites géostationnaires sont actuellement en orbite mais 20% d'entre eux sont en bout de course. Dans les années 2010, nous avons connu un âge d'or de ce type de satellites avec 30 lancements par an contre une dizaine aujourd'hui. Quinze ans plus tard, ces satellites arrivent en fin de mission car ils n'ont plus de carburant », avance Adel Haddoud, CEO d'Infinite Orbits.

Allonger la durée de vie des satellites géostationnaires

Cette startup toulousaine vient de lever 12 millions d'euros auprès de Newfund Capital, du fonds EIC, de l'IRDI et de Space Founders France. Un tour de table qui doit lui permettre d'accélérer son grand projet : lancer la première mission européenne pour allonger la durée de vie des satellites géostationnaires.

« Quand un satellite n'a plus de fuel, il dérive naturellement. L'idée est d'envoyer un petit satellite de 500 kg qui va sortir un bras robotique pour s'amarrer derrière le satellite géostationnaire (de plusieurs tonnes) afin d'assurer le maintien en poste, autrement dit de le contenir grâce aux moteurs sur la bonne orbite », développe Adel Haddoud.

Fondée en 2020, Infinite Orbits a mis au point une technologie de navigation spatiale autonome basée vision. L'idée est de reprendre le principe de la caméra de recul utilisée dans les voitures pour se garer sans intervention humaine et de l'appliquer au spatial. L'intelligence artificielle embarquée permet de reconnaître la proximité d'un satellite et de mener les manoeuvres de rendez-vous. La startup a déjà lancé au printemps 2023 un premier nanosatellite OrbitGuard1 pour tester sa technologie de rendez-vous en faisant appel à des fournisseurs étrangers.

Safran, Telespazio et l'Espagnol AVS dans le projet

Pour le programme baptisé Endurance, pour lequel la jeune pousse a décroché trois millions d'euros (sur un coût global de cinq millions) dans le cadre de France 2030, Infinite Orbits change de braquet. La société a constitué une supply chain locale : Safran Spacecraft Propulsion pour les moteurs, Telespazio France pour les opérations, Digital Product Simulation et la société espagnole AVS qui développe la technologie robotique et qui va créer une antenne à Toulouse. La mission sera réalisée auprès d'un satellite géostationnaire de l'Espagnol Hipsasat avec l'ambition de prolonger de cinq ans sa durée de vie. Le lancement est prévu en 2026 pour un amarrage l'année suivante.

Infinite Orbits espère alors devenir le premier consortium européen à parvenir à accomplir une mission d'extension de vie. Pour le moment, seuls les Américains y sont parvenus avec la société Northrop Grumman qui a déjà mené à deux reprises des missions d'extension de vie en orbite géostationnaire.

« On ne parle pas d'aller dans la Lune ou de récupérer des débris, des activités encore mal maîtrisées mais de s'approcher de satellites bien connus. Le fait que la manoeuvre ait déjà été réalisée par des Américains montre que cela fonctionne et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il s'agit du segment le plus commercial des services en orbite », juge Adel Haddoud.

Grâce à cette levée de fonds, Infinite Orbits qui emploie une trentaine de salariés à Toulouse espère passer la barre des 50 collaborateurs d'ici la fin de l'année. La startup doit aussi lancer fin 2024 un deuxième nanosatellite pour le compte de l'opérateur de satellite basé en Azerbaïdjan Azer Cosmos dans l'optique d'une nouvelle mission de démonstration de sa technologie de rendez-vous.

