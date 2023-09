Au CES 2024 de Las Vegas, l'Occitanie donnera une couleur hydrogène à sa délégation

Les préparatifs vont déjà bon train dans les coulisses. À près de trois mois du prochain Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, le plus grand salon mondial de l'innovation électronique grand public, les conseils régionaux de France sont dans les starting-blocks pour préparer leur délégation d'entreprises innovantes qui exposeront sous leur bannière.

« C'est un événement emblématique. Il faut y être. Il y a au moins 4.000 journalistes du monde entier, nous y allons pour faire rayonner notre écosystème et nos startups qui ont des innovations à mettre en avant », commente Jalil Benabdillah, le vice-président de l'Occitanie, chargé de l'Economie, l'Emploi, l'Innovation et la Réindustrialisation.

Pour donner un rayonnement supplémentaire à sa délégation, l'Occitanie s'associe depuis deux ans à un grand groupe pour porter le collectif tout au long du séjour. Si en 2022, elle avait misé sur l'avionneur régional ATR, en 2023 la région avait misé sur son champion mondial Airbus, afin de mettre en lumière les innovations autour de l'avion décarboné développées en Occitanie.

Pour l'édition 2024, qui se tiendra du 9 au 12 janvier, la collectivité souhaite donner une tournure énergétique à ce partenariat. « Pour cette future édition, nous allons faire un focus sur l'hydrogène. Nous avons des atouts à mettre en avant dans ce secteur et les rendez-vous se poursuivent avec une grande entreprise pour qu'elle devienne partenaire officiel de la délégation », confie Anne Baraillé-Combe, la responsable du service export au sein de l'agence régionale du développement économique, Ad'Occ.

Si l'Occitanie regorge de jeunes pousses qui travaillent sur l'hydrogène, en revanche peu ont le profil d'être une grande entreprise dans ce secteur. Très soutenu par la collectivité dans son développement, le constructeur français de bus à hydrogène Safra pourrait cocher toutes les cases, lui qui doit présenter dans les prochains jours à un nouveau modèle de bus à hydrogène. L'énergéticien Qair, producteur d'hydrogène renouvelable et associé à la collectivité sur certains projets, pourrait aussi être une option sur la table. La première région en France à avoir adopté un plan hydrogène (de 150 millions d'euros) pourrait aussi miser sur Universal Hydrogen, fraîchement implantée sur l'aéroport Toulouse-Blagnac, qui développe des kits de rétrofit à hydrogène pour les avions. Dernières possibilités, une alliance avec Teréga qui veut développer un réseau de distribution d'hydrogène en Occitanie, Alstom qui développe le train à hydrogène à Tarbes, ou encore avec Lhyfe, qui va ouvrir une usine de production d'hydrogène vert au nord de Toulouse.

Lire aussiTeréga lance un AMI pour son réseau de distribution d'hydrogène dans le Sud-Ouest

« L'Occitanie a des atouts en la matière et nous voulons faire de l'hydrogène un marqueur fort de notre CES 2024. Nous discutons avec les autres régions pour que chacune d'elles représente un secteur », commente le vice-président.

Une délégation déjà formée

Reste à savoir maintenant si, sur le plan politique, les autres régions, dont Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, laisseront l'Occitanie s'approprier le thème de l'hydrogène pour elle seule. Quoi qu'il en soit, la région présidée par la socialiste Carole Delga ne choisira pas ses entreprises exposantes sous sa bannière en fonction de leur lien avec la thématique ou non.

« Nous ne pouvons pas amener n'importe qui. Il y a une sélection par nos services et l'organisateur du salon. Il faut des entreprises un minimum solides et qui présentent un réel intérêt à se rendre au CES de Las Vegas », souligne Anne Baraillé-Combe, qui peut notamment s'appuyer sur la Maison de la Région Occitanie basée à New-York dans la préparation de cet événement d'envergure.

En plus d'une quinzaine d'entreprises innovantes qui se rendront au sein de la délégation au CES comme simple visiteur, autant auront l'honneur d'avoir un stand au sein du pavillon Occitanie. Pour celles-ci, le coaching a déjà commencé mais le service export de la collectivité se laisse encore la possibilité d'amener une voire deux startups supplémentaires.

Pour le moment, les exposants validés par la région Occitanie sont Skyted (casque pour passer des appels dans un lieu clôt sans émettre de son), YellowScan (Lidar pour drone), Lundi Matin (suite logicielle omnicanale de gestion d'entreprise), Skwad (mise en relation entre annonceurs et nano & micro-influenceurs), Iki (diagnostic médical à partir d'urine), Solecooler (semelles chauffantes et rafraîchissantes) UpFiner (petit coffre-fort portatif), Yoo Soft (production de logiciels métiers complexes rapidement et sans code), et Cryosocks (système de récupération portatif pour sportifs à partir de la cryothérapie).

Lire aussiSkyted lève un million d'euros pour son masque qui permet d'appeler sans être entendu

Lire aussiCES 2023 - UpFiner prévient les vols avec son coffre-fort portable et connecté

En neuf années, la région Occitanie a déjà envoyé 200 entreprises innovantes différentes et cette sélection est parvenue à obtenir pas moins de 13 Innovation Award, trophée de l'événement qui distingue dans plusieurs catégories les technologies les plus prometteuses. Pour ces entreprises, le CES de Las Vegas, c'est la promesse d'accéder à des grands comptes en toute proximité et une moyenne de 140 contacts utiles.