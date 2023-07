Bus à hydrogène : nouvelle commande pour le Français Safra

Nouvelle prise de guerre pour le constructeur français de bus à hydrogène ! Installé à Albi (Tarn), Safra vient d'annoncer une nouvelle commande en provenance du nord du pays et plus précisément l'agglomération de Dunkerque (Nord). À l'issue d'un appel d'offres, la collectivité a retenu le constructeur français pour lui acquérir 10 bus de son nouveau modèle Hycity.

« Notre travail d'équipe est récompensé avec cette annonce, et nous aurons à cœur de voir ces 10 véhicules rouler sur le réseau de Dunkerque l'année prochaine », a notamment déclaré Eric Baleviez, le directeur commercial du fabricant de bus à hydrogène.

Le nouveau client de Safra est engagé dans un processus de transformation de sa flotte de bus urbains afin de viser le zéro émission à terme, tout en misant sur la gratuité du service depuis 2018. Pour preuve, sur ses 162 autobus, 98 circulent déjà avec du BIOGNV et 3 sont électriques.

« Le territoire dunkerquois s'appuie sur le développement de la filière hydrogène nécessaire à la décarbonation de sa zone industrielle portuaire dont la stratégie repose sur la production d'un volume très important d'hydrogène destiné à remplacer les énergies fossiles et à la réutilisation du CO2 résiduel capté. L'hydrogène produit bénéficiera également à la mobilité lourde avec, notamment, ces dix bus hydrogène qui vont intégrer la flotte du réseau de transport collectif de l'agglomération », décrit l'entreprise albigeoise.

Présentation dans quelques semaines

Safra espère livrer et mettre en service à Dunkerque ses 10 bus à hydrogène dans le courant de l'année 2024, alors que son nouveau modèle de véhicule n'a toujours pas été publiquement présenté. Cela devrait être fait à l'occasion des prochaines Rencontres Nationales du Transport Public, qui auront lieu à Lyon du 17 au 19 octobre prochains et auparavant au salon Busworld qui aura lieu à Bruxelles du 6 au 12 octobre

Pour mémoire, l'aventure de Safra dans le bus à hydrogène a débuté au début des années 2010 avec le Businova. Si la commercialisation de ce modèle a été stoppée de manière volontaire en janvier 2022, aujourd'hui plus d'une vingtaine de véhicules de ce type circulent en France, dont sur la plateforme aéroportuaire Toulouse-Blagnac.

Cette pause a ainsi permis aux équipes du constructeur français de se concentrer sur le développement et la commercialisation du bus à hydrogène Hycity, qui doit être plus simple à fabriquer que son prédécesseur, bénéficier des nouvelles technologies tout en étant plus fiable et prendre en compte les premiers retours des clients suite à l'exploitation du Businova.

« C'est une grande fierté d'avoir remporté ce nouveau marché, qui vient conforter l'entreprise dans ce choix stratégique qui a été fait de basculer sur la génération 2, avec Hycity », commente Eric Baleviez. D'autant plus que ce n'est pas le premier contrat remporté avec ce nouveau produit. Quelques mois plus tôt, l'entreprise a également fait savoir avoir reçu une commande ferme de la part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à travers une centrale d'achat.

Strasbourg a préféré le concurrent portugais

Il y a quelques mois, le dirigeant de la division commerciale de Safra confiait à La Tribune être dans l'attente du retour de plusieurs appels d'offres pour un total d'une centaine de bus à hydrogène en jeu. Depuis, la métropole de Strasbourg a rendu son verdict et a retenu son concurrent portugais CaetanoBus pour 60 véhicules et Dijon doit également dévoiler son lauréat prochainement et ce marché devrait aussi échapper à Safra.

Pour contrer cette concurrence d'une poignée d'acteurs européens sur le bus à hydrogène, Safra développe également un kit pour le rétrofit dédié aux autocars diesel. Actuellement, l'entreprise est dans l'attente de l'homologation pour faire circuler le premier autocar rétrofité par ses soins sur la route. « Nous attendons le feu vert administratif au plus tard pour la fin d'année 2023 », a confié récemment Carole Delga, lors d'un déplacement à Pau (Pyrénées-Atlantiques). La collectivité a confié une quinzaine d'autocars scolaires de la marque Mercedes dédiés au transport scolaire afin qu'ils subissent cette transformation.

« À ce jour, la phase d'homologation du kit H2-PACK est très bien engagée. Les études de sûreté de fonctionnement ont déjà été réalisées lors de la phase de conception (...) L'intérêt du rétrofit est majeur, puisqu'il permet d'accélérer la décarbonation de la - mobilité, en transformant le parc actuel, alors que l'offre de véhicule neuf n'est pas encore suffisamment développée. Son coût est bien inférieur à l'achat d'un véhicule neuf à hydrogène, et le rétrofit entre également dans une démarche d'économie circulaire puisqu'il permet de prolonger la durée de vie du véhicule. Ces véhicules n'ont souvent que sept ans, et n'ont finalement pour seul défaut que d'être à la norme Euro 5. Le remplacement du véhicule est ainsi décalé de plusieurs années, et le même véhicule pourra enfin circuler dans des Zone à Faible Emissions (ZFE) sur lesquelles il ne pouvait pas circuler auparavant, » justifie Safra qui espère engranger beaucoup de commandes sur ce produit.

