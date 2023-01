CES 2023 - UpFiner prévient les vols avec son coffre-fort portable et connecté

D'après l'Insee, près d'un million de personnes ont été victime d'un vol en 2018, en France. La plupart de ces vols ont eu lieu dans un espace public et deux fois sur trois l'objet volé était à proximité de la victime (bureau, école, salle de sport, etc). Et pourtant, 22 % des victimes n'ont rien vu, malgré le fait que souvent les objets volés ont une grande valeur : smartphone, argent, cartes bleues ou même documents d'identité.

Pour en finir avec ces vols d'opportunité et discrets, une startup toulousaine a imaginé UpLock Evolution, un coffre nomade et connecté. Fondée fin 2021, UpFiner a conçu ce mini coffre-fort sécurisé, léger et facilement transportable pour protéger les petits objets du quotidien comme les portefeuilles, smartphones ou les bijoux. Grâce à ses systèmes de détection de vol et d'alarme brevetés, qui avertissent en cas de problème, l'objet dissuade les voleurs et permet aux utilisateurs de profiter d'une sieste à la plage, de faire du sport dans un lieu public, de travailler dans un espace de coworking sans inquiétude.

« L'idée est née lors d'un voyage en Espagne. Sur la plage, j'ai vu un panneau 'Attention, pickpocket, surveillez vos affaires'. Tout de suite, le moment censé être de détente n'était pas forcément très agréable, car il y avait ce risque concret de vol. J'étais à l'étranger et avais donc mon passeport, ma carte bleue et beaucoup d'autres objets sur moi. Sur le ton de la plaisanterie, j'ai dit à mon ami qu'il fallait un coffre-fort qui sonne si quelqu'un essaie de le voler », raconte Brice Cavelier, co-concepteur d'UpLock Evolution.

Connexion bluetooth

Ce premier coffre-fort portable, breveté, est entièrement fabriqué in France, en Occitanie, à moins d'une heure de Toulouse. « L'électronique est faite à Castres, le plastique à Montauban et le packaging et l'assemblage à Toulouse », précise le cofondateur et CEO de UpFiner. UpLock Evolution est le seul coffre au monde équipé de deux systèmes de détection de vol et d'une alarme. En statique, si une personne se saisit du coffre, posé à un endroit fixe, une alarme retentit. La seule façon d'éteindre cette alarme, audible à 100 mètres, est de reposer le coffre.

Le mode de protection dynamique lui, lie directement le coffre à son propriétaire avec « une connexion virtuelle, par bluetooth ». Si quelqu'un se saisit du coffre, l'utilisateur est automatiquement alerté via l'alarme intégrée qui se déclenche dès qu'il s'éloigne de quelques mètres.



« Par exemple, si le coffre est lié à ma montre connectée, que je suis en train de dormir dans le train et qu'une personne prend mes affaires discrètement et les éloigne de moi, cela va déclencher l'alarme et moi tout comme les gens autour serons avertis. Cela peut servir également si je suis en train de lire tranquillement dans un parc ou en train de boire un verre dans un bar. Nous voulons que le vol d'opportunité, discret, n'existe plus, qu'il ne soit plus possible », illustre le chef d'entreprise.

Léger et résistant à l'eau

UpLock Evolution est également équipé d'un câble en acier pour l'attacher à du mobilier quand il est impossible d'utiliser l'alarme (hôpital, aéroport). Grâce à son joint surmoulé, le coffre est résistant à l'eau. Pour le verrouiller, le déplacer ou l'ouvrir, il suffit d'entrer un code, personnalisable entre 4 et 6 chiffres, sur le clavier tactile.

D'une dimension de 24 cm de long, de 16 cm de large, de 5 cm de profondeur et d'un poids de 550 g, l'objet fait la taille d'une pochette et peut facilement tenir dans un sac à main ou de sport. Petit, léger mais spacieux, il peut contenir deux smartphones, un portefeuille, des clefs, des écouteurs, des bijoux, etc.

Facile d'utilisation, l'innovation fonctionne avec des piles classiques. « Nous voulions quelque chose de très simple. C'est un coffre que les gens prennent pour voyager et ce type de piles se trouve n'importe où dans le monde », affirme le serial entrepreneur, déjà fondateur d'une société spécialisée dans la santé animale qu'il a revendu en 2019.

Réaliser 80% des ventes à l'export

Commercialisé dès le mois d'avril 2023, l'appareil sera affiché au prix de 129 euros. Il sera vendu en BtoB et en BtoBtoC via le site de e-commerce de l'entreprise ainsi que des sites partenaires comme Cdiscount, des shop spécialisés dans le made in France ou encore Amazon. La jeune pousse a pour objectif de vendre près 12.000 UpLock Evolution, sur la première année de commercialisation, en 2023.

Afin de montrer sa technologie, trouver de potentiels futurs partenaires et distributeurs sur des marchés étrangers et d'accélérer son développement en France et à l'International, UpFiner sera présente lors du prochain CES Las Vegas, le plus grand salon mondial consacré à l'innovation technologique en électronique, qui se tient du 5 au 8 janvier.

« Nous souhaitons capitaliser sur notre présence au CES pour développer la notoriété d'UpLock en France et l'international, avec l'objectif de trouver notamment un distributeur à valeur ajoutée aux Etats-Unis qui nous permette de commercialiser rapidement nos produits sur ce marché. L'objet est prêt, toutes les traductions et les certifications sont faites. »

À l'avenir, la société spécialisée dans le domaine de la sécurité et des nouvelles technologies prévoit de faire 80 % de son chiffre d'affaires à l'export en ciblant des pays comme les Etats-Unis, le Brésil et le continent européen.

Devenir une ré f érence dans la sé curit é nomade



Une première version d'UpLock, qui dispose uniquement d'un mode de protection statique existe déjà et est commercialisée depuis l'été 2022. Vendue à 99 euros, cette version non-connectée s'est écoulée à près d'un millier d'exemplaires via le site internet de l'entreprise. Elle a séduit des clients jusqu'au Brésil, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et dans plusieurs pays d'Europe.

Aujourd'hui, UpFiner compte deux employés qui sont ses associés fondateurs, Brice Cavelier et Flavien Joly. « Nous travaillons avec des prestataires indépendants pour le développement, la commercialisation et la production », précise-t-il. À l'avenir, la structure souhaite internaliser les parties développement et communication et ainsi créer cinq postes sur les cinq prochaines années. La jeune entreprise qui a enregistré un petit chiffre d'affaires de près de 50.000 euros sur sa première année d'existence souhaite passer la barre du million d'euros pour l'exercice 2023.