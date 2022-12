CES 2023 : ces 26 startups qui composent la délégation d'Occitanie

Grand rendez-vous annuel et mondial de la tech, l'incontournable Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas se tiendra du 5 au 8 janvier 2023. Au-delà d'être une formidable vitrine pour ses 2.000 exposants avec 100.000 visiteurs attendus, ce rendez-vous est une opportunité business pour ses participants, et particulièrement les startups, qui ont là-bas l'occasion de rencontrer de potentiels partenaires et clients. "Les enjeux sont multiples : aider nos entreprises à gagner en visibilité et accélérer leur développement à l'international, mais aussi convaincre de nouveaux partenaires et entreprises de venir s'installer en Occitanie", commente Carole Delga, la présidente du conseil régional d'Occitanie, qui a prévu de se rendre sur place.

Dans ses bagages, la collectivité embarque avec elle pas moins de 26 startups pour l'édition 2023, contre 23 sur l'année précédente. Pour la majorité des élues, ce sera leur première participation.

La sécurité très présente

Assez surprenant, seulement deux jeunes pousses d'Occitanie qui participeront au CES de Las Vegas ont un lien avec l'environnement. C'est notamment le cas d'Edison Ways, une greentech installée dans le Tarn-et-Garonne. Elle conçoit des installations électriques plus légères, plus sûres, durables et intelligentes, pour tous et pour tous les domaines. La jeune entreprise aura l'opportunité d'exposer sur l'Eureka Park, contrairement à Elios's qui, pour sa première participation, viendra en simple visiteur. Il s'agit d'un jeune bureau d'études photovoltaïque spécialiste de l'installation de panneaux solaires.

Si l'environnement n'est que très peu représenté dans la délégation Occitanie, c'est bien tout le contraire de ce qui touche de près ou de loin à la sécurité. Dans le cortège, Néovigie a par exemple été sélectionnée pour exposer à l'Eureka Park. L'entreprise a développé un boitier dédié aux travailleurs isolés, capables d'envoyer une alerte sur le réseau en cas d'incident mineur ou majeur afin d'assurer leur sécurité. Skyted, qui développe un masque, afin d'émettre aucun bruit lors d'un appel que nous souhaitons garder confidentiel (dans les transports en commun par exemple), sera aussi du voyage. Upfiner, qui développe un petit coffre-fort léger et transportable doté d'un système d'alarme pour les voyages, exposera également au CES. Enfin, opérateur de cybersécurité, AllPRiv qui développe une solution pour la santé et les travailleurs nomades sera également un exposant du CES 2023.

Le secteur du sport sera aussi bien représenté avec I-Percut, Solecooler et All Sports Vintage, tout comme la santé (Acapela, Meds & Jobs). Les services divers et variés aux entreprises restent néanmoins le secteur le plus représenté dans la délégation occitane (Noota, Odaptos, Algolabe, Espace Entreprise, Profileo). Il est à noter également la présence de Fabco (numérique), NanoMade (développement capteurs de force), Vrroom (créateur d'événements dans le métavers), Citygem (tourisme urbain), Synox (IoT), Eye-Light, Mix and Shake (gestion des bars et restaurants dans les festivals), NTWU (agence événementielle), Teoola (solution mobile de live show) et Orbatics (Télécoms).

Près de 40 heures d'accompagnement

Bien que quelques tendances se dégagent, cette sélection diverse a été réalisée par les services de l'agence de développement économique de la région Occitanie, Ad'Occ. Par la suite, ces futurs exposants ou visiteurs au CES 2023 font l'objet d'un accompagnement spécifique jusqu'à peu de temps avant leur départ pour les États-Unis.

"La région accompagne les 13 entreprises d'Occitanie qui exposent sur l'Eureka Park, mais aussi la dizaine de startups qui se déplacent en tant que « visiteurs » ou sur d'autres pavillons. L'objectif est d'optimiser leur participation, réaliser une veille qualifiée sur le CES, et leur permettre une première approche constructive de cet événement (...) Grâce au programme d'accompagnement de l'agence AD'OCC et l'appui de la Maison de la Région de New York, les startups régionales bénéficient d'atouts indéniables pour convaincre et séduire les grands comptes, percer sur le marché français et international, et aborder efficacement cet évènement hors norme", précise la collectivité.

En plus d'un soutien dans la création de supports de communication par exemple, ou sur la logistique pour leur séjour à Las Vegas, les entreprises retenues bénéficient d'un programme d'accompagnement, personnalisé et collectif d'environ 35 heures. De quoi mettre sur les bons rails de futures belles réussites entrepreneuriales ?

