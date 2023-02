Après son passage sur M6, Floatee voit ses commandes exploser pour son tee-shirt anti-noyade

« L'émission a été une vraie confirmation et un accélérateur pour nous », lance Philippe Rouvier. Le 25 janvier dernier, M6 diffusait en prime-time « Qui veut être mon associé ?» avec, au casting, Philippe Rouvier et Thibaut Choulet, entrepreneurs toulousains, venus présenter Floatee, un t-shirt anti-noyade, pour les enfants âgés entre 18 mois et 6 ans, qui se transforme en gilet de sauvetage une fois immergé dans l'eau, en cas de chute ou de baignade non-surveillée.

Après une démonstration convaincante, les deux ingénieurs, demandaient 100.000 euros contre 10 % de leur entreprise. Séduit par le produit et le business modèle, Anthony Bourbon, membre du jury et entrepreneur aguerri, leur propose 100.000 euros contre 20 % des parts de la startup Floatee. Après un moment de réflexion, Philippe et Thibaut font une contre-proposition à 200. 000 euros en échange de 20 % de leur société, offre qui sera acceptée par l'investisseur.

"Si vous écoutez les autres propositions, je retire mon offre" 😮@anthonybourbon2 souhaite investir dans leur projet à condition qu'ils n'écoutent aucune autre proposition ! #QVEMA pic.twitter.com/mBAcyACGyC — M6 (@M6) January 25, 2023

Le replay de leur passage dans l'émission de M6.

1.000 t-shirts vendus dans les heures qui suivent

Les dirigeants de Floatee qui espéraient convaincre les investisseurs de « Qui veut être mon associé ? » ont obtenu bien plus. Leur innovation a connu un véritable succès auprès des téléspectateurs qui se sont empressés de passer commande sur la boutique en ligne de l'entreprise. Conçu et assemblé en Occitanie, le t-shirt anti-noyade qui protège également les enfants des UV, est commercialisé au prix de 149 euros.

« Dans la soirée et les 24 heures qui ont suivi, nous avons écoulé plus de 1.000 t-shirts. Cela a été un gros succès qui nous a confortés dans l'idée que notre innovation apportait une vraie plus-value pour les parents afin de protéger leurs enfants. Cela a été un gros soulagement de constater que notre produit répondait à une demande et que tout le monde avait bien compris que c'était le chaînon qui manquait jusqu'à présent sur le marché de la protection contre les noyades », se réjouit Philippe Rouvier, cofondateur de Floatee.

Avant cet événement, la jeune pousse fondée en décembre 2021, avait commercialisé autour de 200 dispositifs anti-noyade. C'est donc un véritable bond en avant que connaissent les ventes de l'entreprise. Les commandes continuent d'affluer. Elle en compte près de 1.500 depuis le 25 janvier dernier.

Une notori é t é grandissante

Prévoyante, la jeune pousse avait anticipé ce succès et lancé la production de 2.000 dispositifs auprès de ses sous-traitants/partenaires. Cela va ainsi lui permettre de livrer tous ceux qui passent commande durant cette période d'ici la première quinzaine d'avril 2023.

« Nous avons déjà relancé des productions. Ceux qui commanderont en mars seront livrés fin avril, ceux qui le feront en avril seront livrés début mai, en mai ce sera pour mai et en juin, ce sera pour juin. Les gens qui passeront commande en juillet seront livrés dans un délai de trois jours. Le délai de livraison va se réduire au fur et à mesure que nous monterons la cadence de production », avance l'entrepreneur.

Mais ce n'est pas tout. En plus de lui avoir permis de trouver un investisseur et de booster considérablement ses ventes, le programme qui réunit chaque mercredi à 21 heures près de 2 millions de téléspectateurs, lui a fait gagner en notoriété. Par exemple, le compte Instagram de Floatee qui était suivi par 200 personnes avant la diffusion, compte aujourd'hui plus de 8.500 followers.

« Que ce soit sur les réseaux sociaux ou par mail, nous avons reçu plus de 3.000 messages dans les 48 heures qui ont suivi la diffusion. Nous avons arrêté de compter depuis. La semaine d'après nous avons passé la moitié de notre temps à répondre aux nombreux messages et nous n'avons pas encore fini puisqu'ils continuent d'arriver », raconte le CEO.

Déjà de nouveaux investisseurs

Parmi les nombreux messages d'admiration pour le produit et de félicitations, la startup compte aussi des sollicitations de la part de potentiels futurs partenaires commerciaux et investisseurs. Pour rappel, Floatee a pour ambition de nouer des partenariats qui lui permettront de distribuer physiquement son concept unique dès 2024. La société vise les grandes surfaces spécialisées dans les activités outdoor, le sport et la petite enfance ainsi que les piscinistes.

« Par exemple, nous avons pas mal de demandes de piscinistes qui veulent proposer le produit à leurs clients. Nous allons commencer à répondre à toutes ces demandes de professionnels. Il y en a aussi beaucoup de propositions d'entrepreneurs sérieux prêts à investir des sommes assez importantes. Cela pourra être intéressant dans le cadre d'une levée de fonds pour la fin d'année pour le développement international », précise le dirigeant qui souhaite rester, avec son associé, actionnaire majoritaire.

Le business plan de la jeune société prévoit l'export du t-shirt anti-noyade via des distributeurs, dès 2024, en Europe vers des pays qui possèdent des frontières communes avec la France, soit la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, l'Italie et l'Espagne. « Dès cette année, nous faisons de l'export en direct. Nous avons eu des commandes qui viennent de toute l'Europe bien que notre site ne soit pas encore traduit en anglais », note-t-il.

Des recrutements plus précoces

Floatee qui est dans la phase de « closing » de son opération avec Anthony Bourbon, devrait récupérer les fonds promis d'ici fin février ou au mois de mars et ainsi revoir ses objectifs à la hausse. L'accélération de son développement lui a permis de lancer des recrutements. Un technicien chargé de l'assemblage du produit final devrait rejoindre l'effectif, déjà de trois personnes, en mars prochain. « Nous avons ouvert d'autres postes, car il y a une demande à laquelle il faut répondre rapidement et au bon niveau de qualité », précise-t-il. La structure qui avait pour ambition de compter sept employés pour fin 2023 devrait ainsi dépasser cet objectif dès la fin de l'été 2023.

Assez discrets, les porteurs de projet révèlent qu'ils veulent écouler plusieurs milliers de Floatee en 2023. « Je conseille aux gens convaincus d'acheter leur t-shirt le plus vite possible pour ne pas avoir de mauvaise surprise. Comme il s'agit de la première année où nous avons autant de visibilité et au vu de la vitesse à laquelle le produit part, hors saison de baignade, et du flux de commandes que l'on a tous les jours, on risque d'avoir une rupture de stock dès le mois de juin prochain. Le planning de production de nos fournisseurs ne leur permet pas de nous livrer autant de composants que l'on a besoin. Ils ne pourront pas aller au-delà de 10.000 pièces. Pour 2024, nous avons déjà tout prévu et anticipé », conclut Philippe Rouvier.