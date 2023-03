Ascendance Flight Technologies boucle une nouvelle levée de 21 millions d'euros

Nouvelle étape vers la décarbonation du transport aérien imaginé par Ascendance Flight Technologies. La startup toulousaine annonce boucler, ce lundi 27 mars, une nouvelle levée de fonds de 21 millions d'euros. Près de 18 mois plus tôt, elle était parvenue à conclure un tour de table de 10 millions d'euros.

À souligner, la startup industrielle accueille désormais dans son capital French Tech Souveraineté. Véhicule financier du plan France 2030 opéré par BPI France, cette enveloppe de 150 millions d'euros a pour objectif de « soutenir des entreprises technologiques françaises développant des technologies d'avenir à caractère souverain à mieux se financer », d'autant plus si elles font face à une rude concurrence étrangère.

Côté forces publiques, Ascendance Flight Technologies accueille aussi à l'occasion de cette nouvelle levée de fonds de 21 millions d'euros l'ARIS, l'agence régionale de l'investissement stratégique du conseil régional Occitanie. Cette nouvelle structure, voulue par la socialiste Carole Delga, doit soutenir les entreprises régionales dans des domaines clés de l'économie de demain dont l'industrie aéronautique.

Pour ce qui est des investisseurs privés, la startup accueille à son capital l'ESN toulousaine Celad, qui emploie 1.300 personnes pour un chiffre d'affaires de 125 millions d'euros. Le fonds européen Expansion Aerospace Ventures, qui mobilise 300 millions d'euros en partie en faveur de la nouvelle mobilité aérienne, fait aussi partie des nouveaux actionnaires tout comme la SC Mahé (famille Barbarin) et le CTO de Sorare à travers Snaw Venture.

Premier prototype à échelle 1 d'ici fin 2023

Ces nouveaux actionnaires entrent au capital d'Ascendance Flight Technologies aux côtés des actionnaires historiques (Habert Dassault Finance, Céleste Management, IRDI, et M-Capital) toujours dans l'optique pour la startup de développer parallèlement ses deux produits qui doivent décarboner le transport aérien.

Elle développe tout d'abord ATEA, un petit aéronef hybride à décollage et atterrissage verticaux, qui fait déjà l'objet de plusieurs pré-commandes pour un total de 245 unités. Dans son démarchage commercial, l'entreprise toulousaine positionne depuis toujours ce VTOL comme une alternative et un concurrent à l'hélicoptère. Selon Ascendance, ATEA offre « une autonomie de 400 km, une vitesse de croisière supérieure à 200km/h, des émissions sonores divisées par quatre et de CO2 réduites jusqu'à 80% par rapport à un hélicoptère classique ».

La nouvelle levée de fonds doit permettre la construction d'un premier prototype à échelle 1 d'ici fin 2023, tout en profitant de la livraison récente de son site d'intégration et d'essais vols sur l'aérodrome de Muret-Lherm (Haute-Garonne). Cet apport financier doit également permettre de poursuivre le travail de certification auprès de l'Agence européenne de la sécurité aérienne avec l'objectif de livrer des premiers avions en 2026, tout en visant toujours un premier vol inaugural à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris.

Doublement des effectifs

Le VTOL développé par Ascendance Flight Technologies volera avec la technologie aussi développée en interne STERNA, qui est un système de propulsion hybride électrique dont elle mène actuellement les essais à l'échelle 1 comme le précisait Jean-Christophe Lambert, le CEO, auprès de La Tribune début février 2023.

Le dirigeant, qui fait le pari de vouloir aller plus vite que ses concurrents en misant sur l'hybride plutôt que sur le zéro émission, a fait en sorte que ce système de propulsion soit aussi compatible avec les SAF (Sustainable Aviation Fuels) et l'hydrogène pour son module thermique.

Aujourd'hui à une phase un peu plus avancée dans son développement que le VTOL (destiné au transport de personnes, les urgences médicales, la logistique et la surveillance), STERNA pourrait prochainement connaître ses premières intégrations « dans des appareils existants » selon Ascendance Flight Technologies.

L'avionneur-motoriste fondé en 2018, et installé à Toulouse depuis 2020, prévoit aussi avec cette nouvelle levée de fonds de boucler une trentaine de recrutements rien qu'en 2023 et une cinquantaine dans les 18 mois. Ses équipes, dotées d'une cinquantaine de salariés, vont ainsi doubler de taille prochainement. Ascendance Flight Technologies «entre aujourd'hui dans une phase intensive de prototypage et de pré-industrialisation ».

