Salon du Bourget : Ascendance Flight Technologies enregistre une commande colossale de 310 VTOL

L'édition 2023 du salon du Bourget restera une date à marquer d'une croix blanche pour la startup Ascendance Flight Technologies. Pour sa première participation au salon international de l'aéronautique avec un stand à son effigie, le Toulousain compte faire plusieurs annonces dans les jours à venir concernant son avion à décollage et atterrissage verticaux (VTOL), et tout d'abord sur le plan commercial. « Nous prenons une autre dimension », concède-t-on dans les rangs de la jeune pousse.

« Nous allons monter à 555 ATEA, notre VTOL hybride, commandés via des lettres d'intention. Cela démontre une nouvelle fois que notre projet suscite de l'intérêt, » annonce à La Tribune Jean-Christophe Lambert, le CEO d'Ascendance Flight Technologies.

Les noms des nouveaux clients seront dévoilés au fil de la semaine, mais cela signifie que la startup va officialiser au Bourget pas moins de 310 nouvelles unités commandées. À l'été 2022, l'entreprise avait présenté Evfly (Singapour), Flyshare (États-Unis), Helifirst (France), Jet Systems Hélicoptères Services (France), Philjets Group (Philippines) et Yugo (Singapour) comme ses premiers clients. Selon nos informations, Amedeo devrait venir s'ajouter à cette liste, un nouveau client qui a déjà commandé 200 avions électriques régionaux ERA développés par Aura Aéro.

« Ce qui intéresse les clients c'est surtout le fait qu'il pollue minimum 50% de moins qu'un hélicoptère et que les nuisances sonores sont divisées par quatre par rapport à ce dernier (...) Il y a aussi des prospects intéressés pour l'usage cargo de notre VTOL, qui présente une capacité de charge de 400 kilogrammes. Cela fera l'objet d'annonces ultérieurement », confie François Caudron, Special Advisor Business chez Ascendance et anciennement directeur marketing chez Airbus.

Les partenaires industriels dévoilés

Pour mémoire, Ascendance Flight Technologies développe ATEA, un petit aéronef hybride à décollage et atterrissage verticaux, avec huit hélices, d'une capacité de six places dont une réservée au pilote. Dans son démarchage commercial, l'entreprise toulousaine positionne depuis toujours ce VTOL comme une alternative et un concurrent à l'hélicoptère. Selon Ascendance, ATEA offre « une autonomie de 400 km, une vitesse de croisière supérieure à 200km/h, des émissions sonores divisées par quatre et de CO2 réduites jusqu'à 80% par rapport à un hélicoptère classique ». La jeune pousse entre désormais dans une phase charnière de son histoire avec le début de la phase de pré-industrialisation de son aéronef.

[Au salon du Bourget 2023, Ascendance Flight Technologies dispose d'un stand en propre de 60 m2 pour présenter son avion hybride type VTOL (Crédits : Pierrick Merlet).]

« On arrive à un pivot de notre histoire. Nous passons du développement d'un produit à sa phase de production (...) Nous sortons donc d'une grande campagne d'appels d'offres. Les discussions ont tourné et tournent beaucoup autour de la capacité de ces potentiels partenaires à suivre la montée en charge et la capacité de leurs équipes à suivre cette montée en cadence dans un calendrier restreint. Il est vrai que nous sommes une startup et nous arrivons avec un calendrier agressif car nous voulons aller vite. Mais notre volonté est d'amener des partenaires avec nous pour qu'ils apprennent avec nous pour l'avion en série que nous visons pour 2027 », expose Jean-Christophe Lambert.

Au salon du Bourget, Ascendance Flight Technologies va donc officialiser plusieurs partenariats industriels. Sur l'aérostructure, l'avionneur va travailler avec le groupe Solvay et Airborne. Evolito Ltd sera le fournisseur pour les batteries. « Cette semaine, nous allons signer un autre partenariat sur l'avionique et nous dévoilerons le partenaire après le Bourget », confie le CEO. Le premier VTOL ATEA grandeur nature devrait ainsi voir le jour courant 2024.

Des financements supplémentaires

Pour mener à bien la construction de son premier ATEA à échelle 1, l'entreprise et ses 70 collaborateurs viennent de prendre possession de 1.200 m2 de locaux au sein de l'aérodrome de Muret. Ce site va devenir le centre d'excellence pour les essais au sol et en vol d'Ascendance, et cette implantation industrielle sera capable d'assembler jusqu'à 20 petits avions hybrides par an à terme.

Afin de réaliser ce pivot vers l'industrialisation, l'entreprise a bouclé une levée de fonds au début de l'année 2023 d'un montant de 21 millions d'euros exclusivement dédié à cette phase et au recrutement de plusieurs dizaines de nouveaux collaborateurs. Mais ce tour de table a été prolongé et désormais l'entreprise dit avoir sécurisé « 34 millions d'euros de financements depuis mars 2023 ». Dans cette rallonge, figure notamment une subvention de plusieurs millions d'euros de France 2030. Ascendance Flight Technologies fait partie des neuf premiers lauréats de l'appel à projets « Produire en France des aéronefs bas carbone », dévoilés par Emmanuel Macron vendredi dernier.

