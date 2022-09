La startup Connektica, nouvel acteur du New Space, s'installe à Toulouse

L'écosystème spatial de Toulouse et tout particulièrement du New Space ne cesse d'attirer. Après Loft Orbital (États-Unis) et EnduroSat (Bulgarie), pour ne citer que ces exemples, c'est au tour du Canadien Connektica de poser ses valises dans la Ville rose. Après le bouclage de sa première levée de fonds à hauteur de deux millions d'euros, la jeune startup vient d'ouvrir une filiale dans la région qui concentre le plus d'équipes en France en lien avec le spatial. "Business France nous a proposé les régions Nouvelle-Aquitaine et Aura aussi, mais l'Occitanie était largement au-dessus", s'amuse à raconter Jeremy Perrin, co-fondateur de Connektica avec Jean-Mathieu Deschênes.

La raison de ce choix est tout d'abord d'ordre commercial. "Ces derniers temps, nous avons des discussions très avancées avec un bon nombre d'acteurs du spatial à Toulouse pour qu'ils deviennent nos futurs clients. S'implanter dans la région était donc notre volonté pour faciliter les échanges et surtout les collaborations futures", justifie le dirigeant qui garde encore secret les identités de ces entreprises pour le moment, bien qu'il admet que sa démarche vise tout d'abord les acteurs du New Space. "Les acteurs du spatial traditionnel n'ont pas cette nécessité absolue d'une maîtrise de leurs coûts, ou du moins pas autant que les nouveaux entrants sur le marché", ajoute-t-il.

Entre les lignes, il faut comprendre que des sociétés comme U-Space, Kinéis, Héméria, Comat ou Syrlinks pourraient devenir clients de la startup canadienne.

Déjà trois clients

La promesse de Connektica et ses équipes ? Apporter au spatial la compétitivité dans l'industrialisation du secteur automobile tout en conservant ses très hauts standards de qualité exigés. Pour ce faire, la jeune pousse accompagne ses clients sur la question des tests, l'automatisation industrielle et l'analyse des données.

"Nous avons développé une solution logicielle, qui nécessite l'installation chez le client d'un ou plusieurs petits boitiers qui, eux-mêmes, sont reliés à une plateforme cloud qui centralise toute la donnée. Grâce à cette solution, par exemple, les entreprises peuvent sous-traiter chez nous les tests de radiofréquence, qui prennent beaucoup de temps et qui sont parfois très chers. Nous gérons tout pour eux, c'est-à-dire qu'on entre dans le logiciel les exigences du client final et on regarde s'il y a des variations et nous pouvons leur transmettre la donné brute suite aux tests qui concernent le composant de leur sous-traitant pour vérification. Avec nous, nos clients vont gagner en temps et en coûts de tests en centralisant et en harmonisant la donnée sur toute la chaîne de valeur. Tout l'intérêt pour nous est que l'ensemble d'une chaine de production soit relié à notre logiciel pour avoir les gains de production les plus importants. L'idée est d'accompagner les clients sur leur montée en cadences tout en garantissant les exigences de qualité", détaille Jeremy Perrin.

Avec sa solution logicielle, Connecktica souhaite donc toucher aussi bien les équipementiers et divers sous-traitants qui peuvent intervenir pour la production d'un satellite que l'intégrateur final. Vendu sous forme d'abonnement mensuel au prix variable en fonction du volume de données traité, le service proposé par le Canadien séduit déjà. Le nouvel acteur qui propose ce services aux sociétés du New Space a déjà comme premiers clients les entreprises ATEM (Var) , MDA Corporation (Canada) et Anywaves (Haute-Garonne).

"Notre solution peut servir au département Achats pour le choix des fournisseurs en regardant le niveau de qualité de leurs composants grâce aux tests effectués. Elle peut servir naturellement au département Qualité, mais aussi à celui en charge de la fabrication pour traquer la moindre incohérente", souligne le dirigeant.

Des vues sur la défense

Avec ses promesses technologies et économiques, Connektica vise le million d'euros de chiffre d'affaires en 2023 et les trois à quatre millions dès 2024. "On sent que le besoin est là, la demande est très forte", confie l'entrepreneur. Pour répondre à cette demande, les 10 salariés de la startup aujourd'hui à Montréal vont être soutenus par le recrutement de cinq personnes à Toulouse d'ici fin 2022. Mais la société table sur 15 salariés en Occitanie dès 2024 et autant au Canada. Des ambitions qui se justifient par un appétit commercial qui ne se limite pas au marché privé.

"Nous commençons à nous intéresser au marché de la défense car nous avons une technologie duale, qui peut aussi répondre à ses besoins. Ce marché est également concerné par des besoins de maîtrise des coûts et d'une meilleure compétivité pour monter ses cadences de production", fait savoir Jeremy Perrin.

Par exemple, des discussions ont été enclenchées avec le Commandement de l'Espace (CDE), qui monte en puissance à Toulouse. Par ailleurs, la startup vise une levée de fonds en série A, entre cinq et dix millions d'euros, d'ici 24 à 36 mois notamment pour s'attaquer au marché américain de la défense, avec là aussi l'ouverture d'une filiale.

