Le drone à hydrogène liquide pensé à Toulouse cherche ses financements

À Toulouse, Delair, l'Isae-Supaero, Hycco et Pragma Industries se sont associés pour mettre au point un drone à hydrogène liquide. Plus silencieux et endurant que son homologue électrique, ce futur engin doit devenir un produit commercialisable mais aussi une marche vers l'avion à hydrogène. Seulement, ces acteurs rencontrent quelques difficultés à rassembler les sept millions d'euros nécessaires au projet qui doit s'achever par une traversée de l'Atlantique. Ce qui n'empêche pas le consortium d'avancer.