Industrie aéronautique : rendez-vous le 9 novembre pour les dix ans de l'AéroForum

Serez-vous des nôtres pour cet anniversaire ? Jeudi 9 novembre prochain, votre média économique La Tribune fêtera les dix ans d'existence de son événement dédié à la supply chaine aéronautique, l'AéroForum. Et pour cette occasion particulière, la cérémonie et la soirée qui en découle se dérouleront dans la salle des Illustres du Capitole, à Toulouse.

Avant de déguster le gâteau d'anniversaire, cette soirée, qui débutera à 17 heures, sera l'occasion de revenir sur la décennie traversée par la filière et ses bouleversements. Pour ce faire, La Tribune accueillera sur scène le CEO d'Airbus Atlantic, Cédric Gautier. Sa prise de parole, et de position, sera suivie d'un échange avec Ludovic Asquini, le PDG de Nexteam, Agnès Timbre (CEO de Celso) et son fils, ainsi que des représentants du monde financier après une période après plusieurs opérations de croissance externe bouclées (Tikehau Capital et Oaklins France).

Auparavant, deux grands témoins viendront partager leur expérience et leur vision d'avenir pour la filière aéronautique : le docteur Bertrand Piccard, fondateur de la fondation Solar Impulse et André Borschberg, le cofondateur de Solar Impulse et président de H55.

Quelle filière demain ?

Pour cette soirée d'anniversaire, il sera aussi question des dix ans à venir voire des 20 ans à venir pour cette filière en pleine mutation. Fraîchement diplômée de l'Enac et en cours de certification pour devenir pilote professionnelle, la jeune Éléanor Sohier, actuellement en stage chez Aura Aéro, viendra partager sa vision de la filière aéronautique de demain.

Elle prendra la parole sur une table aux côtés de la directrice générale de Liebherr Aerospace, Nathalie Duquesne, Jean-Christophe Lambert, le CEO d'Ascendance Flight Technologies et Michel Wachenheim, le président de l'Académie de l'Air et de l'Espace. Sur cette séquence, il sera donc question d'avenir, de vision des jeunes, de verrous technologiques pour atteindre cet objectif de l'avion bas carbone.

D'autres experts apporteront leur regard sur l'industrie aéronautique, avec une vision davantage externe. Spécialisé sur la question des transports dans la transition écologique, le chercheur Aurélien Bigo dressera un état des lieux de la situation à date. Son analyse précédera celle du CTO du groupe PSA, Jean-Michel Billing, qui évoquera comment le secteur automobile organise sa sortie des énergies fossiles.

Des trophées pour les salariés

Enfin, il sera aussi question de l'instant présent avec une interview de Marion Smeyers, la directrice de la nouvelle ligne d'assemblage finale dédiée à l'A320 à Toulouse, sur laquelle le tissu économique local place beaucoup d'espoir.

L'événement sera clôturé par l'interview exclusive de Nathalie Tarnaud Laude, la présidente exécutive d'ATR. Interrogée par Michel Cabirol, la dirigeante dressera un état des lieux du carnet de commandes de l'avionneur et il sera aussi question de décarbonation.

Pour ses 10 ans, l'AéroForum de La Tribune mettra une nouvelle fois en lumière des parcours inspirants de salariés de la filière, après un appel à candidatures qui aura duré plusieurs semaines. Rendez-vous le jeudi 9 novembre à 17 heures pour découvrir les lauréats !

