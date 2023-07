Aéronautique : Nexteam continue de grandir en rachetant ATG

Les grandes manoeuvres se poursuivent dans le Sud-ouest pour la supply chain aéronautique. L'un des leaders français de la fabrications de pièces aéronautiques, Nexteam, vient de finaliser l'acquisition du groupe ATG, spécialiste toulousain de la tôlerie de précision.

Né en 2015 de l'union de plusieurs entreprises familiales du Sud-Ouest de la France (Asquini (Lot-et-Garonne), Gentilin (Haute-Garonne), Sofop (Aveyron) et MP Sud (Pyrénées-Atlantiques)), Nexteam a ensuite racheté en 2018 la société Mecafi et ses trois sites dans la Vienne. Le groupe Nexteam réalisait avant la crise un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros pour un effectif de 1.500 salariés. En 2021, le sous-traitant a mis la main sur Ventana, société basée dans les Pyrénées-Atlantiques et qui employait 900 personnes avant le début de la pandémie 900 collaborateurs.

Un nouvel ensemble qui pèse 300 millions d'euros

Le groupe ATG emploie 265 salariés sur ses trois filiales : Sotip basée à Labège (31) et spécialisée sur les activités de tôlerie fine de précision pour les secteurs de l'aéronautique, du spatial, de la défense et du médical, Industron Europe (Hautes-Pyrénées) centrée sur le câblage, le surmoulage et la conception de machines spéciales dans les domaines du ferroviaire et de la défense et l'atelier de production Sotip en Tunisie. L'ensemble des effectifs rejoindra la division tôlerie de Nexteam et vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 50 millions d'euros dès 2023.

« Ce nouvel ensemble, dont Tikehau Capital reste un actionnaire de référence, témoigne de la volonté des équipes de management de contribuer à la consolidation du secteur, tout en conservant ses expertises techniques. Nexteam, qui atteindra un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2023, prévoit de réaliser rapidement 450 millions d'euros de chiffre d'affaires, porté par les cadences annoncées par ses clients », précise le groupe.

Nexteam qui emploie plus de 2.000 salariés, conforte avec cette acquisition sa place dans le top des fabricants de pièces aéronautiques en France avec Mecachrome lancé également dans une boulimie d'acquisitions et Figeac Aero remonté à près de 342 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022.

