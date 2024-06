Spatial : nouvelle gouvernance pour Mecano ID à la conquête du NewSpace

C'est une page qui se tourne au sein de Mecano ID. Trente ans après avoir fondé cette PME toulousaine du spatial, Didier Mesnier a décidé de passer la main à son fils, Adrien Mir, nommé directeur général.

Diplômé en 2010 des Arts et Métiers Paris Tech, Adrien Mir est depuis 14 ans dans l'entreprise où il est entré d'abord comme ingénieur calcul mécanique avant de devenir responsable des réponses aux appels d'offres en 2014 puis responsable des opérations en 2019. Il a complété son cursus par un MBA en management stratégique.

« Je ne suis pas entré dans l'entreprise pour la reprendre, la réflexion a commencé à germer quand j'ai été amené à prendre la gestion opérationnelle de l'entreprise. Cette décision a été bien accueillie en interne puisque cela fait 14 ans que je suis dans l'entreprise. L'écosystème y voit une continuité », explique Adrien Mir.

Le nouveau dirigeant sera remplacé par Eric Standarovski, passé par Airbus Defence & Space and Airbus OneWeb Satellites qui devient responsable des opérations. Didier Mesnier reste président de l'entreprise jusqu'en 2028 avant de partir à la retraite.

Virage stratégique

Cette nouvelle gouvernance intervient à un moment charnière pour l'entreprise. Historiquement positionnée dans l'ingénierie, les essais mécaniques et thermiques, Mecano ID a initié depuis les années 2010 la production de pièces composites.

En 2019, la PME a doublé la surface de ses locaux pour s'engager dans la production en série de pièces comme par exemple des bielles, sur catalogue à base de composants standards. Par rapport au sur mesure en vigueur jusque-là dans la filière, cette stratégie permet de réduire les coûts de fabrication de plus de 50% et d'accélérer la fabrication de pièces composites pour les besoins du NewSpace et des constellations de nanosatellites. Mecano ID fournit via des contrats cadres Thales Alenia Space et Airbus Defence & Space et fabrique aussi un contingent d'antennes NewSpace pour la startup Anywaves.

Lire aussiSpatial : Mecano ID inaugure ses nouveaux locaux et signe deux gros contrats

A bord du premier vol d'Ariane 6

La société a également mis au point le premier système français de séparation à destination des petits satellites, un élément critique qui sera testé lors du vol inaugural d'Ariane 6, prévu le 9 juillet. Cette technologie équipera le démonstrateur de la capsule Space Case d'ArianeGroup, destiné à ramener des micro expériences depuis l'orbite basse et dont le bouclier thermique devrait résister aux contraintes d'une rentrée directe dans l'atmosphère. Mecano ID a également vendu un deuxième équipement à la startup The Exploration Company qui développe des véhicules spatiaux réutilisables.

Lire aussiMecano ID enverra un système critique en orbite lors du premier vol d'Ariane 6

Une usine pour produire des coiffes de fusées en composite

L'entreprise compte surtout industrialiser la confection de coiffes de fusées en matériaux composites.

« Le marché mondial des coiffes en matériau composite est dominé par l'entreprise suisse Beyond Gravity qui en réalise pour les lanceurs Ariane entre autres. Nous développons le même produit avec une réponse adaptée aux mini et micro-lanceurs pour des acteurs comme MaïaSpace, Latitude, Sirius, Hyprspace... Utiliser des composites permet des gains de masse. En allégeant le poids du lanceur, cela permet d'embarquer plus de charge utile pour les clients », avance Adrien Mir qui travaille en collaboration sur ce projet avec la plateforme technologique basque Compositadour.

Mecano ID a été lauréat dans le cadre du plan France 2030. Une autre société occitane, Nobrak (basée à Montauban), a été également soutenue pour le développement de coiffes composites. A la différence que Mecano ID développe des coiffes toutes équipées. « Elles feront entre 4 à 10 mètres de long. Nous n'allons pas uniquement livrer la structure mais aussi la protection thermique et les systèmes de séparation a minima, plus éventuellement des options en fonction des besoins de nos clients », développe le dirigeant.

Lire aussiNobrak séduit les micro-lanceurs européens avec sa prometteuse coiffe en composite

Pour industrialiser la fabrication de ses coiffes, Mecano ID envisage la création d'une nouvelle usine de 3.000 mètres carrés à l'horizon 2027 qui va demander six millions d'euros d'investissements. La PME entend également se positionner aussi sur des grandes pièces de structure, dont des cônes d'adaptation (Launch vehicule adaptater) pour les lanceurs.

En parallèle, Mecano ID fait partie du consortium du projet, baptisé Bamco 2 pour développer des usages industriels du bambou. L'entreprise a aussi décroché un contrat du CNES pour tester de nouvelles pièces (baffles) en lin plutôt qu'en carbone. « Mecano ID s'est inscrit à la Convention des entreprises un business model et des produits qui soient plus respectueux de l'environnement », fait savoir Adrien Mir.

L'entreprise, qui emploie 90 personnes pour huit millions d'euros de chiffre d'affaires, table sur un effectif stable sur cette année mais s'attend à un décollage de son activité d'ici 2027 pour approcher les 150 collaborateurs et doubler son chiffre d'affaires.

Lire aussiDu bambou bientôt dans les avions, les satellites et les bateaux