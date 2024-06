Spatial : top départ pour Kinéis, première constellation européenne pour l'Internet des objets

« Il y existe peu de constellations dans le monde, beaucoup sont aux Etats-Unis et seulement quelques-unes ont été produites au moins en partie par des acteurs français. Mais aucune n'a jamais été à la fois conçue, construite, financée, opérée par un seul acteur français, ni même européen. C'est historique », salue Alexandre Tisserant, président de Kinéis. Il est peu après 20h jeudi 20 juin à Toulouse quand les cinq premiers satellites de la constellation sont envoyés en orbite depuis la Nouvelle-Zélande par le lanceur Electron de Rocket Lab.

Industrialiser la fabrication de nanosatellites en France

Ce premier tir est déjà en soi une réussite industrielle seulement six ans après la création de Kinéis qui est une spin-off de CLS (Collecte Localisation Satellites), la filiale du CNES et opérateur historique du système Argos utilisé pour suivre les animaux et les bateaux et quatre ans après une levée de fonds records de 100 millions d'euros. La constellation a été entièrement produite en France par Hemeria (plateforme et intégration du satellite), Thales Alenia Space (charge utile et centre de mission pour collecter les données), Comat pour les antennes et le CNES pilotera le centre de contrôle pour piloter le satellite. Kinéis pour sa part est le maître d'oeuvre de la constellation et a déployé un réseau de 20 stations sol à travers le monde pour récupérer les signaux des nanosatellites. Au total, le projet aura fait travailler 200 personnes (dont 60 collaborateurs de Kinéis). Fer de lance des ambitions françaises en matière de constellations, Kinéis ouvre la voie à une industrialisation de la fabrication de nanosatellites dans l'Hexagone.

Performances décuplées

Il faudra quatre autres lancements prévus sur une période de huit mois, à raison de quatre lancements en 2024 et un cinquième tout début 2025, pour arriver à compléter la constellation de 25 nanosatellites. Kinéis viendra s'ajouter aux neuf satellites déjà en opération du système Argos, utilisé pour suivre les animaux et les bateaux, afin d offrir des performances décuplées à destination de l'Internet des objets (IoT). Alors qu'aujourd'hui 20.000 terminaux sont connectés au système Argos, des millions de balises pourront être suivies avec la constellation Kinéis avec un délai de latence d'une dizaine de minutes là où il fallait jusqu'ici plusieurs heures avant de recevoir au sol les données. Le modèle économique est également entièrement repensé :

« Avec Kinéis, nous arrivons à des balises qui coûtent une centaine d'euros pour des coûts d'abonnement data de quelques euros par mois, là où avant c'était au moins quelques dizaines d'euros. Globalement, nous divisons à la fois le prix du terminal et de la connectivité par dix avec de meilleures performances », ajoute le dirigeant. Les balises seront capables de disposer d'une autonomie de plusieurs mois voire plusieurs années en se limitant à envoyer quelques messages par jour avec des données parcimonieuses sur l'objet : position, température, pression, niveau de CO2...

De quoi décupler aussi les cas d'usage de la technologie, jusqu'ici centrée autour des applications scientifiques et environnementales, mais aussi de l'ouvrir au secteur privé. Kinéis a déjà engrangé des contrats auprès d'une centaine de clients : Europort, filiale d'Eurotunnel, veut suivre des centaines voire des dizaines de milliers de wagons à travers toute l'Europe grâce à un objet connecté qui détecte la position et l'état des freins des véhicules, Suez veut suivre les niveaux d'eau de ses puits et EDF compte surveiller le niveau de débit des barrages. L'IoT satellitaire pourrait servir aussi dans la détection précoce des feux de forêt dans ces zones non couvertes par les réseaux de télécommunications terrestres pour déclencher à moindre coût des alertes à destination des pompiers, seulement quelques minutes après le départ de l'incendie.

Premier système européen de détection des bateaux

Dix des 25 nanosatellites disposeront également d'une fonction AIS, un outil de détection des bateaux à l'origine utilisé comme un système anti-collision mais qui permet de livrer une traçabilité des flux maritimes mondiaux. Kinéis a développé avec Thales Alenia Space, CLS et le CNES une technologie innovante basée sur des algorithmes capables de détecter les bateaux, y compris dans des zones très denses où les signaux sont brouillés. La constellation offrira le premier système européen de détection des bateaux par satellite.

Au-delà de cette technologie pour la détection des bateaux, Kinéis fait entrer la France dans la bataille des constellations de connectivité. « Il n'existe pas beaucoup de concurrents aujourd'hui mondialement », a salué le président du CNES Philippe Baptiste lors de ses voeux à la presse le 9 janvier dernier. A l'heure actuelle, le principal concurrent de Kinéis est l'Australien Myriota qui veut également étendre une constellation de nanosatellites dédiés à la connectivité des objets connectés.

