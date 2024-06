Spatial : « La pollution lumineuse générée par Starlink perturbe l'astronomie »

LA TRIBUNE - En quoi l'espace est-il de plus en plus pollué ?

KAI-UWE SCHROGL - Le problème est que nous envoyons de plus en plus d'objets dans l'espace. Des millions de débris spatiaux encombrent le ciel nocturne et peuvent perturber l'astronomie ( 36.000 débris de plus de dix centimètres encombrent actuellement l'espace d'après l'Agence spatiale européenne, et les déchets plus microscopiques sont encore plus nombreux avec 150 millions de débris de plus d'un millimètre en orbite, NDLR). Des faits encore plus graves se produisent avec des nations comme les Etats-Unis, la Russie, la Chine ou l'Inde qui ont eu recours à des missiles antisatellites. Ils vont tirer une fusée sur un satellite inactif pour l'exploser, générant un nombre considérable de débris, uniquement pour montrer qu'ils sont capables de le faire. Il existe aussi des projets complètement fous d'envoyer des satellites pour diffuser des spots publicitaires dans l'espace et il n'existe aucun moyen réglementaire aujourd'hui d'empêcher ce type d'idées... Ensuite, l'essor des constellations peut générer une pollution lumineuse qui perturbe le ciel nocturne et l'astronomie. On parle de Starlink mais aussi de celle à venir d'Amazon, Kuiper ou encore l'Europe qui veut lancer la constellation IRIS².

En quoi ce type de constellation peut-il perturber les observations astronomiques ?

Starlink pose un problème optique puisque les trains de satellites de la constellation se matérialisent par l'apparition de multiples traits et points sur les images astronomiques qui les rendent inutilisables. C'est un vrai problème pour les scientifiques. Le temps d'observation astronomique est très coûteux et ils doivent attendre jusqu'à obtenir une image sans perturbation. Or dans les plus grands observatoires, beaucoup de scientifiques font la queue pour avoir accès aux télescopes et c'est tragique si leurs observations sont gâchées par cette pollution lumineuse.

Photo prise en 2019 avec le télescope Victor Blanco de 4 de l'observatoire Cerro Tololo au Chili montrant l'impact des satellites Starlink sur les images (Crédits : NSF National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory).

Quel est l'impact sur les radiofréquences de l'essor de nouveaux usages du spatial ?

Chaque spectre de fréquences radio est attribué à des types de services. Il existe une bande réservée à la radioastronomie. Il peut arriver que certains acteurs ne respectent pas ces règles et mènent leurs activités dans la bande utilisée par la radioastronomie. Il s'agit alors d'interférences qui pourraient, dans le pire des cas, perturber les services mobiles terrestres.

Quels principes doivent régir, selon vous, un partage équilibré de l'usage de l'espace ?

Le traité de l'espace de 1967 a déjà posé un certain nombre de principes et notamment d'éviter les interférences et les contaminations nuisibles. Ensuite, quand nous pensons à la valeur des activités, il ne faut pas simplement penser à leur développement économique. Il ne s'agit pas simplement d'emplois ou de croissance de l'économie. Il faudrait pousser l'idée des biens communs mondiaux et de la liberté d'investigation scientifique, tout comme des composantes éthiques, culturelles, des droits des indigènes, mais aussi des droits des animaux et des droits de la faune.

Quelles mesures pourraient émerger avec la future loi spatiale européenne ?

C'est l'occasion d'introduire une disposition dans la législation spatiale de l'UE, qui traite de la pollution lumineuse. Ainsi, pour obtenir une autorisation de lancement, il pourrait être nécessaire d'avoir un revêtement non réfléchissant et de s'assurer qu'on ne perturbe pas la radioastronomie. La présidence espagnole du Conseil de l'UE a été la première à porter le sujet de la pollution lumineuse au niveau européen. C'est maintenant aux États et aux parties intéressées de faire pression pour que cela soit introduit dans la loi sur l'espace en cours d'élaboration.

Les industriels se saisissent-ils du sujet ?

Je ne pense pas qu'il faille compter sur une auto-régulation par l'industrie. De premiers efforts ont émergé dans l'industrie pour aller vers des revêtements non réfléchissants sans loi gouvernementale mais ce type de mesure doit être traduit dans des normes universelles de manière à garantir des conditions de concurrence équitables dans le secteur.