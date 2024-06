Aéronautique : AkzoNobel lance un chantier à 22 millions d'euros sur son site de Pamiers

Ce sont les prémices d'une seconde vie pour le site industriel de ce qui était auparavant Mapaero. L'usine dédiée à la production de peintures aéronautiques, appartenant à la société ariégeoise rachetée en 2019 par le Néerlandais AkzoNobel, va changer de visage. « Nous allons procéder à une reconfiguration complète du site », fait savoir Arnaud Charmetant, le directeur de l'usine, en poste depuis trois ans.

Le nouveau propriétaire va investir pas moins de 22 millions d'euros dans son nouvel actif, tout d'abord pour la construction de deux nouveaux bâtiments sur place, à Pamiers. Le premier, de 2.200 mètres carrés, augmentera la capacité de stockage des matières premières et produits finis. Le second, de 900 mètres carrés, permettra de rassembler les activités de nettoyage des cuves et de gestion des déchets chimiques.

« L'enjeu de ce projet est d'améliorer nos flux et optimiser la performance du site dans le souci d'anticiper et répondre à la croissance du marché de l'industrie aéronautique », explique le dirigeant.

Dans le groupe néerlandais, qui a bouclé l'exercice 2023 avec un chiffre d'affaires supérieur à 10 milliards d'euros, le site de Pamiers est la seule unité de production totalement dédiée au marché aéronautique, avec celui de Waukegen (États-Unis). Ce qui lui octroie une certaine importance stratégique.

Une trentaine de recrutements attendue

Si l'entreprise travaille notamment pour Daher et Boeing, son principal client reste Airbus. Ainsi, 40% de la production de peinture du site de Pamiers sont destinés au marché français, 20% pour l'Europe et le reste hors Europe. Forte de ses 145 collaborateurs, dont une vingtaine d'intérimaires, l'usine ariégeoise de revêtements aéronautiques - pour les aérostructures comme l'aménagement intérieur des cabines - est capable de produire jusqu'à 1,5 million de litres de peinture chaque année.

L'usine de Pamiers va accueillir plus de 3.000 mètres carrés de bâtiments industriels supplémentaires (Crédits : Rémi Benoit).

« Avec cet investissement, l'objectif est d'augmenter de 50% la capacité de production maximale de l'usine. Notre idée est de suivre la croissance de l'industrie aéronautique annoncée par Airbus et d'autres », souligne Arnaud Charmetant.

Mais entre l'annonce de l'investissement au sommet Choose France de 2022 et la pose de la première pierre ce jeudi 27 juin, la facture a été revue à la hausse. Les 15 millions d'euros d'il y a trois ans ont laissé la place à ce montant de 22 millions d'euros, annoncé devant plusieurs clients ce même jour.

« Au-delà de l'inflation, le groupe AkzoNobel a procédé à quelques choix forts en termes de technologies, notamment sur la filtration de l'eau et la gestion de l'air. Le système de ventilation de tout le site va être changé et mis aux dernières normes », conçoit le directeur du site.

Des nouveaux bassins de rétention d'eau sont également prévus sur place, après deux ans d'ingénierie avec le soutien d'un cabinet d'études. Dans un communiqué, le groupe néerlandais évoque « la volonté de réduire significativement son empreinte environnemental grâce à de hauts standards en matière de sécurité et d'environnement ». Pour y parvenir, pas moins de 30 mois de chantiers sont prévus à compter d'aujourd'hui, en commençant par la construction des deux nouveaux bâtiments, le tout sans discontinuité d'activité et même en faisant croître celle-ci.

Dans un futur, à moyen terme, l'entreprise prévoit 25 recrutements à Pamiers pour répondre à cette demande de plus en plus importante, après avoir déjà procédé à 15 embauches sur l'ensemble de l'année 2023.

