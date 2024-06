Aéronautique : Air Support double de taille dans le Gers

Nouvelle ère pour Air Support. Après une chute de son chiffre d'affaires de 26 millions à 14 millions d'euros la première année de la Covid, l'entreprise gersoise voit désormais son activité exploser. La PME a atteint 47 millions d'euros en mars dernier, soit une progression de 35% sur un an, et prévoit d'atteindre 57 millions au printemps 2025.

Forte reprise du trafic

Ce MRO, sous-traitant spécialisé dans la maintenance aéronautique, bénéficie à plein de la reprise du trafic aérien. L'entreprise est notamment portée par la forte demande sur les avions monocouloirs en réparant le CFM 56 qui équipe les A320 et les Boeing et son successeur, le moteur LEAP pour les motoristes Safran et General Electric, mais aussi de grands MRO comme Air France Industrie, des avionneurs (ATR, Embraer, Dassault) et quelques compagnies aériennes.

« Nous avons aussi gagné de nouveaux marchés », relève Sabine Tertre, présidente d'Air Support. Malgré la crise sanitaire, la société a par exemple fait le choix de continuer à investir en mettant par exemple deux millions d'euros (dont un million d'euros d'accompagnement du plan France Relance) pour développer un nouveau banc d'essais qui lui permet aujourd'hui de « réaliser un saut technologique en proposant à ses clients des réparations sur de nouveaux équipements ».

Air Support bénéficie aussi d'un redécollage en flèche de son activité d'assistance technique sur les sièges des avions neufs, la seule qui avait fait l'objet d'un PSE durant la crise sanitaire.

« Cette activité, qui représente une toute petite part de notre chiffre d'affaires, s'est vraiment cassée la figure au moment du Covid puisqu'il y avait plus de livraisons, d'avions. Ces dernières années, nous sommes passés quasiment de zéro à 4 millions d'euros cette année et nous devrions atteindre 5 millions d'euros l'année prochaine. Nous travaillons beaucoup sur les A350 qui connaissent une remontée en cadence supérieure à celle d'avant Covid où dix appareils étaient livrés par mois avant la crise (avec un objectif de 12 avions par mois en 2028, NDLR). Nous percevons également une progression sur la famille A320 d'Airbus », relève la présidente.

Lire aussiAéronautique : Air Support repart très fort

4,5 millions d'euros pour s'agrandir

A tel point que la société doit pousser les murs. Air Support a lancé mi-juin la construction de deux nouveaux bâtiments jouxtant son siège social de Pujaudran dans le Gers. Fondée en 1992 aux pieds des lignes d'assemblage final d'Airbus à Colomiers, la PME a migré en 2013 vers le département voisin. « Quand nous sommes arrivés, le bâtiment était à moitié vide. Il s'est bien rempli avec plus de 200 collaborateurs donc nous commençons à manquer de place », retrace Sabine Tertre.

L'entreprise investit 4,5 millions d'euros pour édifier une extension de 1.800 m2 qui viendra s'ajouter au bâtiment actuel de 2.700 mètres carrés, de quoi doubler sa surface de production. « Nous allons construire un premier bâtiment qui accueillera le bureau d'études, le service informatique et les fonctions support. Un deuxième édifice va concentrer le magasin, les approvisionnements et l'administration des ventes. Cela va dégager de la place pour doubler la surface d'ateliers et des salles d'essai sur le bâtiment existant », détaille Sabine Tertre. Cette première tranche de travaux sera livrée en février 2025. Puis le bâtiment historique sera réaménagé d'ici l'été 2025.

« Le grand challenge, c'est de s'approvisionner en pièces détachées »

Air Support prévoit une trentaine d'embauches d'ici la fin de l'année, notamment de techniciens de maintenance et fonctions support. La dirigeante observe sur ce plan « un marché de l'emploi un peu plus détendu » que les années précédentes même si le recrutement reste ardu. En revanche, la société rencontre toujours d'importantes difficultés d'approvisionnement.

« C'est vraiment le plus grand challenge aujourd'hui. La supply chain est complètement désorganisée. Je pensais l'an dernier avoir passé le gros des difficultés mais nous faisons toujours face à d'importantes difficultés pour avoir des pièces détachées pour réparer les pièces. Nos pièces détachées viennent aussi bien d'Europe que des Etats-Unis et il existe des ruptures d'approvisionnement partout dans le monde. Il faut commander les pièces un à deux ans à l'avance, selon les programmes, pour être sûr de livrer nos clients à l'heure », alerte Sabine Tertre.

La dirigeante, qui est par ailleurs vice-présidente de l'UIMM MP-Occitanie, représente également depuis le mois de juin toutes les branches industrielles occitanes au sein du Medef Occitanie en tant que cheffe de file de France Industrie Occitanie.

Lire aussiDidier Katzenmayer (Airbus) prend la tête de l'UIMM MP-Occitanie