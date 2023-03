Thales Alenia Space grandit à Toulouse après une avalanche de contrats de satellites flexibles

La performance a de quoi impressionner. En 2022, Thales Alenia Space a remporté six des dix satellites de télécommunications vendus dans le monde. Loin devant les Américains Maxar (deux contrats) et même Boeing (un contrat). Cette avalanche de succès commerciaux est principalement liée au succès de Space Inspire, le satellite flexible de Thales Alenia Space qui représente à lui seul cinq contrats l'an passé.

Thales Alenia Space a remporté six satellites géostationnaires en 2022 (Crédits : Rémi Benoit).

Space Inspire, le nouveau best-seller de Thales Alenia Space

La filiale de Thales (67%) et du groupe italien Leonardo (33%) dont le siège est à Toulouse a su prendre à bras le corps le virage des satellites flexibles engagé par la révolution des modes de consommations des écrans.

« Nos clients, les opérateurs de satellites de télécommunications ont très longtemps vécu sur les revenus profitables de la télévision. Même si cela reste toujours la majorité de leurs revenus, ces revenus s'érodent car les usages changent. Depuis une dizaine d'années, nos clients ont vu leur modèle économique s'orienter vers un mix entre le broadcast et la connectivité (Internet, mobilité dans les avions, dans les bateaux...). Comme leur business model change, il faut que des satellites puissent s'adapter à l'évolution des usages», décrit Marc-Henri Serren, senior vice-président des activités télécommunications de Thales Alenia Space.

Rendez-vous dans l'une des salles blanches du site toulousain pour y découvrir une maquette de Space Inspire, le nouveau best-seller de la société. « L'intérêt du Space Inspire est d'apporter le maximum de flexibilité. Grâce à cette technologie, l'opérateur a la possibilité de changer la mission de son satellite. S'il estime par exemple qu'il y a une géographie qui n'est plus intéressante, il peut réorienter un faisceau vers une nouvelle zone, il peut aussi basculer vers une mission de connectivité et même changer la position orbitale du satellite, ce qui était complètement inconcevable avant cette technologie », ajoute-t-il.

Thales Alenia Space est porté par le succès de Space Inspire, son dernier satellite flexible (Crédits : Rémi Benoit).

Thales Alenia Space anticipe qu'environ deux tiers du marché des télécoms sera adressé par les satellites flexibles dans les années à venir, segment sur lequel il s'est imposé en 2022 comme le leader mondial.

170 recrutements en France en 2023

Fort de ce succès, Thales Alenia Space a recruté massivement l'année dernière. Sur les 8.000 salariés de la joint-venture répartis entre la France et l'Italie, le site toulousain concentre le plus grand contingent d'effectifs avec plus de 2.800 collaborateurs.

« C'est un site qui est en pleine expansion. Nous avons embauché 300 personnes en 2022. Avec les prévisions de croissance et les prises de commandes réalisées en 2021 et 2022 nous prévoyons 170 recrutements en France cette année répartis équitablement entre Toulouse et Cannes », avance Denis Allard, directeur du site de TAS à Toulouse.

Thales Alenia Space va recruter plus de 80 personnes à Toulouse cette année (Crédits : Rémi Benoit).

Constellations et IoT en ligne de mire

Outre les satellites flexibles, Thales Alenia Space compte s'imposer dans l'essor des constellations de satellites. « Nous avons été largement présents sur les premières constellations puisque nous avons conçu Globalstar, O3B, Iridium », fait remarquer Marc-Henri Serre. Mais alors qu'une nouvelle génération de constellations émerge avec les projets de SpaceX avec Starlink ou d'Amazon avec Kuiper, Thales Alenia Space peut se targuer d'avoir remporté la construction des 300 satellites de la constellation Lightspeed du canadien Telesat.

Toulouse développe les premiers satellites de la constellation Omnispace rappelle Benoit Broudy, vice-président des activités navigation en France. (Crédits : Rémi Benoit)

C'est aussi dans la Ville rose que sont développés les premiers satellites de la constellation Omnispace dédiée à l'Internet des Objets (IoT). « Nous faisons aussi à Toulouse des charges utiles, des antennes et l'architecture de la constellation IoT Kinéis », avance Benoit Broudy, vice-président des activités navigation en France. D'autres perspectives sont à venir avec les appels d'offres pour la future constellation européenne de connectivité sécurisée porté par le commissaire Thierry Breton. Thales Alenia Space compte aussi prendre sa part au programme de retour sur la Lune Artemis et planche sur un projet de Google Map lunaire. « Il faut savoir qu'on peut utiliser une partie de nos systèmes terrestres et recevoir Galileo sur la Lune. Dans la mission Artemis, il y aura des besoins de positionnement et de sauvetage », ajoute Benoit Broudy. Les ingénieurs toulousains imaginent déjà des satellites autour de la Lune pour répondre à ces besoins futurs.