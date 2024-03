Aéronautique : Liebherr Aerospace boucle une nouvelle acquisition

La consolidation se poursuit dans la filière aéronautique. Après de nombreuses annonces chez les fabricants de pièces comme Mecachrome ou Nexteam, c'est au tour des acteurs du traitement de surface aéronautique d'opérer des regroupements. En 2022, le mondial de la peinture d'avions neufs, le Toulousain Satys avait mis la main sur le groupe SPI (Société de peinture industrielle).

Cap sur le traitement de surface

Mi-mars, Liebherr-Aerospace Toulouse a acheté l'entreprise GIT (Galvanoplastie industrielle toulousaine). Implantée à Cugnaux en Haute-Garonne, la société est spécialisée dans le traitement de surface et l'application de peinture liquide sur différents supports pour l'industrie aéronautique. GIT a réalisé un chiffre d'affaires de huit millions d'euros et employait plus de 80 salariés en 2023.

« Avec l'acquisition de GIT, nous ajoutons une compétence-clé, le traitement de surface, à notre portefeuille de compétences industrielles. Nous intégrons à la fois une capacité industrielle et de nouveaux procédés de pointe qui vont nous permettre d'accompagner notre croissance et celle de nos clients », explique François Lehmann, directeur général de Liebherr-Aerospace Toulouse. GIT devient une filiale du groupe, renommée Liebherr-Aerospace Coatings, et sera dirigée par Guillaume Deltombe, ancien responsable de la production de Liebherr-Aerospace Toulouse.

Cette nouvelle acquisition intervient moins de trois mois après celle des activités de la société Sibi, filiale du groupe familial industriel KEP Technologies spécialisée dans l'industrialisation et la production d'ensembles métalliques, devenue Liebherr-Aerospace Montauban SAS.

« Ces deux acquisitions témoignent de notre ambition et notre vision de long terme pour répondre aux besoins croissants du secteur aéronautique, mais aussi de consolider notre implantation en Occitanie », commente François Lehmann.

Retour au niveau d'avant crise

Après un coup d'arrêt durant la crise sanitaire qui a fait chuter son chiffre d'affaires de 672 à 402 millions d'euros entre 2019 et 2020, Liebherr Aerospace Toulouse est remontée en 2022 à 591 millions d'euros. L'an passé, son chiffre d'affaires a atteint 690 millions d'euros, dépassant donc son niveau d'avant Covid.

Sous-traitant aéronautique de rang 1 pour les avions Airbus, ATR, Dassault, Embraer et Bombardier, le groupe bénéficie à plein de la remontée des cadences d'Airbus. Le constructeur aéronautique européen prévoit d'atteindre une cadence record de 75 A320 NEO par mois en 2026.

Nouvelle usine dans le Tarn-et-Garonne

En parallèle, le groupe investit 30 millions d'euros pour doubler de taille sur son site de Campsas dans le Tarn-et-Garonne. Le sous-traitant aéronautique a réalisé la semaine dernière la pose de la première pierre d'un nouveau bâtiment industriel de 12.000 m2 qui doit entrer en service à l'été 2025. Le site de Campsas, qui emploie aujourd'hui 200 salariés, devrait atteindre à terme un effectif de 400 personnes avec une activité stratégique dans la remontée des cadences aéronautiques.

« Les échangeurs de chaleur sont des composants-clés pour nos systèmes d'air. Il faut savoir que chaque avion compte entre six et dix échangeurs rien que pour les systèmes de conditionnement. L'augmentation des cadences booste les productions. D'autant que nous avons décidé depuis quelques années de nous lancer dans la réparation des échangeurs de chaleur. Nous avons commencé sur notre site du Michigan, aux États-Unis. Et cela fonctionne tellement bien que nous avons également développé cette capacité à Toulouse et à Singapour. C'est autant d'activité supplémentaire », expliquait en juin dernier Mathieu Tournier, directeur général de Liebherr Aerospace Toulouse.

Au total, l'entreprise emploie 1.600 salariés sur deux sites de Toulouse et Campsas (Tarn-et-Garonne) et a annoncé en début d'année un plan de 160 recrutements pour 2024.

